Từ ngày 1-7-2027, đất bỏ hoang thuộc diện chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp áp dụng thuế suất 0,2% - Ảnh: Q.TH.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết như vậy khi thông tin về điểm mới của Luật Đất đai sửa đổi 2026 (gọi tắt Luật Đất đai 2026) vừa được Quốc hội khóa XVI thông qua.

Luật đất đai 2026 làm rõ khái niệm 'đất bỏ hoang'

Theo Bộ, một thay đổi đáng chú ý trong chính sách tài chính đất đai là chuyển từ biện pháp thu hồi đất sang thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tăng thêm đối với dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng.

Luật Đất đai 2026 làm rõ khái niệm "đất bỏ hoang", bao gồm: đất đã được Nhà nước giao, cho thuê nhưng không được đưa vào sử dụng liên tục trong một thời gian nhất định, hoặc đất được giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư nhưng chủ đầu tư chậm hoàn thành đầu tư để đưa đất vào sử dụng so với tiến độ ghi trong dự án.

Đối với dự án đầu tư, căn cứ xác định việc chậm tiến độ là thời điểm phải hoàn thành dự án hoặc hoàn thành việc đầu tư xây dựng theo văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản điều chỉnh tương ứng.

Nếu đến thời điểm đó mà chưa hoàn thành, Nhà nước thu tiền sử dụng đất tăng thêm hoặc tiền thuê đất tăng thêm trên phần diện tích chưa triển khai hoặc chậm hoàn thành đầu tư, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc có trở ngại khách quan.

Trường hợp hoàn thành việc đầu tư xây dựng dự án hoặc dự án bị chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật, thì dừng không thu khoản tiền tăng thêm được thu đến thời điểm chấm dứt.

Cách xử lý này gắn nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư với phần diện tích không sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng, nhằm hạn chế tình trạng giữ đất, để đất bỏ hoang kéo dài.



Việc thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tăng thêm đối với dự án chậm đưa đất vào sử dụng được quy định đồng bộ với chính sách thuế đối với đất bỏ hoang mà Quốc hội đã thông qua tại cùng kỳ họp.

Theo đó, từ ngày 1-7-2027, đất bỏ hoang thuộc diện chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp áp dụng thuế suất 0,2%.

Hai chính sách này cùng cụ thể hóa chủ trương tại Nghị quyết số 21-NQ/TW về sử dụng công cụ tài chính để hạn chế đầu cơ, găm giữ đất, khuyến khích người sử dụng đất đưa đất vào sử dụng và nhà đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ.

Luật đất đai 2026 cũng bổ sung cơ chế bàn giao mặt bằng để thi công, thực hiện dự án mà không phải ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất - Ảnh: NAM TRẦN

Bổ sung cơ chế bàn giao mặt bằng để thi công, thực hiện dự án mà không phải ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất

Bộ cũng cho biết trên cơ sở kế thừa các quy định của Luật Đất đai năm 2024, Luật Đất đai năm 2026 tập trung quy định những vấn đề có tính nguyên tắc, các chính sách và thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Các tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục có tính kỹ thuật được giao Chính phủ quy định chi tiết, bảo đảm thống nhất trong áp dụng và linh hoạt trong tổ chức thực hiện.

Một điểm mới đáng chú ý là Luật Đất đai 2026 khôi phục việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm.

Đồng thời, người đề nghị Nhà nước cho thuê đất được lựa chọn trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê hoặc trả tiền thuê đất hằng năm, phù hợp với khả năng tài chính và kế hoạch sử dụng vốn của mình.

Riêng đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu sử dụng đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp để sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ thì chỉ được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm.

Luật Đất đai 2026 cũng bổ sung cơ chế bàn giao mặt bằng để thi công, thực hiện dự án mà không phải ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất.

Theo đó, cơ quan, người có thẩm quyền được bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư, nhà thầu được lựa chọn để thi công công trình sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, thực hiện dự án sử dụng vốn đầu tư công và bàn giao lại cho Nhà nước.

Cơ chế này cũng áp dụng đối với nhà đầu tư thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư theo hợp đồng BTO, BTL hoặc BT.

Việc bàn giao mặt bằng chỉ phục vụ thi công, thực hiện dự án và không làm phát sinh tư cách người quản lý, sử dụng đất của nhà đầu tư, nhà thầu. Khi bàn giao công trình đã hoàn thành, nhà đầu tư, nhà thầu phải đồng thời bàn giao lại mặt bằng.

Bổ sung cơ chế cho phép người sử dụng đất đề nghị dừng thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất Bên cạnh việc kế thừa chính sách ghi nợ tiền sử dụng đất của Luật Đất đai năm 2024, Luật Đất đai năm 2026 bổ sung cơ chế cho phép người sử dụng đất đề nghị dừng thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất hoặc chuyển hình thức giao đất, cho thuê đất. Quy định này giải quyết vướng mắc phát sinh trong thực tế khi người dân đã được chấp thuận chuyển mục đích hoặc chuyển hình thức giao đất, cho thuê đất nhưng đến khi nhận thông báo nộp tiền mới thấy số tiền phải nộp vượt quá khả năng tài chính. Cụ thể, trường hợp đã có quyết định của cơ quan có thẩm quyền và thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nhưng chưa nộp tiền, người sử dụng đất có thể đề nghị bằng văn bản về việc không tiếp tục thực hiện thủ tục. Cơ quan đã ban hành quyết định, thông báo có trách nhiệm hủy văn bản do mình ban hành. Người sử dụng đất tiếp tục sử dụng đất theo mục đích, hình thức giao đất, cho thuê đất trước đó và thanh toán các khoản phí, lệ phí tương ứng với phần thủ tục đã thực hiện.