Luật sư đề nghị án treo cho bố mẹ Mr Pips, xin nhận lại 40,8 tỉ và 34 lượng vàng SJC

Mr Pips Phó Đức Nam được dẫn giải đến phiên tòa - Ảnh: NAM TRẦN

Sau khi nghe viện kiểm sát đề nghị mức án tù chung thân đối với mình, 6-7 năm tù cho cả bố và mẹ, Phó Đức Nam (Mr Pips) giơ tay xin được trình bày.

Nam nói không tranh luận về mức án dành cho bản thân, đồng thời gửi lời xin lỗi đến các bị hại và bố mẹ vì đã khiến họ vướng vòng lao lý.

Mr Pips trình bày, gia đình ở Việt Nam chỉ có ba người gồm mình và bố mẹ. Nếu cả ba đều phải đi tù sẽ không còn ai bên ngoài chăm lo cho gia đình. Nam xin hội đồng xét xử "cho bố hoặc mẹ được ở ngoài để lo cho hai người còn lại".

Trong bản luận cứ bào chữa cho ông Phó Đức Thắng và bà Lê Thị Liễu trình bày tại tòa chiều nay (6-11), luật sư Phan Thị Lam Hồng đề nghị hội đồng xét xử "xem xét một mức hình phạt nhẹ hơn đề nghị của viện kiểm sát, cho cả hai bị cáo được hưởng án treo".

Luật sư đề nghị xem xét khoản 40,8 tỉ đồng góp mua hai căn hộ cao cấp

Luật sư cũng dành phần đáng kể trong bản bào chữa để đề nghị giải quyết những tài sản bị thu giữ, phong tỏa, trong đó có 40,8 tỉ đồng liên quan thương vụ mua bán hai căn hộ cao cấp giữa trung tâm Hà Nội.

Theo cáo trạng, ông Phó Đức Thắng đã giúp con trai thực hiện các giao dịch mua bán 5 bất động sản với tổng giá trị hơn 165 tỉ đồng.

Đáng chú ý là hai căn hộ C06.08 và C06.08A tại dự án The Grand Hà Nội, nằm ở khu vực phố Hàng Bài - Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm trước đây.

Trong quá trình thực hiện giao dịch, Nam nhờ bố mẹ ký hợp đồng vay ngân hàng. Sau đó, ông Thắng được Nam ủy quyền chuyển nhượng hai căn hộ với giá hơn 261 tỉ đồng.

Khi vụ án bị phát hiện, cơ quan điều tra đã thu giữ toàn bộ khoản tiền chuyển nhượng.

Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Nêu quan điểm bào chữa tại tòa, luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét trả lại 40,8 tỉ đồng cho bố mẹ Mr Pips.

Theo phía bào chữa, đây là tiền hai vợ chồng tích lũy trong nhiều năm, không có nguồn gốc từ hành vi phạm tội của con trai. Luật sư viện dẫn quá trình điều tra đã làm rõ khoản tiền 40,8 tỉ đồng thuộc về vợ chồng ông Thắng.

Ngoài khoản tiền này, nhóm luật sư còn đề nghị hủy biện pháp tạm dừng giao dịch đối với 9 bất động sản đứng tên vợ chồng ông Thắng, bà Liễu.

Trong số đó có bốn căn hộ tại Masteri Thảo Điền, một căn hộ D'Edge ở TP.HCM, một căn hộ tại Vũng Tàu cùng ba thửa đất.

Luật sư cho rằng "đây là những tài sản hai vợ chồng tự mua bằng tiền riêng", không liên quan đến hành vi phạm tội của Nam. Vì vậy, phía bào chữa đề nghị trả lại các giấy chứng nhận quyền sở hữu đã bị thu giữ.

Đối với bà Liễu, các luật sư đề nghị trả lại 34 lượng vàng SJC mà phía bào chữa cho rằng hai vợ chồng đã mua tích lũy từ trước.

Số vàng này được mang gửi người thân cùng nhiều tiền, vàng khác sau khi Nam bị bắt. Theo luật sư, cần phân biệt rõ số vàng mua bằng tiền tiết kiệm của bố mẹ Nam với số tài sản đang bị thu giữ liên quan đến vụ án.

Lời khai của bố mẹ Mr Pips và những tình tiết được luật sư đề nghị xem xét giảm nhẹ

Trước đó, trong phần xét hỏi, ông Phó Đức Thắng khai từng nhận tiền của Nam để giúp con mua bán bất động sản.

Người bố giải thích, Nam chưa lập gia đình nên việc con trai nhờ bố mẹ đứng tên tài sản là điều ông nghĩ bình thường. Ông khẳng định trước khi con bị bắt không biết Nam thực hiện hành vi lừa đảo.

Bà Lê Thị Liễu cũng khai trước khi vụ án bị phát hiện, chồng đã chuyển cho bà 121 tỉ đồng. Sau khi chuyển lại cho chồng 30 tỉ đồng, số tiền bà quản lý còn hơn 90 tỉ đồng, trong đó theo lời khai của bị cáo có một phần tiền riêng của hai vợ chồng.

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Khi Nam bị bắt, vợ chồng bà rơi vào trạng thái hoang mang. Trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử về việc rút tiền khỏi ngân hàng, mua vàng, USD rồi gửi ở nhiều nơi, bà Liễu giải thích lúc đó chỉ nghĩ phải bảo toàn tài sản của gia đình.

Bị cáo khai do số tiền quá lớn, không thể cất giữ an toàn tại nhà nên đã đổi một phần sang ngoại tệ, vàng và mang gửi người thân, bạn bè.

Bà Liễu thừa nhận sau khi được cơ quan điều tra giải thích và tham dự phiên tòa, bà mới nhận thức đầy đủ hơn về hành vi của mình.

Tuy nhiên, viện kiểm sát xác định bố mẹ Mr Pips không đơn thuần giúp con quản lý tài sản.

Tại phần luận tội, viện kiểm sát cho rằng hai bị cáo biết nguồn gốc tiền bất hợp pháp của con nhưng vẫn thực hiện những giao dịch nhằm che giấu.

Cơ quan công tố đề nghị mức án 6-7 năm tù đối với mỗi người về tội rửa tiền.

Trong khi đó, nhóm luật sư bào chữa cho ông Thắng và bà Liễu không tranh luận về tội danh nhưng cho rằng cần đánh giá đầy đủ bối cảnh thực hiện hành vi.

Luật sư dẫn lại việc Nam rời gia đình đi du học Singapore từ năm 15 tuổi, sau đó sinh sống, học tập tại TP.HCM nên bố mẹ không thường xuyên gặp gỡ, không nắm rõ công việc và thu nhập của con.

Phía bào chữa lập luận việc bố mẹ giúp con đứng tên, mua bán bất động sản còn xuất phát từ quan hệ tình thân. "Hai bị cáo không nhằm mục đích hưởng lợi hay chiếm hữu những bất động sản được Nam nhờ đứng tên", luật sư trình bày.

Các luật sư cũng viện dẫn việc ông Thắng và bà Liễu đã hợp tác với cơ quan điều tra, khai báo các khoản tiền, vàng đang quản lý, tạo điều kiện cho việc thu hồi tài sản.

Về nhân thân, luật sư trình bày ông Thắng từng được khen thưởng trong công tác phòng chống dịch COVID-19, còn bà Liễu có nhiều năm công tác tại ngành y tế dầu khí và được nhận các bằng khen, danh hiệu thi đua.

Từ đó, nhóm luật sư đề nghị hội đồng xét xử áp dụng các tình tiết giảm nhẹ, xử hai bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt và cho cả hai hưởng án treo.

Phía bào chữa nhấn mạnh trong cùng một phiên tòa, cả bố, mẹ và con trai đều phải đối diện với trách nhiệm hình sự. Các luật sư cho rằng đây là hoàn cảnh cần được cân nhắc khi lượng hình, không phải lý do để miễn trừ trách nhiệm đối với những hành vi đã thực hiện.

Trước đó, trong phần xét hỏi, bà Liễu cũng gửi lời xin lỗi đến các bị hại vì những mất mát do con trai gây ra, mong các tài sản đã thu giữ sớm được xử lý để khắc phục hậu quả.