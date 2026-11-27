Ông Đinh Văn Nơi, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc, trao quà và tiền mặt cho người dân trên địa bàn đặc khu - Ảnh: TRUYỀN THUYẾT

Ngày 27-11, Đoàn Thanh niên Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc phối hợp Bệnh viện Mắt Sài Gòn Kiên Giang, Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang và đơn vị liên quan tổ chức lễ khởi động chương trình 'Ánh sáng đảo ngọc - Nghĩa tình tuổi trẻ' năm 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đinh Văn Nơi - Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang - Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc - biểu dương tinh thần trách nhiệm của Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Kiên Giang và các đơn vị liên quan cùng chung tay thực hiện chương trình này.

Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc vì hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn được chăm sóc sức khỏe và điều trị kịp thời các bệnh lý về mắt.

Ông Đinh Văn Nơi mong muốn các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và mạnh thường quân tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng quỹ hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó sẽ kịp thời giúp đỡ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, cùng nhiệm vụ phát triển kinh tế, hoàn thiện hạ tầng và chuẩn bị các điều kiện phục vụ APEC 2027, công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân cần tiếp tục được quan tâm thực hiện, góp sức phát triển đảo ngọc.

Đại tá Bùi Thế Dương - Trưởng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc - thông tin thời gian qua, quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo do ông Đinh Văn Nơi - Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc - phát động đã lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Chương trình 'Ánh sáng đảo ngọc - Nghĩa tình tuổi trẻ' năm 2026 chính là hành động cụ thể của tuổi trẻ Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cùng đơn vị liên quan góp sức chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Kim Loan (bìa phải) - Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc - nhận bảng tượng trưng của các cơ quan, đoàn thể, đơn vị đóng góp vào Quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo - Ảnh: TRUYỀN THUYẾT

Theo kế hoạch, ngày 28 và 29-11, đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Mắt Sài Gòn Kiên Giang sẽ trực tiếp đo thị lực, khám sàng lọc các bệnh lý về mắt, tư vấn phương pháp điều trị và cấp phát thuốc hoàn toàn miễn phí; ưu tiên người có công với cách mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên.

Dịp này, Ban tổ chức trao tặng 40 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất gồm nhu yếu phẩm và 500.000 đồng).