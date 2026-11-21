Khu nhà ở Tứ Hiệp được cải tạo để chuyển thành quỹ nhà cho thuê - Ảnh: Q.T.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành quyết định số 162 quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền và điều kiện giao chủ đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư không thông qua đấu giá, đấu thầu đối với các dự án xây dựng nhà ở cho thuê không sử dụng vốn đầu tư công.

Quy định áp dụng đối với các dự án xây dựng nhà ở cho thuê, bao gồm công trình nhà ở, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các công trình khác trong phạm vi dự án (nếu có).

Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc giao chủ đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư đối với các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh.

Ưu tiên nhà đầu tư có quyền sử dụng đất, năng lực tài chính tốt

Theo quyết định, nhà đầu tư được giao làm chủ đầu tư phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản. Đồng thời, phải có văn bản cam kết giá cho thuê nhà ở không vượt quá khung giá do UBND TP Hà Nội quy định.

Nhà đầu tư cũng phải cam kết về phương án quản lý, vận hành dự án; bảo đảm các yêu cầu về tỉ lệ nhà ở cho thuê, tỉ lệ nhà ở cho thuê dành cho đối tượng chính sách, tiêu chuẩn diện tích căn hộ cho thuê và tỉ lệ nhà ở thương mại để bán (nếu có).

Trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên đáp ứng điều kiện, việc lựa chọn chủ đầu tư được thực hiện theo thứ tự ưu tiên.

Trước hết, ưu tiên nhà đầu tư có quyền sử dụng đất đối với toàn bộ diện tích đất dự án hoặc là nhà đầu tư duy nhất có quyền sử dụng đất đối với một phần diện tích đất của dự án.

Tiếp đến là nhà đầu tư có vốn chủ sở hữu cam kết phân bổ cho dự án cao hơn. Với nhà đầu tư liên danh, năng lực tài chính được xác định theo tổng vốn chủ sở hữu cam kết phân bổ cho dự án của các thành viên trong liên danh.

Tiêu chí tiếp theo là kinh nghiệm thực hiện dự án. Theo đó, ưu tiên nhà đầu tư đã và đang làm chủ đầu tư nhiều dự án xây dựng nhà ở hơn, với quy mô tổng mức đầu tư tương đương hoặc lớn hơn.

Trường hợp vẫn không xác định được nhà đầu tư theo các tiêu chí trên, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét nhà đầu tư có thời gian nộp hồ sơ hợp lệ sớm hơn. Thời điểm này phải được cơ quan, đơn vị trực tiếp tiếp nhận hồ sơ xác nhận bằng văn bản.

Không được yêu cầu bổ sung giấy tờ ngoài quy định

Về trình tự, thủ tục, UBND TP Hà Nội quy định tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của hồ sơ.

Cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, không được yêu cầu bổ sung giấy tờ ngoài quy định. Cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính chỉ chịu trách nhiệm đối với những nội dung thuộc phạm vi cho ý kiến, thẩm định, phê duyệt và quyết định.

Hồ sơ có thể được nộp trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc dịch vụ công trực tuyến. Các tài liệu trong hồ sơ phải là bản chính hoặc bản sao hợp lệ.

Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội là đầu mối tiếp nhận, chuyển hồ sơ đến Sở Xây dựng giải quyết và trả kết quả. Thời hạn giải quyết được tính từ ngày Sở Xây dựng nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND cấp xã cùng các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện quyết định.

Các nhà đầu tư, chủ đầu tư có trách nhiệm bảo đảm tính chính xác, trung thực của hồ sơ, tài liệu cung cấp; thực hiện đúng nội dung dự án, các cam kết đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và quy định pháp luật liên quan.

Những nội dung không được quy định tại quyết định này sẽ thực hiện theo các quy định pháp luật có liên quan.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 29-11-2026.

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