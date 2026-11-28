Hơn 10 năm kể từ ngày bước chân vào giảng đường sư phạm, ngọn lửa yêu nghề và yêu môn học ấy vẫn luôn cháy trong lòng cô giáo trẻ - Ảnh: NVCC

Cô Nguyễn Thị Thoa, sinh năm 1994, đang giảng dạy môn lịch sử tại Trường trung học phổ thông Hiếu Tử, tỉnh Vĩnh Long. Cô giáo dạy lịch sử có biệt danh "Cô Thoa phù thủy" đã mang tiếng cười và sự sáng tạo vào lớp học. Đằng sau những video thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội là tâm huyết đổi mới phương pháp giảng dạy của một nhà giáo bình dị.

"Trúng vé vàng" lên bảng nhờ... tiếng rao lô tô

Nếu từng trải qua cảm giác tim đập chân run mỗi khi giáo viên mở sổ đầu bài, chắc hẳn nhiều học sinh sẽ phải "bật ngửa" khi bước vào tiết lịch sử của cô Thoa, chủ nhân kênh TikTok triệu lượt xem mang biệt danh "Cô Thoa phù thủy".

Để xóa tan nỗi ám ảnh về những cột mốc thời gian khô khan, cô giáo Trường THPT Hiếu Tử (Vĩnh Long) đã hô biến 5 phút đầu giờ thành một "sòng" giải trí.

Không gọi theo số thứ tự hay cộng tổng tên kiểu truyền thống, cô Thoa liên tục tung ra những "tuyệt chiêu" khó đoán khiến cả lớp không kịp trở tay.

Cô giáo dạy lịch sử với loạt chiêu trả bài hài hước và "thiên biến vạn hóa" khiến học sinh “nín thở” - Ảnh: NVCC

Hôm nay cô mang bộ lô tô lên lớp, gán cho mỗi học sinh một con số rồi dõng dạc kêu số như hội chợ xuân. Hôm sau cô lại đổi sang tung xúc xắc, bốc thăm chẵn lẻ hoặc rút phiếu bí mật.

Dưới lớp, học sinh vừa "nín thở" cầu nguyện đừng gọi trúng tên mình, vừa cười nghiêng ngả trước sự lém lỉnh của cô giáo. Ai chẳng may "trúng vé vàng" bước lên bảng cũng thấy áp lực tan biến phân nửa.

"Biệt danh phù thủy cũng từ đó mà ra, vì học trò bảo cô toàn nghĩ ra mấy chiêu trả bài độc lạ và những mã đề trắc nghiệm không giống ai để hành tụi nhỏ.

Tôi nghĩ đơn giản mình chỉ là một giáo viên bình thường, muốn thay đổi phương pháp tiếp cận để học sinh bắt đầu tiết học một cách thoải mái nhất. Khi các em có những khoảnh khắc hài hước, vui vẻ thì việc tiếp thu kiến thức lịch sử cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều", cô Thoa chia sẻ.

Cười nghiêng ngả nhưng không cợt nhả

Khi các clip chia sẻ phương pháp dạy học này bất ngờ lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, cô Thoa thú nhận bản thân cảm thấy khá bất ngờ và có chút "ngộp" trước sự quan tâm lớn từ cộng đồng.

Từ một giáo viên đứng lớp bình thường trở thành gương mặt nhận được hàng loạt tin nhắn tương tác mỗi ngày từ các bạn trẻ trong độ tuổi 12 - 35, cô Thoa nhận thức rõ sức ảnh hưởng đi kèm với trách nhiệm.

Không chỉ dừng lại ở việc hỏi thăm bài vở, nhiều học sinh và người trẻ còn tìm đến cô để tâm sự về áp lực học tập, định hướng môn học và chọn nghề nghiệp trong tương lai.

Dù vậy, không gian mạng luôn tồn tại hai chiều. Bên cạnh sự yêu mến, cô cũng đối diện với không ít lời nghi ngờ, phán xét hay bình luận trái chiều cho rằng cách dạy của cô thiên về giải trí.

Trước những phản ứng này, nữ giáo viên chọn cách ứng xử điềm tĩnh, sẵn sàng tiếp thu các góp ý mang tính xây dựng để hoàn thiện bài giảng, còn với những lời công kích tiêu cực, cô chọn cách bỏ qua thay vì đôi co.

Sự sáng tạo độc lạ và tinh thần tích cực đáng yêu của cô khiến những giờ học thêm vui, tràn đầy hứng khởi - Ảnh: NVCC

Để giữ sức hút bền vững mà không rơi vào lối mòn lặp lại công thức cũ, cô Thoa liên tục làm mới nội dung bằng cách kết hợp kiến thức lịch sử với các xu hướng trẻ trung, lồng ghép câu chuyện đời thường gần gũi. Tuy nhiên, cô luôn đặt ra giới hạn rõ ràng trước khi đăng tải bất kỳ nội dung nào.

"Nguyên tắc làm nội dung của tôi là phải đúng, tích cực và có trách nhiệm, tuyệt đối không câu like, câu view bằng cách công kích, tạo tranh cãi hay làm tổn thương người khác. Sự yêu thương của cộng đồng là lợi thế, nhưng mình không bao giờ được phép lợi dụng lòng tin đó", cô khẳng định.

Nhà giáo bình dị

Đằng sau hình tượng "cô Thoa phù thủy" tràn đầy năng lượng và luôn tươi cười trên màn ảnh, nữ giáo viên bộc bạch điều khiến cô muốn đính chính nhất chính là sự tách biệt giữa "nhân vật sáng tạo nội dung" và con người đời thực.

"Nhiều người xem video rồi mặc định ngoài đời lúc nào tôi cũng hài hước, vô tư như vậy. Thực tế, hình ảnh vui tính trên mạng chỉ là một phần trong cách truyền tải bài giảng.

Ngoài đời, tôi cũng có những áp lực riêng trong công việc và cuộc sống, cũng có những lúc mệt mỏi, muộn phiền. Sau tất cả, tôi vẫn chỉ là một giáo viên bình thường, vì thương học trò mà nỗ lực đổi mới cách dạy", cô trải lòng.

Dù mang phong cách hài hước, cô Thoa vẫn luôn chú trọng đến việc động viên, khích lệ tinh thần học tập của các bạn học sinh - Ảnh: NVCC

Cô giáo Nguyễn Thị Thoa là 1 trong 99 đại biểu được mời dự Gặp mặt và tôn vinh các thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026. Chương trình do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức, diễn ra tại TP.HCM ngày 28 và 29-11.

Sẽ đầu tư thêm nhiều video chiều sâu về văn hóa, lịch sử Trên hành trình sắp tới, cô Thoa dự định sẽ đầu tư thêm nhiều video chiều sâu về văn hóa, lịch sử và các "địa chỉ đỏ". Dẫu vậy với cô, ánh đèn mạng xã hội chỉ là gia vị tô điểm cho nghề, còn niềm vui trọn vẹn nhất vẫn là khoảnh khắc bước vào lớp, tung viên xúc xắc và nhìn thấy ánh mắt háo hức của học trò mỗi khi giờ sử bắt đầu.

*Thầy Nguyễn Văn Hiếu - Hiệu Trưởng Trường THCS - THPT Hiếu Tử: Hạnh phúc của người giáo viên đứng lớp Dõi theo quá trình làm mới, sáng tạo trong việc dạy học môn lịch sử trong Trường THPT Hiếu Tử (trước sáp nhập), Trường THCS và THPT Hiếu Tử (sau sáp nhập) của cô Nguyễn Thị Thoa, tôi thấy lửa yêu nghề, nhiệt huyết với bộ môn lịch sử - thường cho là khô khan với các số liệu, sự kiện - ở cô. Ban đầu cô cũng gặp nhiều ý kiến trái chiều và hoài nghi của đồng nghiệp khi cho rằng cô chỉ "bày trò" cho học trò vui. Đồng nghiệp không hoặc chưa đặt mình vào tâm thế luôn đổi mới để hiểu sự sáng tạo, sự làm mới ở môn học, bắt đầu từ những điều tưởng như đơn giản. Đó là cách gọi học sinh kiểm tra kiến thức cũ bằng nhiều hình thức linh hoạt, hay tập trung vào tạo lập mã đề để mỗi học sinh khuôn biệt trong vùng kiến thức lịch sử riêng mình. Tạo sự hứng thú học tập, kích thích tính chủ động ở các em và niềm mong chờ đến tiết cô Thoa lịch sử, vô hình chung, đó đã là hạnh phúc của người giáo viên đứng lớp.