Hai nữ TikToker sở hữu những kênh triệu lượt xem, tích cực chia sẻ văn hóa, ẩm thực quê hương đến cộng đồng qua mạng xã hội - Ảnh: NVCC

Phạm Thị Phương Mai, chủ kênh Mai Tây Bắc và Nguyễn Thị Mỹ Duyên, chủ kênh Khói Lam Chiều là hai đại biểu tham dự chương trình Gặp mặt và tôn vinh các thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức, sẽ diễn ra trong 2 ngày 28, 29-11 tại TP.HCM.

Từ những củ sâm đất bị bỏ đi

Phạm Thị Phương Mai (34 tuổi, Lào Cai), chủ kênh Mai Tây Bắc, bén duyên với việc làm video từ những câu chuyện rất gần gũi trong đời sống vùng cao.

Trước khi xây dựng kênh, Mai có khoảng ba năm cùng chồng làm thiện nguyện ở vùng cao, thường xuyên tiếp xúc với đồng bào dân tộc thiểu số và cuộc sống hằng ngày của bà con.

Những năm đầu, chị chứng kiến bà con địu từng gùi sâm đất từ nương xuống đường lớn để chờ thương lái. Có những lần thương lái không đến, số sâm đất ấy bị thối, phải bỏ đi.

"Từ đó tôi làm những video đầu tiên về củ sâm đất, chia sẻ lên kênh và không ngờ là đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng. Ngay những ngày đầu tiên đã có những video lên đến 1 triệu view, thậm chí vài triệu view", Mai kể.

Từ câu chuyện ấy, chị nhận ra video ngắn có thể giúp những nông sản ở vùng cao được nhiều người biết đến hơn. Đây cũng là động lực để Mai tiếp tục phát triển kênh, kể về ẩm thực, đời sống và những nét văn hóa của Tây Bắc.

Mai chọn cách ghi lại những gì mình chứng kiến thay vì dàn dựng. Cách làm này cũng đặt người sáng tạo trước những phản ứng khác nhau của người xem. Những món ăn, cách chế biến hay sinh hoạt quen thuộc với người vùng cao đôi khi lại xa lạ với khán giả ở miền xuôi.

Với Mai, đó cũng là cơ hội để người xem hiểu rằng mỗi vùng đất có một cách sống, cách ăn uống và phong tục riêng. Chị mong những câu chuyện về vùng cao giúp mọi người có cái nhìn gần gũi hơn, tôn trọng màu sắc bản địa và thêm hiểu về đời sống của bà con.

Chị Phạm Thị Phương Mai tích cực lan tỏa hình ảnh đời sống, đặc sản và ẩm thực Tây Bắc đến đông đảo người xem qua các video trên mạng xã hội - Ảnh: NVCC

Chị Mai Tây Bắc trong một khoảnh khắc gần gũi bên trẻ nhỏ vùng cao - Ảnh: NVCC

Lưu ký ức quê nhà qua những món ăn

Nguyễn Thị Mỹ Duyên (32 tuổi, Vĩnh Long), chủ kênh Khói Lam Chiều, lại bắt đầu từ căn bếp và những ký ức gia đình.

Duyên bắt đầu làm nội dung từ gần cuối năm 2019. Từ những video đầu tiên, chị dần định hình phong cách riêng với hình ảnh người phụ nữ miền Tây trong áo bà ba, gắn với những món ăn dân dã và đời sống quê nhà.

Kênh tập trung chủ yếu vào văn hóa, ẩm thực miền Tây, nơi Duyên sinh ra và lớn lên. Nhưng điều chị muốn giữ lại qua những video không chỉ là cách nấu một món ăn.

Trong các video của Khói Lam Chiều có hình ảnh bà, ba mẹ, cô dì, chú bác và những khoảnh khắc gia đình. Với Duyên, đó cũng là một cách lưu giữ ký ức cho chính mình.

"Tôi muốn lưu giữ lại khoảnh khắc với gia đình của mình. Sau này mình có cái để xem lại, cũng như con cái mình xem và biết được hình ảnh miền quê ngày xưa của mình là như vậy, những món ăn đặc sản nó là như vậy", Duyên chia sẻ.

Những video nấu ăn được chị Duyên chuẩn bị chăm chút, tỉ mỉ trong từng công đoạn - Ảnh: NVCC

Những video về Tết, Trung thu vì thế là những nội dung khiến chị nhớ nhất. Những hình ảnh quen thuộc của quê nhà đôi khi gợi lại ký ức với những người đang sống xa quê, từ món ăn đến không khí gia đình.

Duyên cho rằng người làm nội dung về văn hóa cần có sự quan sát, tìm hiểu và trách nhiệm với thông tin mình chia sẻ.

"Không nhất thiết những cái mình làm đòi hỏi nó phải quá lớn đâu. Chỉ cần một video giới thiệu về món ăn truyền thống, làng nghề hay phong tục tập quán thì nó cũng đã góp phần giúp văn hóa của mình được nhiều người biết đến hơn", chị nói.

Theo Duyên, người làm nội dung cũng cần kiểm chứng thông tin, tôn trọng sự thật và tránh khai thác văn hóa theo hướng sai lệch chỉ để tạo sự chú ý.

Mỹ Duyên bên mâm cơm gia đình quen thuộc, những hình ảnh đậm chất quê nhà được chị lưu giữ và đưa đến gần hơn với người xem, gợi cảm giác quê hương hiện ra trước mắt những người đang ở xa - Ảnh: NVCC

Khi người trẻ kể chuyện văn hóa

Từ một củ sâm đất ở vùng cao đến một mâm cơm miền Tây, những câu chuyện được hai nhà sáng tạo đưa lên mạng xã hội đều bắt đầu từ những điều gần gũi.

Mai cho rằng các nhà sáng tạo nội dung trẻ có lợi thế lớn trong việc đưa những câu chuyện văn hóa đến cộng đồng nhờ khả năng tiếp cận nhanh và rộng của mạng xã hội. Khi người làm nội dung có ý thức truyền tải những thông điệp tích cực, những giá trị văn hóa có thể được biết đến ở phạm vi rộng hơn.

Duyên cũng mong những video của mình giúp người trẻ thêm yêu, tự hào về quê hương, trân trọng những giá trị truyền thống và nhận ra rằng những điều bình dị cũng có thể là những giá trị đáng gìn giữ.

Đến tham dự chương trình "Gặp mặt và tôn vinh các thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026", với Duyên, đây là dịp để gặp gỡ những nhà sáng tạo ở nhiều lĩnh vực, học hỏi cách kể chuyện và tìm kiếm những hướng làm nội dung mới.

"Mỗi người sẽ mang đến một cái điểm đặc sắc về văn hóa, lịch sử, ẩm thực riêng. Tôi cũng muốn kết nối những cái mà mình đang có với mọi người để tạo nên một cộng đồng có ý nghĩa hơn cho Việt Nam mình", Duyên chia sẻ.

Mai cũng xem sự ghi nhận tại chương trình là động lực để tiếp tục hành trình sáng tạo, đưa những câu chuyện về vùng cao đến với nhiều người hơn.