5 tuyến metro với 7 hướng tuyến thành phần đang được Hà Nội lấy ý kiến người dân - Đồ họa: PHẠM TUẤN

Hà Nội công khai hồ sơ hướng tuyến, vị trí nhà ga tỉ lệ 1/500 của 5 tuyến metro số 1, 2, 8, 10 và 14 tại 22 xã, phường để lấy ý kiến người dân. Hồ sơ gồm ranh giới giải phóng mặt bằng, lối lên xuống ga và vị trí tháp thông gió.

Theo đó, bản vẽ được niêm yết tại trụ sở UBND 22 xã, phường có tuyến đường sắt đi qua trong thời gian tối thiểu 20 ngày.

Người dân có thể xem hồ sơ, điền phiếu góp ý hoặc gửi ý kiến trực tiếp tại UBND xã, phường nơi cư trú. Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội và chính quyền địa phương có trách nhiệm tổng hợp các ý kiến.

5 tuyến metro được lấy ý kiến có tổng chiều dài mạng lưới khoảng 293km. Các tuyến được định hướng chủ yếu đi ngầm, sử dụng khổ đường ray tiêu chuẩn 1.435mm, vận hành đoàn tàu 5 toa tự động không người lái.

Cơ quan chuyên môn đề xuất ưu tiên triển khai 28 nhà ga, gồm 18 nhà ga trong đợt 1 và 10 nhà ga bổ sung trong đợt 2.

Các nội dung lấy ý kiến gồm hướng tuyến, vị trí nhà ga, ranh giới giải phóng mặt bằng, lối lên xuống ga và vị trí tháp thông gió. Hồ sơ đồng thời đề cập định hướng phát triển đô thị theo mô hình TOD (phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng) tại khu vực xung quanh các nhà ga.

Xem chi tiết hướng tuyến, vị trí nhà ga của 5 tuyến đường sắt đô thị số 1, 2, 8, 10 và 14 TẠI ĐÂY.