



Hệ số K với mức biến động thị trường xác định cho từng loại đất tại từng khu vực, vị trí - Ảnh: CHÂU TUẤN

UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định phê duyệt Dự án xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) năm 2027 trên địa bàn thành phố, áp dụng từ ngày 1-1-2027.

Quyết định giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì thực hiện dự án xây dựng hệ số K trên phạm vi toàn thành phố, theo từng loại đất, khu vực, vị trí tương ứng với bảng giá đất nhằm bảo đảm việc xác định hệ số điều chỉnh giá đất phù hợp với biến động thị trường bất động sản, điều kiện kinh tế - xã hội và quy định pháp luật.

Nội dung thực hiện dự án gồm điều tra, khảo sát, thu thập và phân tích thông tin giá đất thị trường; đánh giá mức độ phù hợp giữa bảng giá đất với giá thị trường; xác định các hệ số điều chỉnh theo biến động thị trường, quy hoạch và các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất.

Trên cơ sở đó, xây dựng dự thảo Quyết định ban hành hệ số K năm 2027, tổ chức lấy ý kiến và trình thẩm định theo quy định.

Dự án được triển khai từ tháng 11 đến hết tháng 12-2026, bảo đảm hoàn thành hồ sơ trình UBND thành phố xem xét, quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2027 để áp dụng từ ngày 1-1-2027 theo quy định.

UBND thành phố giao các sở, ngành, thuế thành phố, UBND các phường, xã, đặc khu và các đơn vị liên quan phối hợp cung cấp thông tin, dữ liệu, tổ chức điều tra, khảo sát và góp ý dự thảo, bảo đảm việc xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất khách quan, khoa học, công khai và minh bạch.

Hệ số K phụ thuộc vào biến động giá cả thị trường - Ảnh: ÁI NHÂN