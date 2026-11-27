Toàn cảnh hội nghị - Ảnh: XUÂN HẢI

Ngày 27-11, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số, một năm triển khai phong trào "Bình dân học vụ số" và ra mắt nền tảng đo lường và giám sát chuyển đổi số TP Hà Nội.

Đo hiệu quả chuyển đổi số bằng những thay đổi trong đời sống người dân

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng - Ảnh: XUÂN HẢI

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ cán bộ kỹ thuật trong việc chuẩn hóa từng bản ghi, đối chiếu từng thửa đất, cải tiến từng quy trình để người dân bớt một lần đi lại, bớt một ngày chờ đợi.

Ông Dũng cũng biểu dương các cán bộ xã, phường trực tiếp xuống chợ, đến làng nghề, hỗ trợ tiểu thương, nghệ nhân giới thiệu và bán sản phẩm qua các buổi phát trực tiếp.

Theo ông Dũng, kết quả chuyển đổi số còn được thể hiện qua sự tự tin của người cao tuổi lần đầu tự thực hiện dịch vụ công trực tuyến, niềm vui của người thợ làng nghề khi nhận được đơn hàng từ xa, hay sự an tâm của phụ huynh khi có thêm thông tin về bữa ăn của con tại trường.

Về dữ liệu, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị tiếp tục chuẩn hóa, bảo đảm "đúng, đủ, sạch, sống" và sử dụng thống nhất trong toàn hệ thống. Các nhóm dữ liệu cần được công bố theo tiến độ hoàn thiện để tổ chức, cá nhân sớm được khai thác, đồng thời thúc đẩy các sở, ngành nâng cao chất lượng dữ liệu.

Ông Dũng yêu cầu trong năm 2027, Hà Nội chuyển trọng tâm từ tạo lập nền tảng, mở rộng độ phủ sang khai thác, vận hành và đo lường giá trị tạo ra từ chuyển đổi số.

Trong xây dựng chính quyền số, TP cần liên thông dữ liệu, khắc phục tình trạng phần mềm rời rạc, đầu tư trùng lặp.

Trước thực tế cán bộ xã, phường phải nhập liệu trên nhiều hệ thống, ông Dũng yêu cầu giảm thao tác cho cơ sở, đồng thời khai thác dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện sớm, xử lý nhanh và chủ động phòng ngừa các vấn đề phát sinh.

Với kinh tế số, hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải được đo bằng mức tăng doanh thu, giảm chi phí và cải thiện năng suất lao động.

Ông Dũng đề nghị đẩy mạnh thương mại số trong dịp Tết Nguyên đán 2027, xây dựng cơ chế phiếu hỗ trợ công nghệ, thu hút các dự án kinh tế số có giá trị gia tăng cao.

Với xã hội số, phong trào "Bình dân học vụ số" cần đi sâu vào thực hành, giúp người dân ứng dụng công nghệ trong học tập, lao động, kinh doanh và tự bảo vệ mình trên môi trường mạng. Trong đó cần quan tâm hỗ trợ người cao tuổi và những nhóm còn gặp khó khăn khi tiếp cận công nghệ.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu chuyển từ đánh giá qua báo cáo sang điều hành bằng dữ liệu và kết quả thực tế. Các nền tảng đánh giá phải phục vụ công tác điều hành, không làm phát sinh thêm việc nhập liệu cho cán bộ cơ sở.

Người dân được thụ hưởng gì từ chuyển đổi số?

Hà Nội tặng bằng khen của Chủ tịch TP cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số - Ảnh: XUÂN HẢI

Ông Dũng đề nghị mỗi sở, ngành, xã, phường khi triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số phải trả lời ba câu hỏi: "Chuyển đổi số để giải quyết vấn đề gì? Tạo ra giá trị gì đo đếm được? Người dân được giải quyết việc gì và thụ hưởng lợi ích gì?".

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Hà Nội là nơi hội tụ trí tuệ, tài năng và văn hóa nghìn năm văn hiến. Mỗi cán bộ có trách nhiệm chuyển hóa những lợi thế đó thành sức mạnh phát triển thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Thước đo tự hào không nằm ở số lượng nền tảng công nghệ được xây dựng, mà ở số người dân có cuộc sống tốt đẹp hơn, số doanh nghiệp vươn xa hơn và sự chuyển biến của bộ máy chính quyền trong việc "gần dân, hiểu dân, phục vụ Nhân dân".

"Công nghệ và các giải pháp kỹ thuật có thể thay đổi theo thời gian, nhưng trách nhiệm của chính quyền đối với thủ đô và Nhân dân là không thay đổi. Hãy để công nghệ làm cho Hà Nội hiện đại hơn, tri thức làm cho Hà Nội giàu mạnh hơn và tình người làm cho Hà Nội mãi là nơi đáng sống, đáng yêu và đáng tự hào" - ông Dũng bày tỏ.

Tại hội nghị, UBND TP Hà Nội đã tuyên dương, khen thưởng 24 tập thể và 36 cá nhân có thành tích trong đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số.

Hơn 834.000 lượt người được phổ cập kỹ năng số Theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, kết thúc đợt cao điểm 100 ngày, Hà Nội đã hoàn thành 29/33 nhiệm vụ, đạt 87,9%. Riêng khối xã, phường hoàn thành toàn bộ 8 nhiệm vụ được triển khai. Tiến độ, kết quả thực hiện từng nhiệm vụ được theo dõi trên HanoiWork, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. TP đã tích hợp 13 nguồn dữ liệu ưu tiên vào kho dữ liệu dùng chung, cung cấp trực tuyến toàn bộ 1.155 thủ tục hành chính dành cho doanh nghiệp. Từ ngày 14-7 đến 19-10, hơn 92% hồ sơ của doanh nghiệp được nộp trực tuyến. Hơn 323.000 đối tượng được hỗ trợ chuyển đổi số. Việc thanh toán không dùng tiền mặt được triển khai tại 433 chợ dân sinh và 744 tuyến phố kinh doanh. Điển hình, xã Đông Anh đã số hóa 17 chợ, triển khai mã QR thanh toán tại 884 gian hàng. Tại xã Chuyên Mỹ, 5 sản phẩm OCOP được thí điểm cấp hộ chiếu số, giúp khách hàng tìm hiểu chất liệu, quy trình tạo tác sản phẩm qua mã QR. Sau một năm triển khai phong trào "Bình dân học vụ số", hơn 834.000 lượt người được phổ cập kỹ năng số với sự hỗ trợ của 5.467 tổ chuyển đổi số cộng đồng. Toàn bộ 2.770 thôn, tổ dân phố đã thành lập nhóm cộng đồng số trên iHanoi, thu hút gần 500.000 người tham gia.