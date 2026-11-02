Người Việt ở Đức đóng kín cửa, hỗ trợ nhau giữa biểu tình

Cảnh sát chống bạo động được triển khai tại cuộc tuần hành ở Berlin hôm 31-10 - Ảnh: AFP

Hôm 31-10 (giờ địa phương), khoảng 100.000 người đã tham gia các cuộc biểu tình tại nhiều thành phố trên khắp nước Đức, nhằm phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao, yêu cầu cải thiện hệ thống trường học.

Người dân lo lắng, cảnh sát quyết liệt đảm bảo trật tự

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, anh N.T.D., 30 tuổi, một kỹ sư phần mềm ở Berlin, cho biết nhiều cuộc biểu tình và tuần hành đã diễn ra tại Đức trong ngày 31-10.

Khu vực nơi anh sinh sống thường xuyên diễn ra các cuộc tuần hành, đa số là ôn hòa. Theo anh, một số cuộc biểu tình của học sinh, có cả phụ huynh đi cùng, diễn ra tại một vài địa điểm ở khu vực trung tâm thành phố. Các em biểu tình vì quyền lợi của chính mình.

Tình hình chỉ trở nên phức tạp hơn khi trời tối. Anh N.T.D. cho biết tại một số khu vực, các nhóm nhân danh phong trào ủng hộ Palestine (Free Palestine) và các nhóm thuộc phe cực tả đã có hành vi đập phá, kích động bạo lực.

Thậm chí, một số người được cho là đã từ Paris (Pháp) đến Berlin để tham gia biểu tình với ý đồ xấu. Anh N.T.D. có được các thông tin này sau khi vợ của anh trò chuyện với một số khách đến mua hàng tại cửa hàng.

Tuy nhiên, cảnh sát Đức đã có sự chuẩn bị từ trước và kiên quyết xử lý, nhờ đó giữ tình hình trong tầm kiểm soát.

"Vì mọi thứ ở Paris vượt tầm kiểm soát, nên dĩ nhiên người dân ở Berlin vừa căng thẳng hơn, vừa chuẩn bị kỹ lưỡng hơn những lần trước. Các cửa hàng bán đồ hiệu đều đóng cửa và gia cố cửa kính, nhưng rốt cuộc không có chuyện gì xảy ra", anh cho biết.

Do biểu tình diễn ra vào ngày thứ bảy nên hầu hết mọi người đều nghỉ, trừ các ngành dịch vụ và y tế. Việc đi lại của người dân không gặp nhiều xáo trộn, vì hầu hết người dân tại Berlin đều đi tàu, tuy nhiên lưu lượng di chuyển bằng phương tiện này cao hơn bình thường.

Tại Đức, các cuộc biểu tình đều phải xin cấp phép, các tuyến phố diễn ra biểu tình đã được thông báo từ trước để ô tô tránh di chuyển qua các cung đường này.

Với cá nhân mình, anh D. có phần lo lắng do anh sống ở tầng trệt tại khu phố trung tâm ở Berlin. Anh đã kéo cửa sổ sắt suốt cả đêm. Một điều giúp anh an tâm hơn là cảnh sát Đức đảm bảo trật tự khá tốt và quyết liệt.

Anh cho biết đa số người dân sở tại không ủng hộ biểu tình lần này vì các phong trào cực tả và Free Palestine lợi dụng cuộc biểu tình của học sinh để gây rối.

Người Việt chia sẻ thông tin, hỗ trợ nhau

Đoàn người biểu tình đang di chuyển dọc theo đại lộ Kö ở trung tâm thành phố Düsseldorf, Đức hôm 31-10. Các cửa hàng đồ hiệu đã được che chắn bằng những tấm ván gỗ để phòng ngừa đập phá - Ảnh: REUTERS

Chị Nguyễn Phương Anh, 27 tuổi, du học sinh tại thành phố Düsseldorf, cho biết biểu tình ở Đức đa phần là ôn hòa. Thông thường, người biểu tình sẽ tập trung tại ga tàu hoặc quảng trường rồi cùng di chuyển khắp thành phố, với sự túc trực của lực lượng cảnh sát.

Song lần này, do ảnh hưởng từ làn sóng biểu tình tại Pháp nên người dân có phần lo lắng hơn. Các cửa hiệu tại Düsseldorf được rào chắn kỹ càng để tránh bị đập phá.

Những người sống ở ngoại ô không chịu nhiều ảnh hưởng. Những ai sống ở trung tâm sẽ tranh thủ đi chợ sớm để kịp về nhà, tránh dòng người biểu tình. Việc đi lại nhìn chung không bị gián đoạn, song xe điện mặt đất (tram) có thể chậm giờ do bị chặn đường.

"Biểu tình lần này có làm tôi lo lắng hơn bình thường. Dù biểu tình tại nơi tôi sinh sống đa phần diễn ra ôn hòa, song hiệu ứng đám đông có thể khiến một số người trở nên quá khích. Tôi chọn cách tránh xa các khu vực có biểu tình", chị Phương Anh chia sẻ.

Cả anh D. và chị Phương Anh đều cho biết tình hình tại Frankfurt nghiêm trọng hơn khi đã xảy ra tình trạng đập phá, cướp bóc trong biểu tình.

Cộng đồng người Việt đang tích cực chia sẻ thông tin qua Facebook hoặc các hội, nhóm người Việt tại Đức, hỗ trợ nhau đảm bảo an toàn trong tình hình hiện tại.

Theo chị Phương Anh, một số du học sinh đã làm video để cảnh báo về tình hình biểu tình trên mạng xã hội. Một số luật sư, chuyên gia đã lên tiếng khuyến nghị cho bà con người Việt ở sở tại về những lưu ý pháp lý trong biểu tình, hay chia sẻ cách đảm bảo an toàn cho cá nhân trong thời gian diễn ra biểu tình.