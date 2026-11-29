Các đại biểu dâng hương tại đền thờ nơi đặt hài cốt các liệt sĩ vừa quy tập được tại công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: DUYÊN PHAN

Gần 100 nhà sáng tạo nội dung số trẻ từ nhiều tỉnh, thành đã cùng hội tụ tại TP.HCM, tham gia hành trình về nguồn, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và tìm hiểu công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng.

Chuyến đi mang đến những trải nghiệm xúc động, đồng thời gợi mở cách người trẻ dùng sức ảnh hưởng trên không gian mạng để kể tiếp những câu chuyện lịch sử, lan tỏa lòng yêu nước.

Trước tượng nghệ thuật Bác Hồ với thiếu nhi tại Nhà Thiếu nhi thành phố (phường Xuân Hòa), chị Trương Ngọc Ánh (Công ty cổ phần Dịch vụ quảng cáo và truyền thông Schannel), thay mặt 99 đại biểu báo công với Bác.

Trong lời báo công, những người trẻ bày tỏ niềm tự hào khi được sống trong hòa bình, được học tập, lao động, sáng tạo và theo đuổi ước mơ. Đó cũng là thành quả được đánh đổi bằng biết bao hy sinh của Bác Hồ và các thế hệ cha anh.

Bằng ngôn ngữ và phương thức sáng tạo của thế hệ mình, các nhà sáng tạo nội dung đang nỗ lực kể những câu chuyện đẹp về đất nước, con người Việt Nam; đưa lịch sử đến gần hơn với người trẻ; lan tỏa tri thức, lòng nhân ái và khát vọng vươn lên trong cộng đồng.

Mỗi người có một lĩnh vực, một sở trường riêng. Có người làm nội dung về lịch sử, văn hóa; người quảng bá du lịch, ẩm thực; người chia sẻ kiến thức, giáo dục, sức khỏe; cũng có những bạn dùng sức ảnh hưởng của mình để kết nối, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Điểm chung là mong muốn sản phẩm sáng tạo không chỉ mang lại giá trị cho bản thân, mà còn đóng góp những điều tốt đẹp cho cộng đồng. Dịp này, 99 đại biểu được Trung ương Đoàn tôn vinh và trở thành những hạt nhân đầu tiên của mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ giai đoạn 2026-2031.

Chị Ngọc Ánh khẳng định: "Càng có sức ảnh hưởng trên không gian mạng càng phải có trách nhiệm với mỗi lời nói, hình ảnh và nội dung chia sẻ. Người làm sáng tạo không chỉ cần tài năng mà còn cần bản lĩnh, sự trung thực, không chạy theo nổi tiếng bằng mọi giá".

Các đại biểu nghe thông tin về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng (các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968); thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ - Ảnh: DUYÊN PHAN

Xúc động trước hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm

Một trong những điểm dừng chân đặc biệt của hành trình là công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Tại đây, các đại biểu dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú, liệt sĩ Lê Thị Riêng, liệt sĩ Trần Văn Kiểu và các anh hùng liệt sĩ; đồng thời tìm hiểu công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực này.

Các đại biểu được nghe giới thiệu về Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, nhiều chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, được chôn cất tập thể trong khuôn viên nghĩa địa cũ. Qua thời gian, nhiều dấu tích bị vùi lấp.

Đến hết ngày 28-11, đã có 1.166 bộ hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại đây. Công việc vẫn đang tiếp tục với quyết tâm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương.

Tại khu vực tìm kiếm, các đại biểu được giới thiệu về quy trình thực hiện nhiệm vụ. Từ việc sử dụng phương tiện cơ giới bóc tách lớp đất phía trên đến những thao tác thủ công bằng cuốc, xẻng, bay để phát lộ, tách riêng hài cốt, tất cả đều đòi hỏi sự cẩn trọng và trách nhiệm cao nhất.

Mấy hôm nay trời mưa khiến nền đất trở nên lầy lội, công việc của lực lượng tìm kiếm thêm phần khó khăn. Tuy nhiên, các cán bộ, chiến sĩ vẫn kiên trì thực hiện từng công đoạn, bảo đảm không làm tổn hại đến hài cốt các liệt sĩ.

Bạn Phan Sỹ Hùng, chủ kênh TikTok Hùng Rơm, cho biết trước đây anh đã theo dõi thông tin về chiến dịch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tuy nhiên, khi được trực tiếp đến nơi, nghe kể về quá trình thực hiện nhiệm vụ và tận mắt chứng kiến khu vực tìm kiếm, cảm xúc lại rất khác.

"Là một người trẻ được sinh ra trong thời bình, khi nhìn những gì đang diễn ra ở đây, tôi cảm nhận rõ hơn sự hy sinh rất lớn của cha anh ngày trước. Có những điều rất thiêng liêng mà nếu không được tận mắt chứng kiến, nghe kể, mình khó cảm nhận hết", Hùng chia sẻ.

Với thế mạnh sáng tạo nội dung giải trí, nghệ thuật, Hùng cho biết sẽ ghi lại những hình ảnh của hành trình để chia sẻ với cộng đồng theo dõi kênh của mình.

Cùng chung cảm xúc, Thạch Trần Bạch Long, chủ kênh Bạch Tạng Official, cho rằng chuyến đi giúp người trẻ hiểu sâu sắc hơn giá trị của hòa bình và sự hy sinh của những thế hệ đi trước.

"Những người đã hy sinh vì đất nước từng trải qua rất nhiều khó khăn để bảo vệ cuộc sống cho chúng ta hôm nay. Được sống trong thời bình, người trẻ càng phải có trách nhiệm và nỗ lực nhiều hơn", Bạch Long nói.

Các đại biểu dâng hương tại đền thờ nơi đặt hài cốt các liệt sĩ vừa quy tập được tại công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: DUYÊN PHAN

Kể chuyện lịch sử bằng ngôn ngữ của thời đại số

Nguyễn Tiến Thịnh, chủ nhân kênh Tinathaothi, cho biết rất tự hào khi được tham gia nội dung truyền thống tại công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: DUYÊN PHAN

Với Nguyễn Tiến Thịnh, chủ nhân kênh Tinathaothi, khoảng 5 năm hoạt động trên mạng xã hội, bạn luôn hướng đến những nội dung tích cực, mang lại sự thoải mái và giá trị cho người xem. Bạn cũng thường xuyên chia sẻ những nội dung quảng bá quê hương, đất nước, từ các công trình mới đến những địa điểm mang giá trị lịch sử, văn hóa.

Tiến Thịnh cho biết việc được tham gia hành trình tưởng niệm tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng là một trải nghiệm đặc biệt trong hành trình làm sáng tạo nội dung của mình.

"Tôi nghĩ những điều tích cực sẽ chạm đến những năng lượng tốt đẹp trong cuộc sống. Chuyến đi hôm nay là cơ hội rất quý để mình được tiếp xúc với những lĩnh vực mà trước đây có thể chưa từng nghĩ sẽ có dịp tìm hiểu", Tiến Thịnh chia sẻ.

Trong khi đó, Lê Nguyễn Thúy Vy, chủ kênh Vy thíchreview, chuyên quảng bá du lịch vùng miền và đặc sản ẩm thực miền Tây, bày tỏ niềm tự hào khi được trực tiếp tìm hiểu hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Vy mong muốn những người làm sáng tạo nội dung quan tâm nhiều hơn đến việc quảng bá văn hóa truyền thống, lịch sử dân tộc bằng cách thể hiện gần gũi, sinh động để người trẻ dễ tiếp cận, không lãng quên những hy sinh của cha ông.

Từ những câu chuyện được nghe, những địa điểm được tận mắt chứng kiến, các nhà sáng tạo nội dung có thêm chất liệu để kể về lịch sử bằng ngôn ngữ của thời đại mình.

Bởi đôi khi, một video ngắn được kể bằng sự chân thành, một hình ảnh được chia sẻ đúng lúc cũng có thể khiến người trẻ dừng lại, tìm hiểu và thêm yêu lịch sử dân tộc.

Các đại biểu nghe thông tin về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng; thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ - Ảnh: DUYÊN PHAN

Các đại biểu nghe thông tin về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng; thăm hỏi và tặng quà cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ - Ảnh: DUYÊN PHAN

