UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định phê duyệt Dự án xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) năm 2027 trên địa bàn thành phố, áp dụng từ ngày 1-1-2027.
Quyết định giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì thực hiện dự án xây dựng hệ số K trên phạm vi toàn thành phố, theo từng loại đất, khu vực, vị trí tương ứng với bảng giá đất nhằm bảo đảm việc xác định hệ số điều chỉnh giá đất phù hợp với biến động thị trường bất động sản, điều kiện kinh tế - xã hội và quy định pháp luật.
Nội dung thực hiện dự án gồm điều tra, khảo sát, thu thập và phân tích thông tin giá đất thị trường; đánh giá mức độ phù hợp giữa bảng giá đất với giá thị trường; xác định các hệ số điều chỉnh theo biến động thị trường, quy hoạch và các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất.
Trên cơ sở đó, xây dựng dự thảo Quyết định ban hành hệ số K năm 2027, tổ chức lấy ý kiến và trình thẩm định theo quy định.
Dự án được triển khai từ tháng 11 đến hết tháng 12-2026, bảo đảm hoàn thành hồ sơ trình UBND thành phố xem xét, quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2027 để áp dụng từ ngày 1-1-2027 theo quy định.
UBND thành phố giao các sở, ngành, thuế thành phố, UBND các phường, xã, đặc khu và các đơn vị liên quan phối hợp cung cấp thông tin, dữ liệu, tổ chức điều tra, khảo sát và góp ý dự thảo, bảo đảm việc xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất khách quan, khoa học, công khai và minh bạch.
Căn cứ xây dựng hệ số K
Theo quy định tại nghị quyết 254/2025/QH15, hệ số K là tỉ lệ tăng, giảm giá đất của các loại đất tương ứng với khu vực, vị trí đã quy định trong bảng giá đất.
Hệ số điều chỉnh giá đất bao gồm hệ số điều chỉnh mức biến động thị trường, hệ số điều chỉnh theo quy hoạch và hệ số điều chỉnh theo yếu tố khác ảnh hưởng đến giá đất. Hệ số điều chỉnh giá đất được phân chia thành các mức khác nhau.
UBND cấp tỉnh quyết định ban hành hệ số K áp dụng từ ngày 1-1 hằng năm, trường hợp cần thiết, UBND cấp tỉnh quyết định sửa đổi, bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất trong năm hoặc cho từng khu vực, vị trí để áp dụng.
Căn cứ xây dựng, sửa đổi, bổ sung hệ số K, bao gồm:
Kết quả tổng hợp, phân tích thông tin về giá đất thị trường; các phương pháp định giá đất theo quy định; các yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội; quy hoạch xây dựng, đô thị và nông thôn; yêu cầu quản lý nhà nước về đất đai và quản lý giá đất của từng địa phương.
Hệ số K đối với mức biến động thị trường xác định cho từng loại đất tại từng khu vực, vị trí.
Hệ số K theo quy hoạch được xác định theo từng loại đất và theo hệ số sử dụng đất. Hệ số sử dụng đất được xác định theo quy định của pháp luật về xây dựng.
Hệ số điều chỉnh theo yếu tố khác ảnh hưởng đến giá đất phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
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