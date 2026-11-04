Bị đề nghị tù chung thân, Mr Pips xin tòa 'cho bố hoặc mẹ ở ngoài lo cho hai người còn lại'

Mr Pips Phó Đức Nam tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Vừa nghe chủ tọa Trần Nam Hà thông báo chuyển sang phần tranh luận cuối giờ trưa 4-11, Phó Đức Nam (32 tuổi, tức Mr Pips) đã giơ tay xin được phát biểu, dù hội đồng xét xử dự kiến ưu tiên cho các luật sư trình bày quan điểm bào chữa trước.

Đứng trước bục khai báo, Mr Pips cho biết không có ý kiến về bản luận tội cũng như mức hình phạt mà viện kiểm sát vừa đề nghị.

Nhưng Nam vẫn "có một điều muốn nói với hội đồng xét xử", liên quan đến bố mẹ đang bị đưa ra xét xử cùng mình.

Mr Pips xin lỗi bị hại, mong bố hoặc mẹ được ở ngoài

Sáng 4-11, sau nhiều ngày xét hỏi, đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội công bố bản luận tội đối với Phó Đức Nam và 187 bị cáo trong vụ án lừa đảo đầu tư chứng khoán, ngoại hối.

Cơ quan công tố đề nghị tuyên phạt Nam tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 11-12 năm tù về tội rửa tiền. Tổng hợp hình phạt được đề nghị là tù chung thân.

Đối với Lê Khắc Ngọ (36 tuổi, tức Mr Hunter), người giữ vai trò cao thứ hai trong đường dây, viện kiểm sát cũng đề nghị tù chung thân về tội lừa đảo và 10-11 năm tù về tội rửa tiền.

Ngay sau phần luận tội, khi được chủ tọa cho phép trình bày, Mr Pips nói không có ý kiến về mức án đề nghị đối với mình, bởi đã thực hiện hành vi phạm tội thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Bị cáo sau đó gửi lời xin lỗi đến những người đã mất tiền trong đường dây do mình điều hành.

“Bị cáo xin lỗi các anh chị bị hại ở đây, một lần nữa gửi lời xin lỗi”, Nam nói.

Tuy nhiên, điều khiến Nam muốn xin hội đồng xét xử xem xét là hoàn cảnh của bố mẹ. Trong vụ án này, ông Phó Đức Thắng (58 tuổi) và bà Lê Thị Liễu, bố mẹ Nam, đều bị truy tố về tội rửa tiền. Viện kiểm sát đề nghị xử phạt mỗi người 6-7 năm tù.

Nam trình bày gia đình mình ở Việt Nam chỉ có ba người, gồm bố, mẹ và bản thân. Nếu cả ba cùng phải chấp hành án tù, sẽ không còn người ở bên ngoài chăm lo cho gia đình.

Đại diện Viện kiểm sát trình bày quan điểm luận tội tại phiên tòa sáng 4-11 - Ảnh: GIANG LONG

Nhắc đến việc bố mẹ phải ra tòa cùng mình, Mr Pips nhận lỗi. “Bị cáo xin lỗi bố mẹ vì đã vô tình lôi bố mẹ vào chuyện này”, Nam nói.

Từ đó, bị cáo đề nghị hội đồng xét xử cân nhắc hoàn cảnh gia đình khi lượng hình đối với hai người thân.

“Bị cáo xin hội đồng xét xử cho bố mẹ bị cáo có một người được ở bên ngoài để có thể lo cho hai người bên trong”, Nam trình bày.

Trước đó, tại tòa, bà Lê Thị Liễu khai sau khi con trai bị bắt, gia đình rất hoang mang. Bà đã rút tiền, đổi sang vàng và USD rồi mang gửi người thân cất giữ.

Trong phần xét hỏi, người mẹ cũng nhiều lần trình bày về tình trạng sức khỏe của Nam và đề nghị cơ quan tố tụng xem xét việc giám định tâm thần cho con trai.

Luật sư tiếp tục đề nghị giám định tâm thần cho Mr Pips

Sau lời trình bày của Phó Đức Nam, luật sư bào chữa tiếp tục đề nghị hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được giám định pháp y tâm thần.

Theo luật sư, việc giám định không nhằm giúp thân chủ trốn tránh trách nhiệm hình sự hoặc nghĩa vụ khắc phục hậu quả đối với các bị hại.

Mục đích là làm rõ tình trạng sức khỏe tâm thần của Nam, xác định khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của bị cáo trong những thời điểm thực hiện hành vi bị truy tố.

Luật sư cho biết từ năm 2013 đến nay, Nam có những biểu hiện liên quan bệnh lý tâm thần, nhưng chưa có kết luận chuyên môn xác định cụ thể bệnh lý ảnh hưởng đến khả năng nhận thức, điều khiển hành vi của bị cáo ở thời điểm nào và mức độ ra sao.

Vì vậy, luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét việc giám định để có căn cứ đánh giá trách nhiệm hình sự của Nam một cách đầy đủ, khách quan.

Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Trong phần xét hỏi trước đó, Nam khai mắc rối loạn lưỡng cực từ năm 2012, từng phải bỏ dở việc học tại Singapore và sử dụng thuốc điều trị trong nhiều năm.

Xin ghi nhận cả tài sản có trước khi phạm tội

Một nội dung khác được luật sư tập trung phân tích là việc Phó Đức Nam tự nguyện sử dụng tài sản để bồi thường cho các bị hại.

Theo luật sư, ngoài những tài sản có nguồn gốc phạm tội, Nam còn sở hữu một số tài sản hình thành từ trước khi thực hiện hành vi bị truy tố.

Tuy nhiên, bị cáo vẫn tự nguyện giao nộp toàn bộ để phục vụ việc khắc phục hậu quả, không yêu cầu được nhận lại.

Luật sư cho rằng việc tự nguyện sử dụng cả tài sản hợp pháp để bồi thường cần được xem xét đầy đủ khi đánh giá các tình tiết giảm nhẹ hình phạt.

Để làm rõ, luật sư đề nghị xác định cụ thể số lượng, giá trị và nguồn gốc những tài sản Nam đã có trước thời điểm phạm tội.

Trong những ngày xét hỏi trước đó, Mr Pips nhiều lần tuyên bố sẵn sàng dùng toàn bộ tiền, vàng, bất động sản và những tài sản bị thu giữ để khắc phục hậu quả.

“Kể cả những tài sản mà bị cáo không phạm tội mà có thì bị cáo cũng nộp để khắc phục toàn bộ cho các bị hại, bị cáo không lấy lại bất kỳ thứ gì”, Nam từng trình bày.

Bị cáo còn đề nghị tòa cho bán sớm dàn siêu xe vì lo ngại ô tô để lâu mất giá, đồng thời mong cơ quan chức năng hỗ trợ thu hồi tài sản tại Campuchia và Thổ Nhĩ Kỳ để có thêm tiền bồi thường.

Theo quan điểm luận tội, sau khi khấu trừ nghĩa vụ bồi thường đã được giải quyết đối với Bùi Trung Đức trong vụ án khác, viện kiểm sát đề nghị buộc Phó Đức Nam bồi thường hơn 1.196 tỉ đồng cho các bị hại.

Bên cạnh việc ghi nhận thái độ thành khẩn và tự nguyện khắc phục hậu quả, luật sư còn đề nghị hội đồng xét xử xem xét sự hợp tác của Nam trong quá trình điều tra.

Theo luật sư, từ những lời khai của bị cáo, cơ quan điều tra đã có thêm căn cứ mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của nhiều cá nhân liên quan.

Luật sư đề nghị hội đồng xét xử đánh giá những tình tiết này khi quyết định hình phạt đối với Phó Đức Nam.