Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông đã kiểm tra tiến độ thi công dự án thu gom, xử lý nước thải trên sông Lừ - Ảnh: QUANG THÁI

Sáng 26-11, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đã kiểm tra tiến độ thi công dự án thu gom, xử lý nước thải trên sông Lừ và sông Tô Lịch.

Làm rõ nguyên nhân nước sông Tô Lịch vẫn ô nhiễm

Qua kiểm tra, ông Đông yêu cầu làm rõ nguyên nhân nước sông Tô Lịch vẫn ô nhiễm khi hệ thống cống bao thuộc phạm vi dự án Yên Xá đã hoàn thành.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội giao Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng phương án tách nước mưa, nước thải, rà soát các cống dọc hai bờ sông và đấu nối các nguồn xả vào hệ thống thu gom để xử lý.

Tại vị trí còn đường ống xả nước thải ra mương hở, phải đấu nối toàn bộ nguồn xả vào tuyến ống gom đã lắp đặt.

Tại vị trí bổ cập nước cho sông Tô Lịch, các đơn vị phải đẩy nhanh thi công phần đấu nối để tách nước thải khỏi tuyến dẫn nước bổ cập, kiểm soát dòng chảy, tránh để nước chảy ngược.

Về điều tiết dòng chảy, ông Nguyễn Trọng Đông yêu cầu nâng mức đập điều tiết ngay trong đêm, đồng thời vận hành liên tục trạm bơm đưa nước sông Hồng qua kênh Thụy Phương để bổ cập cho sông Tô Lịch, bảo đảm công suất thiết kế.

Sở Xây dựng được giao phối hợp với các đơn vị điều tiết dòng chảy từ đầu nguồn đến cuối tuyến để duy trì mực nước.

Ông Nguyễn Trọng Đông kiểm tra hệ thống xử lý nước thải dọc sông Tô Lịch - Ảnh: QUANG THÁI

Hoàn thành đập dâng trên sông Tô Lịch trước Tết Nguyên đán

Ông Nguyễn Trọng Đông cũng yêu cầu hoàn thành hai đập dâng bổ sung trên sông Tô Lịch trước Tết Nguyên đán và bịt kín các họng xả hở dọc tuyến. Trong mùa khô, các đơn vị phối hợp với địa phương liên quan thống nhất phương án vận hành đập Thanh Liệt, điều tiết nước về sông Nhuệ để giảm chi phí bơm qua Trạm bơm Yên Sở.

Tại giếng/hố ga (giếng 27.10 thuộc gói thầu số 49, dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá) trên sông Lừ thuộc khu vực phường Định Công, hiện một bên mới thực hiện đấu nối, bên còn lại chưa thi công cống và cửa xả.

Tại hiện trường, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm hoàn thành phần việc tại khu vực này chậm nhất ngày 30-4-2027.

Trong đó khi tính toán phương án nâng mực nước, các đơn vị phải rà soát cao độ từng đoạn để tránh nước tràn ngược vào cống và cửa xả nước thải.

Tiến độ các dự án ra sao? Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP Hà Nội, gói thầu số 49 thuộc dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, gồm khoảng 7,8km cống thu gom dọc sông Lừ và 100 giếng tách nước thải, đã đạt khoảng 55% khối lượng. Nhà thầu đang tăng cường thiết bị khoan kích, thi công 3 ca. Dự kiến từ tháng 6-2027, nước thải dọc sông Lừ sẽ được thu gom về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá với lưu lượng thiết kế khoảng 75.000m³/ngày đêm. Trên sông Tô Lịch, hệ thống cống bao thuộc dự án Yên Xá đã hoàn thành, thu gom nước thải từ 245 họng xả từ tháng 8-2025 (gồm 56 họng xả thu gom tạm từ lưu vực S3). Hiện nhà máy xử lý trung bình 228.700m³/ngày đêm, đạt 85% công suất thiết kế. Ban quản lý dự án đề xuất bổ sung đường ống tại một số họng xả có lưu lượng vượt khả năng thu gom, khiến nước thải vẫn tràn ra sông. Với dự án cải tạo kênh Thụy Phương, các hạng mục chính đã cơ bản hoàn thành, 4 tổ bơm đã được lắp đặt đủ, đưa nước bổ cập vào sông Tô Lịch với lưu lượng thiết kế 5m³/giây. Việc đấu nối, tách nước thải khỏi tuyến dẫn nước bổ cập tại kênh hở đầu ngõ 2 Hoàng Quốc Việt dự kiến thi công trong tháng 12-2026. Đối với dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch dài khoảng 14km, qua 12 phường, Ban Quản lý dự án đang phối hợp với nhà đầu tư hoàn thiện thiết kế bản vẽ thi công, chuẩn bị bàn giao mặt bằng, dự kiến ký hợp đồng BT trong tháng 12-2026.