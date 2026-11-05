Ngắm phối cảnh hai cầu đi bộ qua đường Tôn Đức Thắng cùng cảnh quan cầu bến Bạch Đằng

Hai cầu đi bộ được thiết kế bằng kết cấu thép, đặt tại hai vị trí trên đường Tôn Đức Thắng là khu vực Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng và Thái Văn Lung - Tôn Đức Thắng. Mỗi cầu có thang máy phục vụ người gặp khó khăn khi đi lại, cùng dàn chiếu sáng trang trí - Ảnh: Great Wealth

Những ngày này, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Great Wealth đang triển khai di dời hạ tầng kỹ thuật, thi công hai cầu đi bộ qua đường Tôn Đức Thắng nối với bến Bạch Đằng.

Đây là hạng mục thuộc dự án xây dựng hai cầu đi bộ qua đường Tôn Đức Thắng và cải tạo, chỉnh trang cầu bến B, C - Ba Son với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 88,25 tỉ đồng.

Về hình thức đầu tư và phương án tài chính, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Great Wealth là nhà đầu tư tài trợ toàn bộ chi phí đầu tư và chi phí quản lý, vận hành theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), không yêu cầu thanh toán.

Trao đổi với Tuổi Trẻ vào sáng 5-11, đại diện Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Great Wealth cho biết hai cầu đi bộ qua đường Tôn Đức Thắng cùng việc chỉnh trang cụm cầu bến B, C - Ba Son có vai trò kết nối, bổ trợ trực tiếp cho cầu đi bộ qua sông Sài Gòn và cảnh quan ven sông Sài Gòn ở trung tâm thành phố.

Theo doanh nghiệp, nếu không có các cầu đi bộ kết nối qua trục đường lớn này, người dân và du khách muốn tiếp cận khu vực bờ sông sẽ phải băng qua đường Tôn Đức Thắng.

Điều này không chỉ gây bất tiện mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ùn tắc, nhất là khi cầu đi bộ qua sông Sài Gòn chính thức đưa vào hoạt động, thu hút lượng lớn người dân và du khách đến tham quan, thưởng ngoạn.

Đường Tôn Đức Thắng luôn đông đúc, việc đi bộ qua đường khó khăn, có thể gây ùn ứ - Ảnh: ĐỨC PHÚ

Thiết kế cầu đi bộ số 1 qua đường Tôn Đức Thắng tại khu vực đường Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng -Ảnh: Great Wealth

"Xuất phát từ nhu cầu kết nối đồng bộ đó, doanh nghiệp đã đề xuất với TP.HCM tài trợ toàn bộ chi phí xây dựng hai cầu đi bộ và chỉnh trang cụm cầu bến B, C - Ba Son.

Khi hoàn thành, dự án sẽ tạo thêm lối tiếp cận thuận tiện, an toàn cho người dân, du khách đến với không gian ven sông, đồng thời mở rộng cảnh quan, nơi ngắm cảnh tại khu vực trung tâm thành phố.

Việc đồng hành, tài trợ cho dự án xuất phát từ mong muốn đóng góp một phần công sức vào sự phát triển chung của thành phố, qua đó mang lại những giá trị thụ hưởng thiết thực cho người dân", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Phối cảnh cầu đi bộ số 2 tại khu vực Thái Văn Lung - Tôn Đức Thắng, cầu đi bộ được thiết kế với vòm lưới - Ảnh: Great Wealth

Cầu bến hiện đã được chỉnh trang để phục vụ người dân, du khách - Ảnh: CHÂU TUẤN

Về tiến độ triển khai, đại diện doanh nghiệp cho biết hạng mục chỉnh trang cụm cầu bến B và C - Ba Son đã cơ bản hoàn thành. Đối với hai cầu đi bộ qua đường Tôn Đức Thắng, đơn vị đang triển khai thi công. Doanh nghiệp sẽ hoàn thành toàn bộ dự án, đưa vào phục vụ người dân và du khách trước Tết Nguyên đán 2027.

Có một điều đặc biệt là dự án hai cầu đi bộ qua đường Tôn Đức Thắng và cải tạo, chỉnh trang cầu bến B, C - Ba Son cũng được Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Great Wealth lựa chọn đơn vị Chodai & Kiso- Jiban Việt Nam làm tư vấn thiết kế.

Chodai & Kiso - Jiban Việt Nam cũng là đơn vị thiết kế cầu đi bộ qua sông Sài Gòn với kiến trúc theo hình tượng lá dừa nước.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn có tổng vốn gần 1.000 tỉ đồng do Nutifood tài trợ, Tập đoàn Đại Dũng là đơn vị thi công lắp đặt vòm thép nhịp chính hình lá dừa nước. Công trình đã được hợp long vào ngày 21-10. Công trình này có kế hoạch đưa vào khai thác phục vụ người dân vào ngày 23 tháng chạp (tức ngày 30-1-2027).

Vị trí xây hai cây cầu đi bộ băng qua đường Tôn Đức Thắng nối bến Bạch Đằng cùng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn - Ảnh: CHÂU TUẤN