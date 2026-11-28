Các nhà sáng tạo nội dung thành kính dâng hoa tại tượng đài Giọt Nước, tưởng niệm đồng bào tử vong do dịch COVID-19 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Trong khuôn khổ Chương trình Gặp mặt và tôn vinh các thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026, đoàn các nhà sáng tạo nội dung đã đến Công viên số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài, TP.HCM), dâng hoa tại tượng đài Giọt nước - công trình tưởng niệm đồng bào tử vong do dịch COVID-19, tối 28-11.

Giọt nước mắt của Thiện Nhân nhớ bà giữa phút giây tưởng niệm COVID-19

Tống Thanh Nhàn (Thiện Nhân) không giấu được sự xúc động, mắt ngấn lệ nhớ về người bà đã qua đời vì COVID-19 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Cầm nhành cúc trắng trên tay, đứng lặng người trước tượng đài Giọt nước tưởng niệm đồng bào tử vong do dịch COVID-19, Tống Thanh Nhàn (Thiện Nhân) mắt ngấn lệ nhớ về người bà quá cố.

Ở góc độ một người trẻ và nhà sáng tạo nội dung, Nhàn cho rằng việc ghi nhớ những gì đất nước đã trải qua là điều cần thiết để thế hệ hôm nay tiếp tục lan tỏa những thông điệp tích cực đến cộng đồng.

“Đứng nơi đây, tôi cảm nhận được sự thiêng liêng, tình nghĩa giữa con người với con người, của đồng bào Việt Nam cùng chống chọi để vượt qua COVID-19.

Tất cả những nhà sáng tạo nội dung cũng sẽ truyền tải những giá trị tích cực, để không chỉ người Việt Nam mà cả thế giới biết được rằng người Việt Nam chúng ta sống có tình người và đoàn kết như thế nào”, Nhàn nói.

Những bông hoa trắng được dâng lên tượng đài như lời tri ân đồng bào đã mất trong đại dịch COVID-19 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Từng lái xe cấp cứu, chở nhu yếu phẩm giữa đại dịch

Đứng trước tượng đài Giọt nước tưởng niệm đồng bào tử vong do dịch COVID-19, Nguyễn Phú Thịnh và Nguyễn Phan Thanh Phượng (Vẽ hạnh phúc) bồi hồi khi nhớ về những ngày TP.HCM căng mình chống dịch COVID-19.

Thanh Phượng kể trong thời điểm dịch bệnh căng thẳng, cô từng tham gia đội ngũ tình nguyện trực tiếp hỗ trợ vận chuyển bệnh nhân và nhu yếu phẩm đến từng ngõ.

Cô lái xe cấp cứu trong đại dịch, vận chuyển bệnh nhân, bình oxy, chuyển lương thực, sữa và nước uống đến những người dân không thể ra ngoài.

“Tôi nhớ nhất là những vòng tay của mọi người dành cho nhau, những bữa cơm, những giọt nước và những hành trình, chuyến xe 0 đồng mà TP.HCM mình đã chung tay để đưa những người gặp khó khăn đến nơi an toàn”, Phượng nói.

Với vai trò là một nhà sáng tạo nội dung, Phượng nói mỗi người đều có thể góp phần lan tỏa những câu chuyện tích cực thông qua các nền tảng và hình thức truyền thông khác nhau.

“Tôi mong muốn những câu chuyện và hình ảnh đẹp của Việt Nam, của người dân thành phố mình sẽ được mọi người chia sẻ nhiều hơn, thông qua nhiều hình thức như video, bài nhạc, những nội dung đăng tải hay những hình ảnh check-in”, chị chia sẻ.

Khi nhìn lại chặng đường COVID-19 đã qua, điều đọng lại không chỉ là những khó khăn, mất mát mà còn là tinh thần đoàn kết, sự kiên cường và đồng lòng của người dân TP.HCM.



NGUYỄN PHAN THANH PHƯỢNG - Vẽ hạnh phúc

Nguyễn Phan Thanh Phượng (Vẽ hạnh phúc) nhớ lại những ngày tham gia đội ngũ tình nguyện, vận chuyển bệnh nhân và nhu yếu phẩm giữa tâm dịch - Ảnh: DUYÊN PHAN

Các nhà sáng tạo nội dung cùng nhìn lại hành trình TP.HCM đoàn kết, sẻ chia và kiên cường vượt qua đại dịch - Ảnh: DUYÊN PHAN

Từng là F0 cách ly tại công ty, xúc động về tình người trong đại dịch Nhớ lại đại dịch COVID-19, Phạm Thúy Kiều Hương (Hương học lại) kể từng là F0 và phải cách ly tại công ty. Từng trải qua những ngày tháng khó khăn, Hương càng thấu hiểu những mất mát mà nhiều gia đình phải gánh chịu. Đứng trước tượng đài Giọt Nước, cô bày tỏ niềm tiếc thương đối với những người đã qua đời vì COVID-19. "Tôi xúc động khi được tham gia hoạt động ý nghĩa này. Tưởng nhớ những người đã khuất cũng là cách nhắc nhớ về giá trị sự sống, tình người và tinh thần sẻ chia trong những thời khắc khó khăn nhất”, Hương nói. Từng là F0, Hương học lại thêm thấu hiểu nỗi đau đại dịch - Ảnh: DUYÊN PHAN