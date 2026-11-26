Toàn cảnh phiên họp - Ảnh: T.THÁI

Chiều 26-11, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII (nhiệm kỳ 2025-2030) tổ chức Hội nghị lần thứ tám để xem xét, bàn thảo các nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội thủ đô năm 2027.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì hội nghị.

Thống nhất chủ trương phát hành trái phiếu xây dựng các tuyến metro

Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội nghị - Ảnh: T.THÁI

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội đã biểu quyết thông qua nghị quyết Hội nghị lần thứ tám.

Trong đó, thống nhất thông qua chương trình công tác, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2027; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách năm 2026; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán và phân bổ ngân sách năm 2027.

Hội nghị cũng thông qua việc điều chỉnh kế hoạch tài chính 5 năm; cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm và kế hoạch đầu tư công năm 2027; định mức phân bổ ngân sách và tỉ lệ phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách của TP.

Đáng chú ý, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội đã thống nhất thông qua chủ trương phát hành trái phiếu dự án đầu tư xây dựng các tuyến metro của TP năm 2027.

Đối với việc phát hành trái phiếu, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ xem xét, cho ý kiến về phương án cụ thể của từng đợt trước khi triển khai, bảo đảm phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn thực tế, lãi suất và chi phí hợp lý, khả năng trả nợ và an toàn tài chính lâu dài của thủ đô.

Vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 730.000 tỉ đồng trong năm 2026

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại hội nghị - Ảnh: T.THÁI

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết trong năm 2026, với 50 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, có 32 chỉ tiêu ước đạt và vượt kế hoạch; tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 126% dự toán; vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 730.000 tỉ đồng; vốn FDI đăng ký khoảng 5 tỉ USD.

Ngoài ra, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước tăng 18,5%; TP dự kiến đón 36 triệu lượt khách; hạ tầng chiến lược, cải cách hành chính, chuyển đổi số, văn hóa, xã hội và công tác khắc phục các điểm nghẽn có chuyển biến.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Hà Nội thẳng thắn chỉ ra đến nay vẫn còn 18/50 chỉ tiêu chưa được đánh giá, kết quả tăng trưởng vẫn dựa trên các động lực truyền thống, thu hút đầu tư xã hội chưa tương xứng với tiềm năng, khoa học công nghệ chưa trở thành yếu tố quan trọng nâng cao năng suất tổng hợp.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 11% của năm 2026, Bí thư Hà Nội đề nghị từng cơ quan, đơn vị, địa phương, người đứng đầu, từng cán bộ công chức cần quyết tâm hơn nữa, sáng tạo hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ thực hiện từng nhiệm vụ đã được xác định trong kịch bản tăng trưởng.

Phấn đấu GRDP 2027 tăng 11,1%

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám - Ảnh: T.THÁI

Trong năm 2027, Bí thư Hà Nội đề nghị toàn thể hệ thống chính trị TP nêu cao tinh thần "hành động và hành động" để tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng tăng trưởng và hiệu quả quản trị.

Từ đó, phấn đấu GRDP tăng 11,1% theo chỉ tiêu Trung ương giao, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn và lấy hiệu quả thực chất, năng suất và đời sống nhân dân làm thước đo.

Để hoàn thành mục tiêu trên, Bí thư Hà Nội yêu cầu từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương phải xây dựng kịch bản điều hành phân rã đến từng tháng, từng quý. Đồng thời, xác định dự án, năng lực sản xuất, thị trường và nguồn vốn tạo ra phần tăng thêm.

Mỗi chỉ tiêu phải có một cơ quan chủ trì, một lãnh đạo phụ trách, có mốc kiểm tra và phương án bù đắp khi tiến độ không đạt. Dữ liệu phải được cập nhật hằng tháng để điều hành, không chờ đến cuối quý mới tổng hợp.

Người đứng đầu Thành ủy Hà Nội yêu cầu ngay từ hôm nay, cần triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để trong quý I-2027 tạo được khối lượng công việc thực chất.

Cụ thể, TP sẽ giao kế hoạch và vốn đầu tư công từ đầu năm; hoàn thành thủ tục, giải phóng mặt bằng và lựa chọn nhà thầu đối với các dự án đã đủ điều kiện; tháo gỡ các dự án ngoài ngân sách chậm triển khai; hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất, tiếp cận đất đai, tín dụng và thị trường; đưa các cơ chế của Luật thủ đô năm 2026 vào thực tiễn.

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Bí thư Hà Nội yêu cầu năm 2027 phải chuyển trọng tâm từ hoàn thiện mô hình sang nâng cao chất lượng thực thi.

Trong đó, cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, siết chặt kỷ luật và trách nhiệm nêu gương; hoàn thiện quy chế phối hợp, vị trí việc làm, biên chế giai đoạn 2027-2031. Ngoài ra, cần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở địa bàn mới sắp xếp và khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Việc đánh giá cán bộ theo OKR/KPI phải dựa trên sản phẩm và kết quả phục vụ nhân dân, làm căn cứ cho quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, sàng lọc cán bộ.