Thêm hai cầu đi bộ qua đường Tôn Đức Thắng, nối lên cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

Vị trí xây hai cây cầu đi bộ băng qua đường Tôn Đức Thắng - Ảnh: CHÂU TUẤN

Ngày 4-11, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Great Wealth đang triển khai di dời hạ tầng kỹ thuật để xây dựng hai cầu đi bộ qua đường Tôn Đức Thắng và cải tạo, chỉnh trang cầu bến B, C - Ba Son.

Dự án đã được UBND TP.HCM phê duyệt tháng 3-2026, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Great Wealth là doanh nghiệp đề xuất. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 88,25 tỉ đồng.

Về hình thức đầu tư và phương án tài chính, nhà đầu tư tài trợ toàn bộ chi phí đầu tư và chi phí quản lý vận hành theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) không yêu cầu thanh toán. Great Wealth lo toàn bộ khoản tiền để xây dựng, quản lý, vận hành các hạng mục theo hợp đồng.

Hai cầu đi bộ được thiết kế bằng kết cấu thép, đặt tại hai vị trí trên đường Tôn Đức Thắng là khu vực Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng và Thái Văn Lung - Tôn Đức Thắng. Mỗi cầu có thang máy phục vụ người gặp khó khăn khi đi lại, cùng dàn chiếu sáng trang trí.

Hai công trình sẽ tạo lối qua đường thuận tiện, an toàn hơn cho người đi bộ tại khu vực trung tâm. Đặc biệt, khi cầu đi bộ qua sông Sài Gòn nối đôi bờ bến Bạch Đằng với Thủ Thiêm sẽ được khai thác dịp Tết Nguyên đán 2027.

Hai cầu đi bộ mới có tổng mức đầu tư hơn 88,25 tỉ đồng, do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Great Wealth tự thu xếp vốn theo hình thức BT không thanh toán - Ảnh: CHÂU TUẤN

Phần còn lại của dự án là chỉnh trang cầu bến B và C - Ba Son. Tại cầu bến B, mặt cầu bến được sửa chữa, làm sạch, xung quanh có hàng rào, lan can, cây xanh, tiểu cảnh, ghế nghỉ, điện - nước, chiếu sáng và camera.

Khu vực này còn có quầy giải khát, nhà vệ sinh, cầu dẫn... theo mực nước triều để tàu thủy cập bến đón, trả hành khách, không neo đậu. Cầu bến C được cải tạo thành đảo hoa, cây xanh phục vụ người dân, du khách tham quan...

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết hai cầu đi bộ qua đường Tôn Đức Thắng và cải tạo, chỉnh trang cầu bến B, C - Ba Son sẽ hoàn thành cùng lúc với dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn vào ngày 23 Tết Đinh Mùi 2027.

Khu vực, phối cảnh nơi làm hai cây cầu đi bộ qua đường Tôn Đức Thắng:

Khu vực giao giữa đường Nguyễn Huệ và Tôn Đức Thắng hiện là một trong những điểm kết nối đông người qua lại ở trung tâm TP.HCM, nằm gần khu vực bờ sông Sài Gòn - bến Bạch Đằng - Ảnh: ĐỨC PHÚ

Vị trí xây cầu đi bộ tại khu vực Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng (trung tâm TP.HCM) hiện nay đang được di dời hạ tầng kỹ thuật - Ảnh: CHÂU TUẤN

Một góc khu vực giao đường Nguyễn Huệ và Tôn Đức Thắng đang được quây tôn, di dời hạ tầng kỹ thuật - Ảnh: ĐỨC PHÚ

Khu vực phía Cột cờ Thủ Ngữ, Bến Bạch Đằng, hiện là không gian ven sông Sài Gòn với lối đi bộ, cây xanh. Đây là một đầu cầu của cầu đi bộ qua đường Tôn Đức Thắng - Ảnh: ĐỨC PHÚ

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đã được lai dắt đến vị trí, chờ lắp hoàn chỉnh đưa vào khai thác trước Tết Nguyên đán 2027. Cùng với công trình này, hai cầu đi bộ qua đường Tôn Đức Thắng sẽ tạo thêm các kết nối cho người đi bộ giữa khu vực Bến Bạch Đằng và Thủ Thiêm - Ảnh: CHÂU TUẤN

Đường Tôn Đức Thắng luôn đông đúc, việc đi bộ qua đường khó khăn, có thể gây ùn ứ - Ảnh: ĐỨC PHÚ

Vị trí xây cầu đi bộ tại khu vực giao Thái Văn Lung - Tôn Đức Thắng - Ảnh: ĐỨC PHÚ

Cầu tàu phía trước khu vực đối diện đường Tôn Đức Thắng - Thái Văn Lung từng để không trong thời gian dài - Ảnh: CHÂU TUẤN

Cầu tàu hiện đang được chỉnh trang. Khu vực này nằm trong không gian cầu bến B - Ba Son, nơi dự án dự kiến bổ sung nhiều hạng mục phục vụ người dân, du khách - Ảnh: CHÂU TUẤN

Tại vị trí nối phố Nguyễn Huệ với bến Bạch Đằng, cầu sẽ được thiết kế hệ thống thang bộ, thang xoắn ốc lên xuống cùng thang máy bố trí hai bên - Ảnh: Sở Xây dựng TP.HCM

Tại khu vực Thái Văn Lung - Tôn Đức Thắng, cầu đi bộ được thiết kế với vòm lưới - Ảnh: Sở Xây dựng TP.HCM

Khu vực cầu bến B và C - Ba Son bên sông Sài Gòn sẽ chỉnh trang đồng bộ cùng hai cầu đi bộ qua Tôn Đức Thắng - Ảnh: Sở Xây dựng TP.HCM

Nhiều doanh nghiệp chung tay mở không gian công cộng hai bờ sông Sài Gòn Trục không gian ven sông Sài Gòn, từ bờ đông Thủ Thiêm đến bờ tây là khu trung tâm thành phố hiện hữu đang dần thay đổi diện mạo nhờ sự chung tay, tài trợ của nhiều doanh nghiệp. Bờ sông phía Thủ Thiêm từng có nhiều bãi bồi, lau sậy và cây dại..., vài năm trước đã được chỉnh trang thành công viên rộng rãi, mở thêm không gian công cộng cho người dân và du khách. Trong thời gian tới, từ khu vực này người dân có thể đi qua cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn do Nutifood tài trợ để đến khu vực Bến Bạch Đằng ở bờ tây. Tại Bến Bạch Đằng, không gian ven sông cũng đang tiếp tục được mở rộng. Khu vực cầu bến B và C - Ba Son có thêm không gian xanh phục vụ nhu cầu tham quan, thư giãn và ngắm cảnh. Từ đây, người dân có thể kết nối với phố đi bộ Nguyễn Huệ thông qua hai cầu đi bộ bắc qua đường Tôn Đức Thắng do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Great Wealth tài trợ. Nhìn tổng thể, các công trình và dự án này đang từng bước hình thành mạng lưới không gian công cộng liên hoàn dọc hai bờ sông Sài Gòn. Sự chung tay của doanh nghiệp đang giúp thành phố đẩy nhanh tiến trình chỉnh trang đô thị, mở ra những không gian sinh hoạt, vui chơi, trải nghiệm mới, giúp người dân có thêm vị trí để tận hưởng, ngắm nhìn vẻ đẹp của dòng sông ngay giữa lòng thành phố.