Hà Nội là một trong những địa phương có khối lượng lớn nhiệm vụ về đất đai phải thực hiện trong năm 2027 - Ảnh: NAM TRẦN

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công văn gửi Chủ tịch UBND 13 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Cao Bằng, Tuyên Quang, Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Phú Thọ, Hưng Yên, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Đắk Lắk, An Giang về việc tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai.

Công văn của bộ nêu, theo chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, đến ngày 30-11, các địa phương phải hoàn thành chuẩn hóa, đối soát, làm sạch tối thiểu 80% số thửa đất đã có dữ liệu, đủ điều kiện đồng bộ.

Đến hết năm 2026, hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu số đối với toàn bộ các thửa đất đã được thu thập thông tin, dữ liệu.

Đến hết năm 2027, cơ bản hoàn thành đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đối với diện tích chưa có trong cơ sở dữ liệu.

Kết quả này là một trong những cơ sở phục vụ cơ quan có thẩm quyền xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo Quy định số 366-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Số liệu tổng hợp đến ngày 23-11 cho thấy, cả nước đã xây dựng và đồng bộ về bộ dữ liệu của 74,6 triệu trong tổng số 105,3 triệu thửa đất.

Trong đó, 62,8 triệu thửa đất có dữ liệu bảo đảm tiêu chí nhóm I "đúng - đủ - sạch - sống"; 11,8 triệu thửa đất thuộc nhóm II cần tiếp tục hoàn thiện.

Việc kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu đất đai đã từng bước phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công.

Tuy nhiên, qua theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện, bộ nhận thấy có 5 tỉnh có nguy cơ không hoàn thành chỉ tiêu năm 2026 gồm Tuyên Quang (mới đạt 65%), Lạng Sơn (67%), Lâm Đồng (68%), An Giang (70%) và Sơn La (72%).

Do đó, bộ đề nghị 5 tỉnh này khẩn trương rà soát, đánh giá chính xác khối lượng, tiến độ thực hiện; xác định rõ nguyên nhân chậm, những khó khăn, vướng mắc và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Tập trung chỉ đạo, huy động nguồn lực, nhân lực, tổ chức thực hiện quyết liệt việc chuẩn hóa, đối soát, bổ sung, làm sạch dữ liệu đất đai đã có, bảo đảm tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".

Hoàn thành đồng bộ dữ liệu đủ điều kiện vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tại bộ, phục vụ kết nối, chia sẻ với Trung tâm dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đối với nhiệm vụ năm 2027, bộ chỉ rõ 10 tỉnh, thành phố còn khối lượng lớn thửa đất phải thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, đăng ký đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu.

Trong đó, Phú Thọ (5,5 triệu thửa đất), Quảng Ngãi và Thanh Hóa (cùng 2,9 triệu thửa), Tuyên Quang (2,2 triệu thửa), Hà Nội (1,7 triệu thửa), Lâm Đồng (2,1 triệu thửa), Điện Biên (1,5 triệu thửa), Hưng Yên (1,3 triệu thửa), Đắk Lắk và Cao Bằng (cùng 1,2 triệu thửa).

Bộ đề nghị 10 tỉnh, thành phố nói trên khẩn trương rà soát toàn bộ khối lượng công việc còn lại. Xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, xác định rõ khối lượng, tiến độ, nguồn lực, kinh phí và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị để bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2027.

Các tỉnh, thành phố cũng cần chủ động bố trí nguồn lực, thực hiện các thủ tục đầu tư, lựa chọn đơn vị thực hiện theo quy định.

Đồng thời tổ chức đồng bộ công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, bảo đảm chất lượng, tiến độ, tránh trùng lặp, lãng phí.

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