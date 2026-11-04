Vụ Mr Pips: Hơn 1.400 người và loạt cổng thanh toán tiếp tục bị điều tra

Đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa xét xử vụ Mr Pips - Ảnh: GIANG LONG

188 bị cáo bị đưa ra xét xử, hai người cầm đầu đường dây lừa đảo là Mr Pips Phó Đức Nam và Mr Hunter Lê Khắc Ngọ cùng bị đề nghị tù chung thân. Nhưng theo viện kiểm sát, vụ án liên quan đường dây lừa đảo gần 1.600 tỉ đồng vẫn còn nhiều nội dung chưa thể khép lại.

Đáng chú ý, ngoài những người đang bị xét xử, còn hơn 1.400 người khác trong đường dây lừa đảo cần tiếp tục được làm rõ hành vi.

Không chỉ vậy, hoạt động của hàng loạt cổng thanh toán trung gian và nguồn gốc khối tài sản lớn do người thân một số bị cáo đứng tên cũng nằm trong những nội dung được chuyển sang giai đoạn hai để tiếp tục điều tra.

Tiếp tục điều tra làm rõ nhiều mắt xích trong vụ Mr Pips

Những thông tin trên được đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội nêu trong phần luận tội, trình bày quan điểm giải quyết vụ án và kiến nghị phòng ngừa tội phạm tại phiên tòa ngày 4-11.

Trước đó, cơ quan công tố đề nghị tuyên phạt Phó Đức Nam tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 11-12 năm tù về tội rửa tiền. Lê Khắc Ngọ (36 tuổi, tức Mr Hunter) cũng bị đề nghị tù chung thân về tội lừa đảo và 10-11 năm tù về tội rửa tiền.

Đối với các bị cáo còn lại, viện kiểm sát đề nghị mức hình phạt có sự phân hóa theo vai trò, tính chất, mức độ tham gia và các tình tiết giảm nhẹ của từng người.

Theo đại diện viện kiểm sát, do giới hạn thời hạn tố tụng, cơ quan điều tra chưa thể làm rõ toàn bộ những hành vi, cá nhân và tổ chức có liên quan đến đường dây của Mr Pips trong giai đoạn hiện nay.

Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Một trong những nội dung đáng chú ý nhất là hành vi của hơn 1.400 người khác từng tham gia bộ máy do Phó Đức Nam tổ chức, điều hành.

Đây là nhóm người chưa được xem xét, giải quyết đầy đủ trong giai đoạn xét xử hiện tại. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ hành vi, vai trò và trách nhiệm của những người liên quan ở giai đoạn hai của vụ án, bản luận tội nêu.

Bên cạnh số lượng lớn người tham gia hệ thống, viện kiểm sát còn đề cập hoạt động của các cổng thanh toán trung gian như BigPay, ApotaPay, CPay…

Theo quan điểm của cơ quan công tố, hoạt động của các cổng thanh toán này là một trong những nội dung cần tiếp tục điều tra, xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo cáo buộc, đường dây của Mr Pips sử dụng hệ thống các công ty, tài khoản ngân hàng và kênh thanh toán để tiếp nhận tiền của người tham gia đầu tư trên những sàn chứng khoán, ngoại hối giả mạo.

Tiền của khách hàng được chuyển qua nhiều tài khoản và các đơn vị trung gian, trước khi được đưa vào hệ thống do nhóm cầm đầu kiểm soát.

Trong vụ án này, ông Nguyễn Hòa Bình (45 tuổi, tức Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng, bị viện kiểm sát đề nghị mức án 9-10 năm tù về tội rửa tiền.

Cơ quan tố tụng xác định có 232 bị hại đã chuyển gần 320 tỉ đồng qua hệ thống Ngân Lượng liên quan các sàn giao dịch của Mr Pips.

Cũng trong phần luận tội, viện kiểm sát đề cập việc vụ án có nhiều bị cáo là người trong cùng gia đình.

Trong đó Phó Đức Nam cùng bố mẹ là ông Phó Đức Thắng và bà Lê Thị Liễu đều bị đưa ra xét xử. Hai bị cáo Trần Văn Công và Trần Thị Quỳnh Trang là vợ chồng, còn Nguyễn Thanh Tâm và Nguyễn Thanh Phong là anh em.

Từ hoàn cảnh cụ thể của những gia đình có nhiều người cùng vướng vòng lao lý, đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử cân nhắc giảm nhẹ một phần hình phạt khi lượng hình đối với các bị cáo.

Kiến nghị cơ chế khẩn cấp truy vết dòng tiền, phong tỏa tài khoản lừa đảo

Không chỉ đề cập những nội dung cần tiếp tục điều tra, viện kiểm sát còn đưa ra hàng loạt kiến nghị đối với các bộ, ngành nhằm ngăn chặn những đường dây lừa đảo tương tự hoạt động trên không gian mạng.

Trước hết, cơ quan công tố kiến nghị Bộ Tài chính phối hợp các bộ, ngành và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo người dân về hoạt động mua bán, đầu tư chứng khoán quốc tế và ngoại hối (Forex) trên những sàn giao dịch chưa được cấp phép.

Theo viện kiểm sát, việc nâng cao nhận thức của người dân về những hình thức đầu tư này là cần thiết để hạn chế nguy cơ bị các đối tượng lợi dụng, dụ dỗ chuyển tiền rồi chiếm đoạt.

Shark Bình bị đề nghị 9-10 năm tù về tội rửa tiền - Ảnh: GIANG LONG

Đối với lĩnh vực ngân hàng, viện kiểm sát kiến nghị Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại tăng cường rà soát việc mở và sử dụng tài khoản của các công ty trách nhiệm hữu hạn.

Đồng thời cần thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng, chống rửa tiền của những tổ chức được cấp phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Nêu kiến nghị, công tố viên đặc biệt nhấn mạnh nâng cao hiệu quả xác thực khách hàng khi mở tài khoản ngân hàng trực tuyến.

Theo đó, các ngân hàng và đơn vị trung gian thanh toán cần kịp thời phát hiện những tài khoản có dấu hiệu bất thường, như nhận tiền từ nhiều nguồn, giao dịch với tần suất lớn hoặc chuyển tiếp tiền nhanh qua nhiều tài khoản khác nhau.

"Đây là những dấu hiệu cần được rà soát để phát hiện, ngăn chặn các giao dịch có khả năng liên quan hoạt động lừa đảo, rửa tiền hoặc đánh bạc", kiểm sát viên nhận định.

Viện kiểm sát cũng kiến nghị các bộ, ngành và địa phương tăng cường quản lý hoạt động trên không gian mạng, thực hiện hiệu quả các quy định về giao dịch điện tử, bảo vệ dữ liệu cá nhân, định danh và xác thực điện tử.

Đặc biệt, cơ quan công tố đề nghị đẩy mạnh xác thực sinh trắc học trong thanh toán trực tuyến, sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID trong các giao dịch điện tử, nhằm hạn chế việc lợi dụng tài khoản để thực hiện hành vi phạm tội.

Từ thực tế vụ án Mr Pips, viện kiểm sát kiến nghị các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng cơ chế phối hợp nhanh, khẩn cấp để truy vết dòng tiền, tạm khóa và phong tỏa tài khoản liên quan hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng với đó cần nâng cao hiệu quả tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của người dân.

Theo quan điểm của viện kiểm sát, việc tiếp tục điều tra những người và tổ chức có liên quan, đồng thời tăng cường kiểm soát tài khoản ngân hàng, các cổng thanh toán trung gian, là cần thiết để giải quyết triệt để vụ án và phòng ngừa những hành vi phạm tội tương tự.