Một người mua sắm tại cửa hàng Macy's trong ngày Black Friday (27-11 giờ địa phương) ở thành phố New York, Mỹ - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters ngày 28-11, người Mỹ đã chi 13,1 tỉ USD để mua sắm trực tuyến trong mùa Black Friday (tạm dịch: thứ sáu đen tối) năm nay, tăng 11% so với năm ngoái và vượt mức dự báo 12,9 tỉ USD của nền tảng phân tích dữ liệu Adobe Analytics.

Theo Reuters, doanh thu tăng là nhờ các cửa hàng tung nhiều chương trình giảm giá quần áo và đồ gia dụng để hút người mua, trong bối cảnh người dân Mỹ phải thắt chặt chi tiêu vì lạm phát và giá nhiên liệu cao.

Báo cáo của Adobe Analytics cho thấy đồ điện tử và trò chơi điện tử bán chạy nhất. Người tiêu dùng cũng tranh thủ giảm giá để mua dự trữ các sản phẩm thiết yếu như đồ tẩy rửa, thực phẩm, đồ dùng cho thú cưng và sản phẩm vệ sinh cá nhân.

Chi tiêu trực tuyến tăng trong khi lạm phát tại Mỹ vẫn ở mức 3,8%, tiếp tục gây áp lực chi phí sinh hoạt lên người dân.

Người mua sắm xếp hàng chờ cửa hàng Macy's mở cửa trong ngày Black Friday (27-11) tại New York, Mỹ - Ảnh: AFP

Ở một góc độ khác, lượng khách đến các cửa hàng tại Mỹ trong ngày Black Friday giảm 2,2% so với năm ngoái, chỉ còn gần 930 triệu lượt, theo công ty phân tích dữ liệu vị trí và lưu lượng đi lại PassBy.

Black Friday (ngày 27-11) và Cyber Monday (ngày 30-11) là hai cột mốc mở đầu và kết thúc một trong những giai đoạn mua sắm bận rộn nhất năm của ngành bán lẻ Mỹ.

Adobe Analytics dự báo người Mỹ sẽ chi 15,1 tỉ USD mua sắm trực tuyến trong ngày Cyber Monday, tăng 6,2%. Tổng chi tiêu mua sắm 5 ngày dịp Lễ Tạ ơn dự kiến đạt 47,5 tỉ USD.

Một xu hướng đáng chú ý khác là hình thức mua trước, trả sau (BNPL). Phương thức này được dự báo đóng góp 1,09 tỉ USD vào chi tiêu trực tuyến ngày Cyber Monday, tăng 5,3% so với một năm trước.

Người tiêu dùng cũng ngày càng dùng các công cụ mua sắm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để so sánh giá. Lưu lượng truy cập từ chatbot và trình duyệt tích hợp AI chuyển đổi thành giao dịch mua hàng hiệu quả hơn 68% so với một năm trước.