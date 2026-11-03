Rào chắn đường Kim Mã để thi công ga ngầm S9, xe máy, xe đạp di chuyển ra sao?

Ga ngầm S9 đang trong giai đoạn thi công - Ảnh: NAM TRẦN

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông đối với xe đạp, xe máy đi qua khu vực nhà ga S9 trên đường Kim Mã, đoạn từ đền Voi Phục đến đường Nguyễn Chí Thanh, thuộc dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội.

Phương án được triển khai trong thời gian rào chắn thi công ga ngầm S9, thuộc phường Giảng Võ.

Theo Sở, sau 3 ngày đánh giá, tình hình tổ chức giao thông tại khu vực nhà ga S9 trên các tuyến đường Kim Mã, Liễu Giai và khu vực lân cận, đơn vị đưa ra hướng dẫn điều chỉnh lộ trình cho xe đạp, xe máy như sau:

Đối với xe đi từ đường Nguyễn Chí Thanh theo hướng Văn Cao, qua khu vực rào chắn nhà ga S9 để vào trung tâm thành phố:

Xe đạp, xe máy đi theo lộ trình: đường Nguyễn Chí Thanh → đường Liễu Giai (đoạn đối diện khách sạn Daewoo) → đường Kim Mã nhỏ (đoạn đối diện tòa nhà Metropolis) → đường Kim Mã → trung tâm thành phố.

Đối với xe đi từ đường Kim Mã, đoạn từ đền Voi Phục đến đường Nguyễn Chí Thanh, qua khu vực rào chắn nhà ga S9 để vào trung tâm thành phố:

Xe đạp, xe máy có thể đi theo một trong hai lộ trình.

Lộ trình 1: đường Kim Mã (đoạn từ đền Voi Phục đến đường Nguyễn Chí Thanh) → đường Liễu Giai (đoạn đối diện khách sạn Daewoo) → đường Kim Mã nhỏ (đoạn đối diện tòa nhà Metropolis) → đường Kim Mã → trung tâm thành phố.

Lộ trình 2: đường Kim Mã (đoạn từ đền Voi Phục đến đường Nguyễn Chí Thanh) → đường Nguyễn Văn Ngọc → đường Đào Tấn → đường Kim Mã nhỏ (đoạn đối diện tòa nhà Metropolis) → đường Kim Mã → trung tâm thành phố.

Thời gian áp dụng phương án điều chỉnh giao thông từ ngày 3-11-2026 đến hết ngày 31-5-2027.