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Sửa Luật Đất đai: Chỉ đạo của Phó thủ tướng về hệ số điều chỉnh giá đất

tác giả
HỒNG QUANG
HỒNG QUANG
HỒNG QUANG

Phó thủ tướng nhấn mạnh việc thống nhất lấy Luật Đất đai làm gốc, các luật có liên quan phải đối chiếu, bảo đảm tuân thủ các quy định của Luật Đất đai.

Sửa Luật Đất đai: Chỉ đạo của Phó thủ tướng về hệ số điều chỉnh giá đất - Ảnh 2.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp - Ảnh: GIA HUY

Sáng 10-11, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với các bộ, cơ quan liên quan về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường (cơ quan chủ trì soạn thảo), trên cơ sở 255 lượt ý kiến của đại biểu Quốc hội cùng ý kiến thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, bộ đã xây dựng báo cáo gửi Chính phủ về việc tiếp thu, giải trình và hoàn thiện dự thảo luật.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang phối hợp với Văn phòng Chính phủ khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến của thành viên Chính phủ.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sau khi được tiếp thu, chỉnh lý đã tập trung hoàn thiện các nhóm nội dung về quyền hạn, trách nhiệm của Nhà nước và quyền, nghĩa vụ của công dân đối với đất đai; quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi, trưng dụng đất; phát triển, quản lý và khai thác quỹ đất.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng hoàn thiện các nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tài chính đất đai, giá đất.

Các nội dung về thời hạn, hạn mức và chế độ sử dụng đất cũng được tiếp thu, chỉnh lý.

Phát biểu kết luận, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các bộ, ngành liên quan nghiêm túc tiếp thu, rà soát, hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Qua đó bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với dự thảo Luật Nhà ở, dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản, không để xảy ra mâu thuẫn, chồng chéo.

Phó thủ tướng nhấn mạnh việc thống nhất lấy Luật Đất đai làm gốc, các luật có liên quan phải đối chiếu, bảo đảm tuân thủ các quy định của Luật Đất đai.

Đối với hệ số điều chỉnh giá đất, giữ nguyên phương án Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành, sửa đổi bảng giá đất và cả hệ số điều chỉnh giá đất.

Phó thủ tướng giao các bộ, ngành tiếp tục rà soát kỹ các quy định chuyển tiếp, việc xử lý đất chậm sử dụng, bảo đảm quy định rõ ràng, khả thi, tránh phát sinh vướng mắc và chồng chéo trong quá trình tổ chức thực hiện.

Sửa Luật Đất đai: Chỉ đạo của Phó thủ tướng về hệ số điều chỉnh giá đất - Ảnh 2.Sửa Luật Đất đai: Gắn mã định danh từng thửa đất, người dân có thể dùng sổ đỏ điện tử thay bản giấy

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) mới nhất quy định mỗi thửa đất sẽ được gắn mã định danh duy nhất trên phạm vi cả nước. Đăng ký đất đai và giấy chứng nhận (sổ đỏ) bằng bản giấy hoặc điện tử có giá trị pháp lý như nhau.

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