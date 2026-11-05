Vụ Mr Pips: Nhiều cặp vợ chồng, anh em ruột cùng hầu tòa, có người bị đề nghị 20 năm tù

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử vụ lừa đảo liên quan Mr Pips - Ảnh: GIANG LONG

Chiếc Mercedes-Benz cùng hai sổ tiết kiệm 3 tỉ đồng là những tài sản Nguyễn Trọng Mạnh xin dùng để khắc phục hậu quả cho cả hai vợ chồng trong vụ Mr Pips. Mạnh từng làm bảo vệ, còn vợ là Đinh Thị Dung điều hành 7 văn phòng kinh doanh, nhận gần 16,6 tỉ đồng tiền lương, thưởng trong công ty của Mr Pips.

Đến phần luận tội ngày 4-11, viện kiểm sát đề nghị mức án 20 năm tù đối với Dung và 6-7 năm tù đối với Mạnh.

Trong số 188 bị cáo vụ Mr Pips, không chỉ vợ chồng Dung - Mạnh mà nhiều cặp vợ chồng, anh em ruột khác cũng cùng hầu tòa. Từ hoàn cảnh nhiều người trong một gia đình cùng đối diện án tù, viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử cân nhắc giảm nhẹ một phần hình phạt khi lượng hình.

Vợ điều hành 7 văn phòng, chồng làm bảo vệ

Trước tòa, Dung xác nhận số tiền khách hàng nạp vào các sàn giao dịch liên quan 7 văn phòng do mình quản lý lên tới khoảng 400 tỉ đồng.

Còn theo cáo trạng, Dung phải chịu trách nhiệm trong 27 vụ lừa đảo, với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 28,6 tỉ đồng.

Từ nhân viên kinh doanh năm 2019, Dung lên trưởng nhóm, trưởng phòng rồi quản lý vùng, được Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) giao phụ trách 7 văn phòng.

Cáo trạng xác định Dung phải chịu trách nhiệm trong 27 vụ lừa đảo, với số tiền bị hại bị chiếm đoạt hơn 28,6 tỉ đồng. Sau nhiều năm làm việc, bị cáo nhận gần 16,6 tỉ đồng tiền lương, thưởng.

Dung khai từng tự nạp tiền giao dịch, phát hiện bất thường và biết bộ phận chăm sóc khách hàng có thể can thiệp tài khoản nhà đầu tư. Khi bị hỏi vì sao không nghỉ việc, Dung nói từng được hai người cầm đầu trấn an.

“Có phải còn vì mức lương, thưởng cao?”, chủ tọa Trần Nam Hà truy vấn. Dung bật khóc rồi đáp: “Dạ đúng ạ”.

Bị cáo Đinh Thị Dung bị đề nghị 20 năm tù, chồng bị đề nghị 6-7 năm tù - Ảnh: NAM TRẦN

Nguyễn Trọng Mạnh khai được tuyển làm bảo vệ năm 2021, không dụ khách đầu tư, không hưởng thưởng theo doanh số. Hơn ba năm, Mạnh nhận 629 triệu đồng tiền lương. Bị cáo cho rằng mình chỉ kiểm soát người ra vào và “vô tình giúp sức” cho công ty.

Khi chủ tọa hỏi nhóm bảo vệ có dùng vũ lực với khách đến đòi tiền không, Mạnh khẳng định không. Tuy nhiên, cáo trạng xác định Mạnh cùng Ngô Tiến Hưng quản lý tổ an ninh, bảo vệ, góp phần duy trì hệ thống lừa đảo.

Mạnh xin dùng Mercedes, hai sổ tiết kiệm cùng tài sản bị thu giữ để bồi thường cho các bị hại, khắc phục cho cả vợ. Hai người có hai con, một cháu 9 tuổi và một cháu 3 tuổi.

Những cặp vợ chồng cùng đối diện án tù hàng chục năm

Không chỉ vợ chồng Dung - Mạnh, trong đường dây Mr Pips còn có những cặp vợ chồng khác cùng bị đề nghị án tù.

Bị cáo Trần Văn Công làm trưởng phòng kinh doanh, trực tiếp phụ trách các trưởng nhóm, trong đó có chính vợ mình là Trần Thị Quỳnh Trang.

Trong thời gian làm việc, Công nhận gần 935 triệu đồng tiền lương, thưởng, tương ứng với hơn 14,5 tỉ đồng tiền khách hàng chuyển vào đầu tư. Còn Quỳnh Trang nhận gần 487 triệu đồng, tương ứng số tiền khách hàng nạp vào hơn 6,6 tỉ đồng.

Đại diện viện kiểm sát tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Viện kiểm sát đề nghị xử phạt Công từ 13 năm 6 tháng đến 14 năm tù, còn vợ bị cáo từ 10 năm đến 10 năm 6 tháng tù. Hai vợ chồng Công có một con nhỏ 6 tuổi.

Câu chuyện tương tự xảy ra với vợ chồng Mai Anh Tuấn và Nguyễn Hải Vân. Tuấn giữ vị trí trưởng phòng, còn Vân là trưởng nhóm dưới sự phụ trách trực tiếp của chồng.

Trong thời gian làm việc cho hệ thống, Tuấn nhận hơn 909 triệu đồng tiền lương, thưởng, tương ứng gần 11,8 tỉ đồng tiền khách hàng nạp vào đầu tư. Vân nhận gần 438 triệu đồng, tương ứng hơn 7 tỉ đồng tiền khách nạp vào các sàn giao dịch.

Vợ chồng Tuấn - Vân có một con nhỏ 1 tuổi. Tại phiên tòa, Tuấn bị đề nghị từ 12 năm 6 tháng đến 13 năm tù, còn Vân từ 10 năm 6 tháng đến 11 năm tù.

Ngoài ra, Trần Huy Toàn và Phạm Thị Tú cũng là vợ chồng cùng làm việc trong đường dây Mr Pips.

Khác với hai cặp trên, cả Toàn và Tú đều giữ vị trí trưởng phòng kinh doanh nhưng ở hai văn phòng khác nhau, lần lượt nhận gần 1,6 tỉ đồng và 1,2 tỉ đồng tiền lương, thưởng. Hai người cùng bị viện kiểm sát đề nghị mức án trên 10 năm tù.

Em giữ “kho” vàng 222 tỉ, anh được tặng Volvo 4 tỉ đồng

Khi Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái Mr Pips ra trước bục khai báo, câu chuyện khiến nhiều người chú ý là khối vàng, ngoại tệ và tiền mặt cô được giao cất giữ.

Tâm kể có những lần Nam báo người mang vàng đến, cô xuống sảnh chung cư nhận rồi đem lên căn hộ. Tiền mặt và USD được cất trong tủ quần áo, khóa cửa phòng.

Theo tài liệu vụ án, cơ quan điều tra thu giữ hơn 94kg vàng, trị giá hơn 222 tỉ đồng, cùng 44,8 tỉ đồng tiền mặt và hơn 1,7 triệu USD tại nơi ở liên quan Tâm. Bị cáo nói chỉ làm theo yêu cầu của bạn trai, đề nghị xem xét trách nhiệm theo từng hành vi.

Trong khi cô em gái giữ khối tài sản lớn, anh trai Nguyễn Thanh Phong, một cựu công an, lại tham gia tổ tư vấn cho Nam.

Theo cáo buộc, tổ này hỗ trợ xử lý những vấn đề phát sinh khi khách hàng khiếu nại hoặc nhân viên bị cơ quan chức năng làm việc. Nam chuyển hơn 6,4 tỉ đồng để trả công tổ tư vấn, Phong hưởng gần 2,2 tỉ đồng.

Bị hỏi về 4 tỉ đồng đưa Phong mua Volvo XC90, Nam nói mình có nhiều xe sang, cho tiền vì “hứng lên”.

Phong phủ nhận việc cố ý giúp Nam đối phó cơ quan chức năng. Bị cáo khai quen Nam qua em gái và tin lời giới thiệu hoạt động kinh doanh là hợp pháp.

Phong còn nói dù người ngoài nghĩ gia đình giàu có vì Tâm là bạn gái Mr Pips, bố mẹ vẫn làm ruộng, còn em gái không mang tiền của Nam về nhà.

Viện kiểm sát đề nghị Tâm 9-10 năm tù về tội rửa tiền; Phong tổng cộng 13-15 năm tù về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Hai anh em Trịnh Bích Sơn - Trịnh Thị Hồng Liên cũng cùng hầu tòa. Họ đều từng làm trưởng phòng kinh doanh tại hai văn phòng khác nhau, lần lượt nhận gần 2,5 tỉ đồng và hơn 760 triệu đồng tiền lương, thưởng. Sơn bị đề nghị đến 15 năm tù, Liên 12 năm đến 12 năm 6 tháng.

Bố mẹ Nam là ông Phó Đức Thắng, bà Lê Thị Liễu cũng bị xét xử. Tại tòa, ông Thắng thừa nhận giúp con giao dịch bất động sản, sau khi Nam bị bắt còn nhờ người thân giữ tiền. Bà Liễu khai vì hoang mang đã rút tiền, đổi thành vàng, USD gửi người thân. Cả hai xin tòa xem xét hoàn cảnh.

Ngày 4-11, viện kiểm sát đề nghị Nam tù chung thân về hai tội danh; bố mẹ mỗi người 6-7 năm tù về tội rửa tiền. Trước khi luật sư bào chữa, Nam giơ tay xin phát biểu, nói không tranh luận về mức án đề nghị đối với mình, rồi xin lỗi các bị hại và bố mẹ.

Ngoài bố mẹ, hai người họ hàng khác của Mr Pips cũng bị đề nghị án tù. Người mợ Nguyễn Thị Thủy, bị đề nghị 5 năm 8 tháng đến 7 năm tù về hai tội rửa tiền và trốn thuế.

Phó Đức Tuấn, anh họ của Nam, bị đề nghị 5-6 năm tù về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Nam trình bày gia đình ở Việt Nam chỉ có ba người là bố, mẹ và bản thân. Nếu cả ba đều phải vào tù, sẽ không còn ai bên ngoài chăm lo cho gia đình. Bị cáo xin hội đồng xét xử "cho bố hoặc mẹ được ở ngoài để lo cho hai người còn lại".

Cũng trong phần luận tội, từ hoàn cảnh nhiều người trong một gia đình cùng bị đưa ra xét xử, viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử cân nhắc giảm nhẹ một phần hình phạt khi lượng hình.