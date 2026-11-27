Toàn cảnh tiệc chiêu đãi quan khách APEC tại Thâm Quyến tối 18-11 - Ảnh: REUTERS

Trong hai ngày 18 và 19-11, thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc) đã đón Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng lãnh đạo các nền kinh tế đến dự Hội nghị cấp cao APEC.

Dù hội nghị đã khép lại và các nhà lãnh đạo đã về nước, những câu chuyện bên lề tại APEC vẫn tiếp tục được truyền thông Trung Quốc hé lộ.

Theo báo SCMP ngày 26-11, một nhân viên khách sạn Conrad Thâm Quyến, nơi Tổng thống Putin lưu trú, kể rằng ban đầu ông không nghĩ Tổng thống Nga sẽ ăn các món Trung Hoa.

Tuy nhiên, khi phái đoàn cho biết ông Putin yêu thích ẩm thực Trung Quốc, khách sạn đã chủ động bổ sung nhiều đặc sản địa phương vào thực đơn.

"Chân giò và tai heo kho do chúng tôi chế biến rất ngon. Sau khi ăn, ông ấy còn dặn gọi lại đúng hai món đó vào ngày hôm sau", bếp trưởng Ou Guoqing kể với Đài SZTV News.

Ngoài ra, Tổng thống Putin còn được cho là đã nhiều lần gọi cá đù vàng hấp gừng và thịt heo hấp phủ thịt, trứng cua, dùng kèm xốt giấm hoa hồng.

"Mỗi lần dọn bàn sau bữa ăn, nhân viên đều thấy các đĩa thức ăn đã được ăn hết sạch", bếp trưởng Ou nói. Theo ông, các thành viên phái đoàn Nga cho biết Tổng thống rất thích những món này, thậm chí "còn gói một ít mang lên máy bay".

Món thịt heo hấp phủ thịt và trứng cua nổi tiếng của ẩm thực Quảng Đông - Ảnh: CHINESE RESTAURANT AWARDS



Theo trang tin tức Lianhe Zaobao, Tổng giám đốc khách sạn Solomon Carter cho biết trước khi trả phòng, Tổng thống Putin đã ký tên lưu niệm và nói lời cảm ơn bằng tiếng Trung.

"Tổng thống có thông dịch viên đi cùng, nhưng ông ấy cũng nói được vài câu tiếng Trung đơn giản. Ông ấy nói: 'Cảm ơn vì dịch vụ chu đáo của khách sạn', và cho biết toàn bộ phái đoàn rất hài lòng với dịch vụ và tiện nghi của chúng tôi", ông Carter nhớ lại.

Khi rời đi, đoàn của ông Putin còn để lại rượu vodka và một số đặc sản Nga làm quà tặng.

Cá đù vàng hấp gừng, món ăn được ưa chuộng ở Trung Quốc - Ảnh: FENG HE GARDEN



Trong khi đó, với Tổng thống Trump, những con đường ở Thâm Quyến lại là một phần đáng nhớ của chuyến đi. Trong dịp dự APEC, ông lưu trú tại khách sạn The Langham ở Phúc Điền, khu thương mại sầm uất của thành phố.

"Tôi nhìn hàng rào chắn, nhìn mặt đường… Chẳng có ổ gà nào cả. Những con đường đó thật hoàn hảo", ông Trump nói tại một cuộc họp báo sau khi trở về Washington.

Ông cũng nhắc lại bữa tiệc ở Thâm Quyến khi được hỏi mình thích món Trung Quốc nào nhất. "Chủ tịch Tập Cận Bình đã chiêu đãi tôi những món Trung Quốc rất ngon. Tôi chẳng biết đó là món gì, nhưng ngon tuyệt", ông nói, khiến những người có mặt đều bật cười.

