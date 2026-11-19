Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng kiểm tra dự án khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, xã Đông Anh - Ảnh: VIẾT THÀNH

Sáng 19-11, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng đoàn công tác của TP đã kiểm tra, khảo sát thực địa tại một số dự án.

Bí thư Hà Nội khảo sát 3 dự án nhà ở, khu đô thị đa mục tiêu

Cụ thể, Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng đoàn công tác đã khảo sát 3 dự án gồm: nhà ở xã hội CT3 Kim Chung (xã Thiên Lộc); khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City (xã Thiên Lộc và xã Phúc Thịnh); khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm và xã Đông Anh.

Trong các dự án mà Bí thư Hà Nội đi kiểm tra, thị sát, có 2 xã Thư Lâm và Phúc Thịnh đang được TP lựa chọn để thí điểm xây dựng mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa.

Tại các dự án, ông Thắng yêu cầu chủ đầu tư và các cơ quan chức năng thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng. Đồng thời, rà soát, ưu tiên đầu tư đồng bộ hạ tầng xã hội, nhất là các công trình giáo dục, y tế, nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng lưu ý các địa phương cần quan tâm xây dựng phương án bảo đảm sinh kế, giải quyết việc làm cho người dân thuộc diện tái định cư tại các dự án.

Đối với những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các đơn vị, địa phương phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ, bảo đảm tiến độ triển khai các dự án.

Tiến độ của các dự án ra sao?

Dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung gấp rút hoàn thiện những hạng mục cuối cùng - Ảnh: VIẾT THÀNH

Theo báo cáo của chủ đầu tư, dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung có tổng mức đầu tư khoảng 1.280 tỉ đồng, được xây dựng trên khu đất rộng 25.205m², với mật độ xây dựng 33,78%, hệ số sử dụng đất 3,72 lần và quy mô dân số khoảng 3.902 người.

Dự án gồm 3 đơn nguyên chung cư cao tầng với tổng cộng 1.104 căn hộ. Trong đó, có 929 căn nhà ở xã hội, gồm 589 căn để bán, 212 căn cho thuê và 128 căn cho thuê mua. Dự án được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và không gian sinh hoạt phục vụ cư dân.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, liên danh chủ đầu tư sẽ bố trí khoảng 100 căn hộ từ quỹ nhà cho thuê của dự án làm nơi tạm cư cho người dân, phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để triển khai dự án đầu tư xây dựng công viên công cộng phường Phú Thượng.

Ngoài ra, chủ đầu tư đã bố trí cho 8 hộ gia đình thuộc diện tái định cư được mua nhà ở xã hội tại dự án mà không phải thông qua bốc thăm.

Đến nay, dự án đã hoàn thiện căn hộ mẫu ngay tại công trình và đang khẩn trương hoàn thành các hạng mục cuối cùng, dự kiến bàn giao căn hộ cho người dân trong tháng 12-2026.

Đối với dự án khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 99.788 tỉ đồng, trên diện tích nghiên cứu 465,45ha, với quy mô dân số gần 97.492 người.

Dự án được định hướng phát triển theo mô hình đô thị hiện đại, kết hợp quỹ nhà ở an sinh với nhà ở thương mại. Trong đó, dự kiến có khoảng 18.680 căn hộ nhà ở xã hội, nhà tái định cư, nhà ở công vụ và khoảng 11.500 căn nhà ở thương mại.

Tính đến giữa tháng 11-2026, dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng khoảng 284,33ha, tương đương 60% tổng diện tích thu hồi.

Trong đó, xã Thiên Lộc đã giải phóng mặt bằng 197,48ha, đạt 66,9%; xã Phúc Thịnh đạt 86,85ha, tương đương 48,5%.

Theo kế hoạch, ngay trong tháng 11-2026, liên danh nhà đầu tư sẽ tiếp tục phối hợp chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng thêm khoảng 85ha, nâng tổng diện tích hoàn thành lên khoảng 369ha, đạt 77,87%.

Cùng với công tác giải phóng mặt bằng, các thủ tục pháp lý quan trọng của dự án cũng cơ bản hoàn tất.

Theo tiến độ dự kiến, các hạng mục khởi công đợt đầu sẽ hoàn thành vào năm 2028. Riêng hệ thống hạ tầng kỹ thuật toàn khu đô thị sẽ được triển khai cuốn chiếu từ năm 2027, phù hợp với tiến độ giao đất.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và đoàn công tác tham quan căn hộ mẫu tại dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung - Ảnh: VIẾT THÀNH

Đối với dự án khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm và xã Đông Anh, thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, UBND xã Thư Lâm đã lập, phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư độc lập để phục vụ triển khai dự án.

Đồng thời, địa phương chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng theo đúng trình tự, quy định của pháp luật.

Đến nay, xã Thư Lâm đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với 2.172/2.206 hộ dân, đạt 98,5% số hộ; diện tích đã giải phóng mặt bằng đạt 354,7/373,4ha, tương đương 95%.

Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ đã chi trả khoảng 2.424,1 tỉ đồng.

UBND TP Hà Nội cũng quyết định giao 319,4ha đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng cho chủ đầu tư để triển khai thi công, bảo đảm tiến độ dự án.