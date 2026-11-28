Cửa hàng chủ lực của Macy's ở New York ngay khi mở cửa vào ngày Black Friday hôm 27-11-2026 - Ảnh: AP

Người dân tranh thủ tích trữ nhu yếu phẩm, khu mua sắm "tung chiêu" hút khách

Mua sắm trực tiếp dường như đang lấy lại sức hút sau nhiều năm thương mại điện tử chiếm ưu thế vào dịp Black Friday ở Mỹ.

Lượng người tiêu dùng Mỹ đi mua sắm trực tiếp mùa cao điểm năm nay được dự báo sẽ là cao nhất kể từ năm 2019, theo khảo sát của tổ chức Hội đồng Trung tâm mua sắm quốc tế (ICSC).

ICSC cũng cho biết hơn 75% người tham gia mua sắm dịp Lễ Tạ ơn dự định đi ăn nhà hàng, trong khi hơn một nửa có kế hoạch chi tiêu cho hoạt động giải trí và trải nghiệm. Gần 90% người trưởng thành tại Mỹ dự kiến sẽ chi tiền trong kỳ nghỉ cuối tuần này.

Bà Arly Klein nói với kênh NBC News hôm 27-11 về tâm trạng hào hứng khi thấy người tiêu dùng lại đổ về các trung tâm thương mại.

"Tôi cảm thấy có những năm, đặc biệt là sau đại dịch COVID-19, mọi người không thực sự đến cửa hàng để mua sắm. Chúng tôi rất vui khi có thể trực tiếp chạm vào sản phẩm, cảm nhận và thực sự hòa mình vào không khí mua sắm", bà Klein vừa tìm quà cho người thân và bạn bè tại trung tâm thương mại Westfield Garden State Plaza vừa nói.

Một trong những yếu tố thu hút là các chương trình ưu đãi dành riêng cho khách mua sắm trực tiếp.

Chẳng hạn, hệ thống bán lẻ Target tung chương trình thẻ quà tặng lên tới 100 USD cho 100 khách hàng đầu tiên đến mua sắm. Do đó, hàng trăm người đã xếp hàng từ 6h sáng 27-11 tại nhiều cửa hàng Target, thậm chí một số người đến từ 20h tối hôm trước. Walmart thì tung ra các bộ sản phẩm dùng thử của thương hiệu nổi tiếng.

AI đã trở thành 'trợ lý săn sale' cho dân Mỹ trong dịp Black Friday này - Ảnh: AP

Trong năm qua, hầu bao của dân Mỹ đã thu hẹp khi chi phí cho các mặt hàng thiết yếu tăng cao. Tuy nhiên, tâm lý bi quan về nền kinh tế chưa chắc khiến doanh số mùa lễ hội cuối năm sụt giảm.

Theo Hãng tin AP, các nhà phân tích và chuyên gia kinh tế đang theo dõi sát chi tiêu bán lẻ trong 5 ngày để đánh giá triển vọng kinh doanh khi bước sang năm mới, bắt đầu từ Lễ Tạ ơn đến thứ Hai tuần sau.

Liên đoàn Bán lẻ quốc gia Mỹ (NRF) ước tính doanh số bán hàng trực tiếp và trực tuyến trong tháng 11 và 12 sẽ tăng 4,1%, trong đó giá cả tăng đóng góp một nửa mức tăng này. Ngoài ra, tổng chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ trong giai đoạn 2 tháng này được dự báo đạt 1.010 tỉ USD.

Người tiêu dùng chất hàng hóa săn sale Black Friday sau khi mua sắm tại Walmart ở Torrance, California hôm 27-11 - Ảnh: AFP

Một tín hiệu tích cực đối với các hãng bán lẻ là niềm tin người tiêu dùng đã tăng mạnh trong tháng 11, khi giá xăng tiếp tục giảm sau đợt tăng vọt do cuộc chiến Mỹ - Iran.

"Chúng tôi thực sự bất ngờ trước khả năng chống chịu của người mua sắm trước biến động chính trị, môi trường kinh tế vĩ mô và tình hình kinh tế hiện nay", ông Kurt Ivey, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách tiếp thị và truyền thông của Macerich - công ty vận hành các trung tâm thương mại, cho biết.

Theo ông Ivey, hơn 30 trung tâm thương mại do Macerich quản lý trên khắp nước Mỹ ghi nhận lượng khách trong những giờ đầu mở cửa cao hơn từ 2% đến 4% so với mùa Black Friday năm ngoái.

Theo bà Jill Renslow, Giám đốc phụ trách phát triển kinh doanh và tiếp thị của trung tâm thương mại Mall of America, khoảng 15.000 người đã đến đây trong giờ đầu tiên sau khi trung tâm mở cửa lúc 7h sáng 27-11 tại Bloomington, bang Minnesota. Con số này tăng 8,5% so với năm ngoái.

Đây còn là dịp để nhiều người tranh thủ tích trữ nhu yếu phẩm. Theo các nhà phân tích bán lẻ, việc Black Friday phát triển từ một ngày mua sắm thành sự kiện kéo dài nhiều tuần đã khuyến khích người tiêu dùng tranh thủ mua dự trữ dầu gội, quần áo giá hời, nồi nấu chậm và nhiều mặt hàng thiết yếu khác.

"Trợ lý săn sale"

Trên các nền tảng online, người tiêu dùng đã chi mức kỷ lục 7,1 tỉ USD trong ngày Lễ Tạ ơn, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm ngoái, theo Adobe Digital Insights.

Riêng trong ngày Black Friday, tính đến 18h30 ngày 27-11 (giờ miền Đông nước Mỹ), chi tiêu online đã đạt 9,7 tỉ USD, tăng 12,8% so với năm ngoái. Adobe dự báo con số này sẽ tăng lên 13 đến 13,4 tỉ USD, cao hơn mức dự báo trước đó là 12,9 tỉ USD.

Đáng chú ý, theo Adobe, lượng truy cập từ hoạt động mua sắm có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) vào các trang bán lẻ đã tăng gấp đôi so với năm ngoái.

Chatbot AI cũng đang góp phần định hướng người tiêu dùng đến các trung tâm thương mại.

Bà Kara Teising, 48 tuổi, cho biết gợi ý từ AI và mong muốn dành thời gian bên gia đình đã thôi thúc bà đưa hai người con ở tuổi thiếu niên và mẹ mình đến trung tâm thương mại Lenox Square, thành phố Atlanta.

"Tôi đã dùng ChatGPT để tìm hiểu xem trung tâm thương mại nào tập trung nhiều cửa hàng phù hợp với sở thích của các con tôi nhất. Và đó là lý do chúng tôi chọn Lenox Square", bà Teising chia sẻ.