Luật Đất đai 2026 ưu tiên bồi thường bằng đất có cùng mục đích sử dụng với đất thu hồi - Ảnh: NAM TRẦN

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết như vậy khi thông tin về điểm mới của Luật Đất đai sửa đổi 2026 (gọi tắt Luật Đất đai 2026) vừa được Quốc hội khóa XVI thông qua.

Ưu tiên bồi thường bằng đất có cùng mục đích sử dụng với đất thu hồi

Theo Bộ, một trong những điểm mới của Luật Đất đai 2026 là quy định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Theo đó, Luật Đất đai năm 2026 thể hiện rõ chủ trương chuyển mạnh từ tư duy "bồi thường tài sản bị thu hồi" sang tư duy "tái thiết cuộc sống cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất".

Vì vậy, ngay khi lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, địa phương phải tính đến cả nơi ở, việc làm và thu nhập của người dân sau thu hồi đất.

Mục tiêu là bảo đảm người có đất ở bị thu hồi được cải thiện nơi ở, điều kiện sống và có sinh kế ổn định.

Bộ nhấn mạnh luật mới quy định chặt chẽ hơn việc thu hồi đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội. Nhà nước chỉ thu hồi đất khi dự án phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng và việc thu hồi đất để thực hiện dự án là "thật cần thiết".

HĐND cấp tỉnh, với vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm xác định sự cần thiết phải thu hồi đất đối với từng trường hợp, theo tinh thần "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".

Về bồi thường, Luật Đất đai 2026 ưu tiên bồi thường bằng đất có cùng mục đích sử dụng với đất thu hồi. Tiếp đến là bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng khác hoặc bằng nhà ở nếu địa phương có quỹ đất, quỹ nhà ở tương ứng và người có đất thu hồi có nhu cầu. Bồi thường bằng tiền là phương thức sau cùng, trừ trường hợp thu hồi đất ở, nhà ở.

Riêng đối với đất ở, Luật Đất đai 2026 mở rộng phạm vi hoán đổi phần diện tích đất ở bị thu hồi. Người dân có thể hoán đổi phần diện tích này sang phần đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp còn lại của chính thửa đất sau thu hồi, hoặc sang một phần diện tích của thửa đất khác thuộc quyền sử dụng của mình trên địa bàn cấp xã nơi có đất thu hồi.

Quy định này giúp người dân có thêm lựa chọn để bố trí lại nơi ở ngay trên đất của mình, thuận tiện cho sinh hoạt và duy trì công việc tại địa phương.

Luật Đất đai 2026 mở rộng phạm vi hoán đổi phần diện tích đất ở bị thu hồi - Ảnh: NAM TRẦN

Theo Bộ, việc chăm lo đời sống sau thu hồi đất còn được cụ thể hóa bằng yêu cầu về kinh phí. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải bao gồm kinh phí xây dựng khu tái định cư hoặc phần tái định cư dành cho người có đất thu hồi của dự án.

Phương án này đồng thời phải gắn với phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm.

Đặc biệt, ngay từ khi lập phương án, địa phương phải dự kiến kinh phí hỗ trợ phục hồi sinh kế trong thời gian ít nhất 3 năm kể từ ngày có quyết định thu hồi đất để hỗ trợ người có đất thu hồi bị giảm thu nhập hoặc mất việc làm.

Chỉ duy trì ba loại quy hoạch sử dụng đất

Một trong những thay đổi đáng chú ý nữa của Luật Đất đai 2026 là việc tổ chức lại hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Theo đó, luật chỉ duy trì ba loại quy hoạch sử dụng đất gồm quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng và quy hoạch sử dụng đất an ninh.

Đối với cấp tỉnh và cấp xã, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất không còn được lập độc lập hướng đến tinh gọn hệ thống quy hoạch, xem xét nhu cầu sử dụng đất trong tổng thể định hướng phát triển của từng địa phương.

Bộ nhấn mạnh đất đai là nguồn lực để bố trí dân cư, phát triển sản xuất và xây dựng kết cấu hạ tầng, khi các nhu cầu đó được xem xét trong cùng một quy hoạch, địa phương có cơ sở để cân đối quỹ đất ngay từ khi lựa chọn phương án phát triển, đồng thời hạn chế tình trạng chồng chéo giữa các quy hoạch trên cùng địa bàn.

Đây cũng là bước chuẩn bị cho việc sửa đổi Luật Quy hoạch trong thời gian tới, hướng tới tích hợp các quy hoạch trên cùng một địa bàn hành chính thành một quy hoạch thống nhất theo định hướng của Nghị quyết số 21-NQ/TW.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Chính phủ đang khẩn trương xây dựng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2026, đồng thời tiếp tục rà soát các quy định pháp luật có liên quan để kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền.