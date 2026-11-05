Luật sư nêu hoàn cảnh Shark Bình có 3 con nhỏ, trong đó có cặp song sinh, để xin giảm án

Shark Bình tại phiên tòa xét xử vụ án liên quan Mr Pips - Ảnh: GIANG LONG

Shark Bình bị đề nghị 9-10 năm tù vì liên quan dòng tiền gần 320 tỉ đồng qua ví Ngân Lượng. Hai người khác bị cáo buộc tham gia “tổ tư vấn” giúp đường dây Mr Pips đối phó khi bị khách hàng tố giác đối diện các mức án Viện kiểm sát đề nghị từ 6 đến 15 năm tù.

Trong các bản luận cứ bào chữa được trình bày tại tòa chiều nay (5-11), luật sư của bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Nguyễn Bá Sơn và Nguyễn Thanh Phong đưa ra những lập luận khác nhau để xin giảm án hoặc đề nghị hội đồng xét xử xem xét mức độ trách nhiệm của từng bị cáo.

Luật sư nói Shark Bình đã khắc phục 5,7 tỉ

Trong phần xét hỏi trước đó, Shark Bình từng nói “bị cáo nghĩ số mình đi tù rồi” và thừa nhận sai lầm khi chỉ đạo nhân viên sử dụng dữ liệu do phía các sàn giao dịch cung cấp để trả lời công văn xác minh của cơ quan công an.

Ông Bình cũng nhiều lần xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ cho hai nữ cấp dưới, cho rằng họ làm việc theo chỉ đạo của mình.

Tại phần luận tội ngày 4-11, viện kiểm sát đề nghị xử phạt Shark Bình 9-10 năm tù về tội rửa tiền, liên quan gần 320 tỉ đồng của 232 bị hại chuyển qua hệ thống Ngân Lượng.

Theo cáo buộc, dù biết các sàn giao dịch bị công an xác minh và có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật, ông Bình vẫn chỉ đạo duy trì dịch vụ để thu phí. Bị cáo còn chỉ đạo cấp dưới sử dụng dữ liệu giao dịch do phía sàn cung cấp thay cho dữ liệu thực tế để trả lời cơ quan chức năng.

Trình bày quan điểm bào chữa tại tòa chiều nay, luật sư của Shark Bình đề nghị hội đồng xét xử đánh giá đầy đủ những biện pháp bị cáo đã thực hiện nhằm kiểm soát rủi ro.

Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Nêu quan điểm tại tòa, phía bào chữa nhấn mạnh đến năm 2022, khi các phản ánh về dấu hiệu lừa đảo ngày càng nhiều, Shark Bình đã chủ động cho ngừng cung cấp dịch vụ đối với các sàn forex liên quan Phó Đức Nam.

Luật sư cho rằng những việc làm này "thể hiện nỗ lực ngăn chặn, hạn chế thiệt hại" nên đề nghị tòa ghi nhận là tình tiết giảm nhẹ.

Một nội dung khác được luật sư nhấn mạnh là khoản 5,7 tỉ đồng đã nộp khắc phục hậu quả.

Theo bản luận cứ, mặc dù cáo trạng chưa xác định cụ thể số tiền Shark Bình thu lợi bất chính, phía bị cáo vẫn tự nguyện nộp khoản tiền trên.

Về hoàn cảnh gia đình, luật sư cho biết Shark Bình có bốn người con, trong đó ba cháu dưới 15 tuổi. Hai con nhỏ nhất là cặp song sinh sinh năm 2024.

Phía bào chữa đề nghị tòa cân nhắc hoàn cảnh ba con nhỏ cần được chăm sóc, giáo dục, đồng thời không áp dụng thêm tình tiết tăng nặng “phạm tội hai lần trở lên”.

Từ những căn cứ này, luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét quyết định hình phạt dưới khung đang bị truy tố, tạo điều kiện cho Shark Bình cải tạo, sửa chữa sai lầm.

Luật sư nêu quan điểm bào chữa cho hai thành viên 'tổ tư vấn' của Mr Pips

Với nhóm “tổ tư vấn”, viện kiểm sát cáo buộc từ tháng 10-2021 đến tháng 5-2023, hai cựu cán bộ công an Nguyễn Thanh Phong, Phạm Trường Sơn và bị cáo Nguyễn Bá Sơn đã giúp Phó Đức Nam xử lý những vấn đề phát sinh khi nhân viên bị khách hàng khiếu nại, tố giác hoặc cơ quan công an xác minh.

Viện kiểm sát đề nghị xử phạt Nguyễn Bá Sơn 6-7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, còn Nguyễn Thanh Phong tổng cộng 13-15 năm tù về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Nêu quan điểm bào chữa, luật sư của Nguyễn Bá Sơn đặt ra câu hỏi "liệu hoạt động tư vấn pháp lý có đủ căn cứ để xác định là hành vi đồng phạm lừa đảo".

Theo luật sư, khi tìm đến Bá Sơn, Phó Đức Nam đề nghị tư vấn những quy định pháp luật và khả năng xin giấy phép hoạt động forex tại Việt Nam.

Phía bào chữa cũng chỉ ra hoạt động lừa đảo của Nam đã diễn ra trước khi Bá Sơn tham gia khoảng hai năm và tiếp tục kéo dài sau khi việc tư vấn chấm dứt.

Từ đó, luật sư đưa ra lập luận không thể mặc nhiên coi một luật sư là đồng phạm chỉ vì đã tư vấn pháp lý cho khách hàng có hành vi phạm tội.

Luật sư bào chữa cho Bá Sơn còn nêu quan điểm hành vi của bị cáo có dấu hiệu của tội không tố giác tội phạm, thay vì đồng phạm lừa đảo.

Tuy nhiên, do Bá Sơn đã chấp nhận cáo buộc, luật sư đề nghị tòa xem xét các tình tiết giảm nhẹ và áp dụng mức hình phạt nhẹ hơn.

Trong khi đó, luật sư bào chữa của Nguyễn Thanh Phong cho rằng bị cáo chỉ kết nối những người quen, nhận tiền từ Nam rồi chuyển cho các thành viên làm công việc tư vấn. Phía bào chữa cho rằng chưa có chứng cứ thể hiện Phong trực tiếp can thiệp với cơ quan chức năng hỗ trợ để giải quyết các vụ việc liên quan.

Đối với cáo buộc rửa tiền, viện kiểm sát xác định Phong nhận 1 tỉ đồng của Nam để góp mua bốn thửa đất tại Tây Ninh dù biết nguồn tiền do phạm tội mà có.

Nêu quan điểm bào chữa, luật sư cho rằng chưa có căn cứ chứng minh tại thời điểm nhận tiền, Phong biết số tiền này có nguồn gốc bất hợp pháp.

Theo luật sư, Phong trực tiếp đứng tên, quản lý đất và không che giấu việc Nam góp vốn khi làm việc với cơ quan điều tra.

Theo cáo buộc của viện kiểm sát, Nguyễn Thanh Phong, Phạm Trường Sơn và Nguyễn Bá Sơn đã nhận hơn 6,4 tỉ đồng từ Phó Đức Nam để tham gia “tổ tư vấn”, hỗ trợ xử lý các vụ việc khi nhân viên bị khách hàng tố giác hoặc cơ quan công an xác minh, qua đó giúp sức cho đường dây lừa đảo chiếm đoạt hơn 581 tỉ đồng của 296 bị hại.