Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng đồng chủ trì diễn đàn - Ảnh: C. TUỆ

Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương có quỹ đất linh hoạt đền bù cho bà con nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp bằng quỹ đất khác như đất ở hoặc đất thương mại, dịch vụ.

Đây là thông tin được ông Bùi Văn Hải, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai, nêu tại diễn đàn Lắng nghe Nông dân nói năm 2026 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức chiều 17-11.

Khi thu hồi đất phải lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến người có đất bị thu hồi

Theo ông Hải, Luật Đất đai sửa đổi đang được Bộ hoàn thiện để trình Quốc hội thông qua, với nhiều chính sách mới nhằm bảo đảm tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người sử dụng đất, đặc biệt là người nông dân.

Đối với chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, ông Hải cho biết tại dự thảo Luật đất đai sửa đổi quy định công tác thu hồi đất phải bảo đảm nguyên tắc dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

Phải hài hòa giữa lợi ích chung, yêu cầu phát triển bền vững, văn minh, hiện đại của cộng đồng địa phương với quyền lợi, lợi ích hợp pháp của người có đất bị thu hồi và quan tâm đến các đối tượng chính sách xã hội, những người trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

"Dự thảo quy định về bồi thường khi thu hồi đất có thể bằng đất cùng loại, đất khác loại hoặc bằng tiền. Như vậy, điều này tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương có quỹ đất linh hoạt đền bù cho bà con nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp bằng quỹ đất khác như đất ở hoặc đất thương mại, dịch vụ" - ông Hải nói.

Ông Bùi Văn Hải trả lời câu hỏi của nông dân về các chính sách mới trong dự thảo Luật Đất đai sửa đổi - Ảnh: A. THƠ

Về đảm bảo tái định cư, nơi ở tốt khi bị thu hồi đất, ông Hải cho biết dự thảo quy định các khu tái định cư, dự án tái định cư phải đảm bảo hạ tầng, dịch vụ thiết yếu trước khi thu hồi đất, quan tâm đến sinh kế của người dân, khu tái định cư phải đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và ưu tiên bố trí tái định cư tại nơi thuận lợi.

Đặc biệt khi thu hồi đất phải điều tra, xác định thu nhập từ đất và tài sản gắn liền với đất và tổ chức lấy ý kiến, tiếp thu ý kiến của người có đất bị thu hồi trước khi phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

"Một chính sách mới trong dự thảo Luật Đất đai sửa đổi là cho phép người có đất bị thu hồi được hoán đổi diện tích đất bị thu hồi sang diện tích đất nông nghiệp còn lại của thửa đất liền kề hoặc thửa đất khác trong cùng địa bàn xã" - ông Hải nói.

Mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng lên tới 15 lần so với hạn mức giao đất nông nghiệp ban đầu

Về phân loại đất, ông Hải cho biết dự thảo đã thu gọn và phân loại thành các nhóm đất lớn, trong đó nhóm đất nông nghiệp gồm có đất canh tác (đất trồng lúa, đất trồng cây khác), đất lâm nghiệp, đất chăn nuôi tập trung, đất thủy sản và đất nông nghiệp khác. Như vậy, dự thảo đã thu gọn rất nhiều so với Luật Đất đai năm 2024.

Tại Điều 56 của dự thảo Luật quy định, chỉ những trường hợp chuyển đổi giữa các loại đất thuộc các nhóm đất khác nhau mới phải làm thủ tục xin phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Do đó, việc chuyển đổi quyền sử dụng đất và chuyển đổi mục đích giữa các loại đất trong cùng nhóm đất nông nghiệp tới đây sẽ rất đơn giản, không còn phức tạp hay tốn nhiều thủ tục hành chính như các quy định trước đây.

Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đưa ra nhiều đề xuất mới nhằm bảo đảm tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người sử dụng đất, đặc biệt là người nông dân - Ảnh: NAM TRẦN

Đối với trường hợp nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp, ông Hải cho biết dự thảo Luật đã mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng lên tới 15 lần so với hạn mức giao đất nông nghiệp ban đầu cho cá nhân/hộ gia đình.

Quy định này tạo điều kiện rất lớn cho những nông dân sản xuất giỏi, các cơ sở sản xuất có nhu cầu và năng lực tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn.

"Kế thừa từ Luật Đất đai năm 2024 và dự thảo Luật lần này, Nhà nước cho phép đất nông nghiệp được sử dụng kết hợp đa mục đích, bao gồm cả kết hợp với mục đích thương mại, dịch vụ mà không phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.

Đây là một chính sách mang lại lợi ích rất lớn, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và linh hoạt việc sử dụng đất của người nông dân" - ông Hải chia sẻ thêm.



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