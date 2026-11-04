Hà Nội: Chi phí xây 5 tuyến metro không vượt quá 120 triệu USD/km với đoạn ngầm

Máy đào hầm metro TBM tại dự án metro Nhổn - ga Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

Ngày 4-11, HĐND TP Hà Nội thông qua nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để đầu tư 5 tuyến đường sắt đô thị (metro). Trong đó, cho phép lựa chọn nhà thầu chiến lược theo hình thức hợp đồng chìa khóa trao tay.

5 tuyến metro được áp dụng cơ chế thí điểm gồm các tuyến số 1, 2, 8, 10 và 14. Thời gian thí điểm 5 năm kể từ ngày nghị quyết có hiệu lực.

Nhà thầu phải có khả năng huy động tối thiểu 60.000 tỉ đồng

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng đọc tờ trình và báo cáo giải trình liên quan tới nghị quyết trên tại kỳ họp - Ảnh: QUANG THÁI

Theo tờ trình của UBND TP Hà Nội, TP sẽ xác định nhà thầu chiến lược để thực hiện các dự án. Nhà thầu chiến lược phải là nhà thầu, doanh nghiệp trong nước được thành lập và hoạt động theo quy định pháp luật về doanh nghiệp, tham gia độc lập hoặc liên danh.

Nhà thầu chiến lược phải đáp ứng các tiêu chí về tư cách hợp lệ theo quy định của pháp luật về đấu thầu; có giá trị tài sản ròng trong năm tài chính gần nhất không âm.

Đáng chú ý, nhà thầu độc lập hoặc liên danh phải có đủ năng lực tài chính hoặc chứng minh được khả năng thu xếp vốn chủ sở hữu, huy động vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác để bảo đảm nguồn lực thực hiện gói thầu với giá trị tối thiểu 60.000 tỉ đồng.

Trường hợp thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng chìa khóa trao tay, nhà thầu phải cam kết giá trị hợp đồng bình quân đối với các đoạn tuyến đi ngầm không vượt quá 120 triệu USD/km.

Mức này chưa bao gồm chi phí cho công năng lưỡng dụng, thuế giá trị gia tăng, chi phí dự phòng đối với công việc phát sinh ngoài phạm vi gói thầu, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cùng chi phí tư vấn và quản lý dự án thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư.

Trước khi ký hợp đồng, nhà thầu chiến lược phải cam kết thực hiện dự án đúng chất lượng, tiến độ và chuyển giao công nghệ.

Nhà thầu cũng phải kê khai, chịu trách nhiệm trước pháp luật về năng lực thực tế, khả năng huy động nguồn lực, các dự án đang đồng thời thực hiện, chủ sở hữu hưởng lợi, bên liên quan và xung đột lợi ích.

Nếu nhà thầu không cung cấp đủ tài liệu cam kết, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ lựa chọn nhà thầu chiến lược khác.

Trường hợp kê khai không trung thực hoặc không còn đáp ứng khả năng thực hiện, chủ đầu tư có thể yêu cầu khắc phục, thay thế thành viên liên danh, thu hồi bảo lãnh, tạm dừng hoặc chấm dứt hợp đồng, yêu cầu bồi thường theo hợp đồng và quy định pháp luật.

Nhà thầu không hoàn thành dự án đúng tiến độ cam kết, trừ trường hợp chậm bàn giao mặt bằng, chậm bố trí vốn và bất khả kháng theo quy định, phải chịu trách nhiệm và các chế tài, nghĩa vụ bồi thường liên quan.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng báo cáo làm rõ thêm về nội dung dự thảo nghị quyết trước khi HĐND TP Hà Nội bấm nút thông qua - Ảnh: VĂN TUYẾN

Được ký hợp đồng nguyên tắc trước khi phê duyệt chủ trương đầu tư

Đối với dự án thực hiện theo hình thức chìa khóa trao tay, nghị quyết cho phép UBND TP và chủ đầu tư ký hợp đồng nguyên tắc với nhà thầu chiến lược trước khi nhiệm vụ thực hiện dự án, chủ trương đầu tư (nếu có) và báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (nếu có) được phê duyệt.

Các công việc triển khai trước theo hợp đồng nguyên tắc phải có phạm vi, sản phẩm đầu ra xác định được và có khả năng kế thừa cho dự án.

Hợp đồng phải quy định rõ quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả, dữ liệu và cơ chế chấm dứt. Việc triển khai trước không làm phát sinh nghĩa vụ thanh toán, tạm ứng hoặc cam kết tài chính của TP nếu chưa đáp ứng điều kiện theo quy định và hợp đồng chính thức.

Trình tự lựa chọn nhà thầu gồm UBND TP phê duyệt nhiệm vụ thực hiện dự án, ban hành quyết định chỉ định nhà thầu để đàm phán hợp đồng. Chủ đầu tư tổ chức đàm phán, thương thảo, trình UBND TP chấp thuận kết quả và dự thảo hợp đồng trước khi ký kết.

Giá hợp đồng tại thời điểm ký không vượt quá sơ bộ nhu cầu vốn đầu tư được phê duyệt trong nhiệm vụ thực hiện dự án.

Sau đó, giá hợp đồng được xác định, điều chỉnh căn cứ kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước đối với phần công việc chìa khóa trao tay trong tổng mức đầu tư tại báo cáo nghiên cứu khả thi.

Về nguồn vốn, UBND TP được chủ động quyết định, điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn và phương án huy động, bố trí vốn theo từng dự án, dự án thành phần, hạng mục và giai đoạn thực hiện, phù hợp khả năng cân đối nguồn lực.

TP cũng được quyết định ứng trước dự toán ngân sách địa phương năm sau, nhưng không quá 50% dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản năm thực hiện của các công trình thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương đã được phê duyệt.

5 tuyến metro trên dự kiến hoàn thành năm 2030.

Đồ họa: VÕ TÂN