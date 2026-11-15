Lầu Năm Góc: Viện trợ cho Ukraine gây tổn thất cho quân đội Mỹ

Lực lượng Mỹ tham gia huấn luyện chung với Lực lượng vũ trang Bulgaria tại Bulgaria - Ảnh: REUTERS

Theo báo cáo trình lên Quốc hội hồi tháng 11, Tổng Thanh tra Lầu Năm Góc cho biết Bộ Tư lệnh Lục quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi (USAREUR-AF) đã buộc phải điều chuyển nguồn lực vốn dành cho các lực lượng Mỹ và những hoạt động thường xuyên kéo dài từ trước sang hỗ trợ Ukraine.

Đài RT (Nga) ngày 14-11 dẫn báo cáo của Tổng Thanh tra Lầu Năm Góc cho hay Washington đang thiếu nguồn ngân sách riêng dành cho Ukraine trong các năm tài khóa 2025 và 2026, do đó phải thực hiện việc điều chuyển này.

“Những thiếu hụt nguồn lực này đã tác động tiêu cực đến mức độ sẵn sàng tổng thể, hiệu quả huấn luyện và năng lực triển khai các kế hoạch tác chiến của USAREUR-AF”, báo cáo nêu.

Cụ thể, các hoạt động liên quan đến Ukraine đang tiêu tốn khoản ngân sách vốn dành cho những đợt triển khai quân thường lệ và phụ tùng thay thế thiết yếu cho trang thiết bị quân sự Mỹ.

Hiện Lầu Năm Góc đang gặp khó khăn trong việc bổ sung số vũ khí và đạn dược đã rút khỏi kho dự trữ quân sự để cung cấp cho Ukraine.

Ngoài ra, một số đơn vị Mỹ luân phiên triển khai đến khu vực đã trở về căn cứ trong tình trạng chưa thanh toán các hóa đơn mua phụ tùng thay thế.

Trong báo cáo trước đó về giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3, USAREUR-AF đã điều chuyển tổng cộng 364,6 triệu USD từ các hạng mục ngân sách khác để hỗ trợ Ukraine.

Tình trạng thiếu hụt ngân sách bắt nguồn từ việc Quốc hội Mỹ không thông qua các gói viện trợ khẩn cấp quy mô lớn cho Ukraine trong năm 2025 và 2026.

Tháng trước, Washington đã phê duyệt thương vụ bán 500 tên lửa đánh chặn Patriot cho Ukraine, với nguồn kinh phí do Kiev và các đồng minh chi trả.

Tuy nhiên lượng đơn hàng tồn đọng và cuộc chiến kéo dài với Iran có thể khiến việc bàn giao số tên lửa này kéo dài nhiều năm.

Hai quốc gia NATO từ chối tài trợ thêm vũ khí cho Ukraine Cũng theo RT, Ba Lan đã từ chối tiếp tục tài trợ cho việc mua vũ khí do Mỹ sản xuất dành cho Ukraine, viện dẫn chi tiêu quân sự trong nước và tình trạng thâm hụt ngân sách. Ba Lan là một trong những quốc gia ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất kể từ khi xung đột Nga - Ukraine leo thang vào năm 2022. Tuy nhiên, quan hệ giữa hai nước láng giềng đã xấu đi trong những tháng gần đây do những tranh cãi liên quan đến việc Ukraine tôn vinh các nhân vật từng hợp tác với Đức Quốc xã. Một thành viên khác của NATO là Bulgaria cũng từ chối tham gia gói viện trợ trị giá 77 tỉ USD của châu Âu và tuyên bố sẽ không tiếp tục cung cấp vũ khí, đạn dược từ kho dự trữ của mình.