Trời mưa rất to nhưng có hàng trăm người xếp hàng chờ mua hàng giảm giá tối ngày Black Friday 27-11 - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Tối 27-11, dù trời mưa lớn, rất đông người dân vẫn tập trung trước siêu thị Điện Máy Xanh 242 Nguyễn Hữu Thọ (phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng), để chờ săn hàng giảm giá ngày Black Friday.

Nhiều người mang áo mưa, đứng nép dưới mái hiên hoặc che ô chờ đến khung giờ khuyến mãi.

Theo ghi nhận, từ 18h đến 20h có khoảng 200 người xếp hàng trước cửa hàng này để chờ đến lượt mua hàng. Nhiều người kiên nhẫn chờ dù ngoài trời mưa rất lớn.

Anh T.B. (sinh viên) cho biết đã đến cửa hàng từ sớm, chấp nhận đứng chờ gần 2 tiếng dưới trời mưa để mong mua được sản phẩm với giá tốt. Theo anh B., những mặt hàng điện máy có giá trị cao nếu được giảm sâu sẽ giúp tiết kiệm đáng kể chi phí, nhất là trong bối cảnh nhiều gia đình đang cân nhắc chi tiêu. Đây cũng là lý do có rất đông người đứng chờ như anh.

"Đợt giảm giá Black Friday có rất nhiều nơi tung ra chính sách giảm giá nhưng số lượng có hạn, theo từng khung giờ nên phải đến sớm mới có cơ hội săn hàng. Như tại đây, khung giờ 20h trở về khuya có giá giảm sâu nhất nên tôi và nhóm bạn quyết định đi 'săn'" - anh B. nói.

Một khách hàng (không muốn nêu tên) cho biết đã mua được chiếc tivi LCD có giá khoảng 10 triệu đồng, nay được giảm còn 3 triệu đồng trong chương trình khuyến mãi khung giờ từ 20h đến 23h. Người này cho biết rất vui vì mua được "món hời".

"Tôi xếp hàng từ chiều, nhưng những khung giờ ban ngày thì giá giảm chưa sâu mà lại rất đông người nên khó chen chân. Không ngờ kiên trì mà có thành quả" - người này nói.

Người dân kiên nhẫn mang áo mưa đứng chờ tới khung giờ cửa hàng điện máy giảm giá - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Thời điểm 20h mưa rất to, nhưng nhiều người vẫn kiên nhẫn xếp hàng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Nhiều khách hàng mừng vui khi được gọi tên mua hàng giảm giá sâu - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Mức giảm giá tới 7 triệu đồng cho sản phẩm có giá 10 triệu đồng khiến người này khá vui, vì nếu mua trong khung giờ giảm giá buổi sáng thì cũng chỉ được giảm 5 triệu đồng.

Đại diện siêu thị Điện Máy Xanh 242 Nguyễn Hữu Thọ cho biết trong dịp Black Friday, cửa hàng giảm giá các mặt hàng tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy lạnh với mức bán đồng giá theo từng khung giờ.

Đặc biệt, khung giờ từ 20h đến 23h và 24h đến 2h có mức giá đồng loạt 3 triệu đồng.

Đối với điện thoại Android, giá đồng loạt giảm từ 8 triệu đồng ở khung giờ 9h - 11h xuống còn 6 triệu đồng trong khung giờ 24h - 2h.

Tuy số lượng hàng giảm giá có hạn, chương trình vẫn thu hút đông người bởi mức giảm giá sâu. Cửa hàng quy định mỗi khách hàng chỉ được mua một sản phẩm đồng giá, mỗi số điện thoại chỉ được mua một sản phẩm trong ngày.

Ngoài các mặt hàng tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy lạnh giảm giá còn có nhiều hàng gia dụng bán đồng giá - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG