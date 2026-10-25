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Thế giới

Biểu tình cuối tuần ở Pháp: Tình hình trật tự được cải thiện

tác giả
TÂM DƯƠNG
TÂM DƯƠNG
TÂM DƯƠNG

Ngày 25-10, Bộ Nội vụ Pháp cho biết hơn 1.300 người đã bị bắt trong các cuộc biểu tình cuối tuần qua. Tuy nhiên tình hình đã bớt căng thẳng so với tuần trước.

Loạt ảnh biểu tình dữ dội ở Pháp cuối tuần qua, thêm 1.300 người bị bắt - Ảnh 1.

Cảnh sát đụng độ với người biểu tình gần khu vực Porte de Vincennes ở thủ đô Paris ngày 24-10 (giờ địa phương) - Ảnh: AFP

Tuần thứ 2 biểu tình, hơn 1.300 người bị bắt

Theo Hãng tin AFP, ngày 25-10 (giờ địa phương), Bộ Nội vụ Pháp cho biết cảnh sát đã bắt giữ 1.314 người trong các cuộc biểu tình trên khắp nước này vào cuối tuần qua. 

Dù vẫn xảy ra một số vụ đụng độ, quy mô biểu tình và mức độ bạo lực trong ngày 24-10 đã giảm đáng kể so với một tuần trước đó.

Theo số liệu của Bộ Nội vụ Pháp, khoảng 410.000 người tham gia 289 hoạt động biểu tình trên toàn quốc, giảm so với 550.000 người và 441 hoạt động trong ngày 17-10.

Số người bị bắt giữ cũng giảm một nửa, từ 2.628 xuống còn 1.314 người, trong khi số cảnh sát và hiến binh bị thương giảm mạnh từ 1.144 xuống còn 53 người.

Riêng tại thủ đô Paris, cảnh sát đã bắt giữ 142 người trong ngày 24-10, giảm đáng kể so với 855 người một tuần trước đó, theo báo Le Parisien ngày 25-10.

Tình hình trật tự được cải thiện

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez nhận định dù vẫn có đụng độ xảy ra, các cuộc tuần hành ngày 24-10 nhìn chung là diễn ra tốt đẹp.

Theo Bộ Nội vụ Pháp, các đoàn người đã tuần hành theo lộ trình thống nhất với chính quyền địa phương theo kế hoạch. Lực lượng chức năng cũng ngăn chặn được phần lớn những hành vi bạo lực nhằm vào người và tài sản.

Bộ trưởng Laurent Nunez ghi nhận công tác chuẩn bị, bố trí lực lượng từ sớm và khả năng ứng phó linh hoạt của cảnh sát, hiến binh đã góp phần hạn chế đáng kể tình trạng bạo lực.

Trước đó, để bảo đảm an ninh, chính quyền Pháp ngày 23-10 đã huy động khoảng 70.000 cảnh sát và nhân viên an ninh trên toàn quốc.

Bộ Nội vụ Pháp ngày 25-10 cho biết tình hình hiện đã "yên ổn" trở lại sau khi các vụ đụng độ lắng xuống.

Đây là cuối tuần thứ hai liên tiếp Pháp chứng kiến các cuộc biểu tình, trong bối cảnh nước này chuẩn bị tổ chức bầu cử tổng thống vào tháng 4-2027.

Đến ngày 20-10, tình hình an ninh tại các thành phố lớn bắt đầu có dấu hiệu cải thiện sau khi chính quyền triển khai lệnh giới nghiêm ban đêm tại những khu vực xảy ra bạo lực.

Loạt ảnh biểu tình dữ dội ở Pháp cuối tuần qua, thêm 1.300 người bị bắt - Ảnh 2.

Người biểu tình cầm quốc kỳ Pháp tại thành phố Marseille ngày 24-10 - Ảnh: AFP

Loạt ảnh biểu tình dữ dội ở Pháp cuối tuần qua, thêm 1.300 người bị bắt - Ảnh 4.

Người dân tuần hành tại thủ đô Paris ngày 24-10 - Ảnh: AFP

Loạt ảnh biểu tình dữ dội ở Pháp cuối tuần qua, thêm 1.300 người bị bắt - Ảnh 5.

Khách ngồi tại một quán cà phê dõi theo đoàn người biểu tình tuần hành qua thành phố Montpellier ngày 24-10 - Ảnh: AFP

Loạt ảnh biểu tình dữ dội ở Pháp cuối tuần qua, thêm 1.300 người bị bắt - Ảnh 7.

Lực lượng cảnh sát chống bạo động Pháp tại thành phố Bordeaux ngày 24-10 - Ảnh: AFP

Loạt ảnh biểu tình dữ dội ở Pháp cuối tuần qua, thêm 1.300 người bị bắt - Ảnh 10.

Người biểu tình giơ cao hai tay trước lực lượng hiến binh Pháp tại Paris ngày 24-10 - Ảnh: AFP

Loạt ảnh biểu tình dữ dội ở Pháp, cảnh sát bắt thêm 1.300 người - Ảnh 7.Biểu tình lan rộng ở châu Âu, chính quyền huy động cảnh sát, quân đội kiểm soát tình hình

Ngày 24-10, hàng ngàn người tiếp tục xuống đường tại nhiều thành phố châu Âu để phản đối chi phí sinh hoạt leo thang, tình trạng thiếu nhà ở và nhiều chính sách khác.

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    Chủ đề: biểu tình bạo loạn Pháp châu Âu

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