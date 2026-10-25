Người mẫu mặc hanbok ở Ngọ Môn gây tranh cãi: Cần chọn trang phục phù hợp khi tham quan di sản cung đình

Một tiệm cho thuê cổ phục ở Huế bị phản ứng vì cho mẫu mặc hanbok chụp ảnh trước Ngọ Môn rồi đăng lên mạng xã hội - Ảnh cắt từ clip

Sau vụ việc một tiệm cho thuê cổ phục quay clip người mẫu mặc hanbok (trang phục truyền thống của Hàn Quốc) chụp hình tại Ngọ Môn rồi đăng lên mạng, nhà nghiên cứu văn hóa Huế Phạm Đức Thành Dũng cho rằng dù việc này không sai về mặt pháp luật, cách lựa chọn trang phục và quảng bá hình ảnh tại không gian di sản cung đình vẫn cần được cân nhắc.

Theo ông Dũng, việc sử dụng trang phục của một nền văn hóa khác không phải là điều không được phép.

Tuy nhiên khi đưa trang phục ấy vào không gian di sản đặc biệt của Việt Nam, cần xem xét sự phù hợp về văn hóa, lịch sử và bối cảnh.

Ông cho rằng việc quảng bá rầm rộ hình ảnh người mẫu mặc trang phục không thuộc văn hóa Việt Nam tại một di tích cung đình có thể gây phản cảm, nhất là khi hình ảnh được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

"Điều quan trọng là phải nâng niu, tôn trọng giá trị văn hóa Việt Nam, đặt những giá trị ấy vào đúng nơi, đúng chốn, đúng không gian để tôn vinh", ông Dũng nêu quan điểm.

Theo ông, thế giới có rất nhiều trang phục đẹp, mang giá trị văn hóa đặc sắc. Khi được đặt trong không gian phù hợp, những trang phục ấy sẽ càng được tôn vinh. Ngược lại, nếu lựa chọn trang phục không phù hợp với bối cảnh lịch sử và văn hóa của di tích, hình ảnh tạo ra có thể làm sai lệch cảm nhận của người xem.

Ông Dũng phân tích việc người mẫu mặc hanbok chụp hình tại Ngọ Môn để quảng bá kinh doanh rồi đăng lên mạng xã hội có hai vấn đề đáng lưu ý.

Thứ nhất, hình ảnh này tái hiện một bối cảnh chưa từng diễn ra trong lịch sử. Trang phục và không gian không có sự tương ứng về thời gian, văn hóa, khiến hình ảnh được tạo ra thiếu tính phù hợp với di sản.

Thứ hai, việc đưa trang phục của nền văn hóa khác vào không gian cung đình Việt Nam có thể vô tình tạo cảm giác Việt Nam không có trang phục truyền thống phù hợp để giới thiệu, quảng bá tại chính di sản của mình.

Nhà nghiên cứu Phạm Đức Thành Dũng - Ảnh: NHẬT LINH

Theo ông, Việt Nam có những giá trị văn hóa và trang phục truyền thống đặc sắc cần được giới thiệu, tôn vinh. Vì vậy thay vì lựa chọn trang phục không phù hợp với bối cảnh, cần chú trọng khai thác những giá trị vốn có của văn hóa Việt Nam.

Đặc biệt, Ngọ Môn nằm trong Quần thể di tích Cố đô Huế - di sản văn hóa thế giới được UNESCO ghi danh. Đây không chỉ là không gian tham quan mà còn mang giá trị lịch sử, văn hóa gắn với triều Nguyễn.

Ông Dũng lo ngại nếu những hình ảnh người mẫu mặc hanbok tại đây liên tục được chia sẻ trên mạng xã hội, người xem, nhất là những người chưa có nhiều hiểu biết về lịch sử, có thể hiểu nhầm về trang phục gắn với văn hóa cung đình Việt Nam.

"Phải làm sao tôn vinh văn hóa của mình, đặt những giá trị ấy vào đúng nơi, đúng chỗ. Với những không gian trang trọng, thiêng liêng như di sản cung đình, việc lựa chọn trang phục càng cần phù hợp để làm nổi bật bản sắc dân tộc Việt Nam", ông nhấn mạnh.

Áo dài tím - màu áo dài được nhiều người Huế yêu thích chọn mặc khi tham quan di tích, di sản cung đình triều Nguyễn - Ảnh: NHẬT LINH

Ông Dũng cũng cho rằng việc tiệm cho thuê cổ phục bị một bộ phận cộng đồng mạng phản ứng cho thấy nhiều người quan tâm đến văn hóa Huế không đồng tình với cách lựa chọn trang phục trong trường hợp này.

Từ câu chuyện trên, việc khai thác hình ảnh tại các di tích lịch sử, văn hóa cần được cân nhắc kỹ lưỡng, không chỉ nhằm tạo ra những hình ảnh đẹp hay thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, mà còn phải bảo đảm sự tôn trọng đối với giá trị lịch sử, văn hóa của di sản.

Tham quan di sản cố đô Huế cần mặc như thế nào? Khi tham quan Quần thể di tích Cố đô Huế, du khách bắt buộc phải tuân thủ quy tắc ăn mặc lịch sự, kín đáo nhằm tôn trọng không gian cung đình và các điểm thờ tự tôn nghiêm. Trang phục đạt chuẩn yêu cầu áo có tay (ngắn tay hoặc dài tay), cổ áo chỉn chu; quần hoặc váy phải dài ngang hoặc qua đầu gối. Các điểm di tích kiên quyết từ chối phục vụ những du khách mặc áo sát nách, hai dây, hở lưng, croptop ngắn, quần đùi, chân váy ngắn trên gối hoặc đồ xuyên thấu phản cảm. Đặc biệt, tại các khu vực nội thất cung điện và nơi thờ cúng linh thiêng như Thế Miếu, điện Thái Hòa hay chính tẩm các lăng vua, quy định này được áp dụng nghiêm ngặt nhất. Du khách vào chiêm bái cần bỏ mũ nón, kính râm và giữ thái độ trang trọng. Việc mặc áo dài truyền thống hay cổ phục Việt Nam luôn được khuyến khích khi chụp hình lưu niệm. Trường hợp lỡ mặc trang phục chưa phù hợp, bạn nên chủ động chuẩn bị thêm áo khoác nhẹ hoặc khăn choàng lớn qua gối để đảm bảo đúng quy định khi vào tham quan.

Người mẫu mặc hanbok chụp hình ở di tích Ngọ Môn, tiệm cổ phục Huế bị phản ứng Clip người mẫu mặc hanbok (trang phục truyền thống Hàn Quốc) chụp hình trước di tích Ngọ Môn, Đại Nội Huế, khiến một tiệm cho thuê cổ phục vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.



