Đông đảo du khách mua sắm trong ngày cuối của dịp Black Friday tại TP.HCM - Ảnh: THY NHUNG

Không khí mua sắm dịp Black Friday năm nay không chỉ bó hẹp trong một ngày thứ Sáu duy nhất mà nhiều đơn vị "kéo giãn" theo tháng, theo tuần và cao điểm từ ngày 27 đến 29-11.

Ghi nhận thực tế trong ngày cuối của mùa mua sắm Black Friday tại TP.HCM cho thấy một số trung tâm thương mại và các tổ hợp mua sắm vẫn duy trì được độ nhộn nhịp.

Du khách nước ngoài "áp đảo" tại nhiều nơi

Điểm sáng đáng chú ý nhất trong đợt cao điểm cuối tuần này chính là sự "áp đảo" của tệp khách du lịch quốc tế.

Tại nhiều gian hàng thời trang nội địa và cửa hàng trong các tổ hợp mua sắm, đa số là khách nước ngoài liên tục ra vào xem mẫu và chốt đơn.

Khách hàng đang mua sắm tại tổ hợp thời trang 11 Garmentory - Ảnh: THY NHUNG

Tại tổ hợp thời trang 11 Garmentory (trên đường Nguyễn Đình Chính, phường Cầu Kiệu), đông đảo khách hàng tập trung ở các gian hàng khác nhau và xếp hàng chờ tới lượt thanh toán. Tại đây đã thực hiện chương trình ưu đãi, giảm giá từ đầu tháng 11.

Chị Chloe Miller (du khách Úc, 28 tuổi) chia sẻ: "Tôi biết đến các thương hiệu thời trang nội địa của Việt Nam qua mạng xã hội trước khi bay sang TP.HCM du lịch.

Dịp cuối tuần này trùng ngay đợt Black Friday nên tôi tranh thủ ghé các tổ hợp mua sắm để thử đồ trực tiếp. Thiết kế lạ mắt, chất vải đẹp mà giá giảm nhiều so với mua tại nước tôi, nên tôi đã mua liền 4-5 bộ để mặc và làm quà".

Lý giải về sức hút của các tổ hợp mua sắm đối với du khách quốc tế, nhiều đại diện cửa hàng nhận định mô hình này tập trung nhiều thương hiệu thiết kế nội địa có gu thẩm mỹ riêng, không gian mua sắm cởi mở, dễ trải nghiệm.

Bên cạnh mức giá ưu đãi dịp cuối năm, việc các cửa hàng chủ động tung ra các gói kích cầu đa dạng như mua kèm, tặng quà cũng giúp giữ chân du khách lâu hơn so với việc chỉ niêm yết giảm giá đơn thuần tại các trung tâm thương mại truyền thống.

Du khách nước ngoài mua sắm tại tổ hợp mua sắm RueMiche - Ảnh: THY NHUNG

Ghi nhận tại tổ hợp mua sắm RueMiche (trên đường Phùng Khắc Khoan, phường Sài Gòn), lượng khách đến mua sắm cũng chủ yếu là du khách nước ngoài.

Nhân viên tại đây cho biết một số thương hiệu thời trang thực hiện chương trình ưu đãi từ đầu tháng 11, trong khi một vài thương hiệu khác áp dụng ưu đãi từ ngày 27-11 đến nay.

"Đa số khách hàng đến tổ hợp là du khách nước ngoài, chỉ có buổi tối hoặc cuối tuần mới có khách hàng trong nước. Ngoài thời trang, cửa hàng cũng có các sản phẩm như nước hoa, túi xách, kính mắt, nến thơm và cả đồ gốm", nhân viên ở đây cho hay.

Các shop thời trang trên đường Trần Quang Diệu (phường Nhiêu Lộc) vẫn nườm nượp khách ra vào - Ảnh: THY NHUNG

Chị Thục Anh, quản lý cửa hàng thời trang 11 Garmentory, cho biết doanh thu của cửa hàng trong dịp này tăng khoảng 10 - 15% so với ngày thường. Thay vì giảm giá sâu đồng loạt, cửa hàng triển khai đan xen 3-4 hình thức ưu đãi như giảm trực tiếp 30 - 40%, áp dụng mua 2 tặng 1 hoặc tặng kèm quà khi mua số lượng nhiều.

Nhiều gia đình chọn đến trung tâm thương mại săn sale

Ghi nhận của Tuổi Trẻ chiều 29-11 tại các trung tâm thương mại ở TP.HCM, không khí mua sắm diễn ra sôi động trong ngày cuối của nhiều chương trình khuyến mãi dịp Black Friday.

Người dân đang mua sắm tại trung tâm thương mại AEON Mall - Ảnh: HÀ PHƯƠNG

Tại khu vực sảnh trung tâm thương mại AEON Mall, các gian hàng thời trang, giày dép đồng loạt treo bảng giảm giá 50-80%, thu hút đông khách đến mua sắm. Trong đó, quần áo, giày thể thao và các phụ kiện phục vụ nhu cầu sử dụng hằng ngày được nhiều người tiêu dùng quan tâm.

Tranh thủ ngày cuối của đợt khuyến mãi, anh Trần Hoàng Đạt (32 tuổi, phường Bình Tân) cho biết đã dành thời gian tham khảo giá tại nhiều cửa hàng trước khi quyết định mua sản phẩm.

"Mình thường chờ đến những ngày cuối của đợt khuyến mãi để săn các sản phẩm giảm giá sâu. Dù một số mẫu giày không còn đủ kích cỡ nhưng nếu chịu khó lựa chọn vẫn có thể mua được sản phẩm ưng ý. Mình cũng dùng điện thoại để so sánh giá bán trực tuyến ngay tại cửa hàng, nơi nào có ưu đãi tốt hơn thì mua", anh Đạt chia sẻ.

Thay vì chỉ quan tâm đến mức phần trăm giảm giá, anh Đạt còn cân nhắc số tiền thực tế phải trả, chất lượng và khả năng sử dụng lâu dài của sản phẩm. Không chỉ các gian hàng thời trang, khu vực vui chơi, giải trí bên trong trung tâm thương mại cũng thu hút đông đảo khách, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ.

Nhiều cửa hàng áp dụng chương trình khuyến mãi đến 80% - Ảnh: HÀ PHƯƠNG

Đưa các con đến trung tâm thương mại vui chơi cuối tuần, chị Nguyễn Hoàng Thùy Linh (40 tuổi, phường An Lạc) cũng tranh thủ mua sắm quần áo, giày dép cho cả gia đình trước khi các chương trình khuyến mãi kết thúc.

"Biết hôm nay là ngày cuối giảm giá của nhiều cửa hàng và cũng vào ngày cả nhà được nghỉ nên tôi tranh thủ mua thêm một số món đồ để sử dụng dịp Tết. Những sản phẩm như giày dép, quần áo có thể mua trước vài tháng, vừa tiết kiệm được một khoản, vừa giảm áp lực mua sắm khi cận Tết", chị Linh cho biết.

Việc kéo dài các chương trình khuyến mãi Black Friday đến hết cuối tuần không chỉ tạo thêm cơ hội mua sắm cho người tiêu dùng mà còn góp phần thu hút khách đến các dịch vụ ăn uống, vui chơi, giải trí tại trung tâm thương mại.

Nhiều gia đình kết hợp vừa đưa con đi chơi vừa mua sắm tại trung tâm thương mại - Ảnh: HÀ PHƯƠNG

Thỏa sức mua sắm, trải nghiệm TP.HCM dịp cuối năm Với khoảng 5.200 doanh nghiệp tham gia chương trình khuyến mãi tập trung, cùng 36 sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao, mua sắm và 38 hội chợ, triển lãm đồng hành, người dân và du khách có thêm nhiều lựa chọn mua sắm, vui chơi, giải trí dịp cuối năm. Để không bỏ lỡ các ưu đãi và điểm hẹn hấp dẫn, người dân có thể truy cập hai nền tảng số của Vibrant HCMC: songdong.hochiminhcity.gov.vn: Khám phá các ưu đãi mua sắm, tiêu dùng, thương mại điện tử và thanh toán số. hello.hochiminhcity.gov.vn: Tìm kiếm các trải nghiệm du lịch, ẩm thực, giải trí và lên lịch trình khám phá thành phố. Trong bối cảnh TP đặt mục tiêu tăng trưởng khu vực dịch vụ 13,84% và phấn đấu đạt tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026, việc thúc đẩy tiêu dùng nội địa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.