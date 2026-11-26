Nút giao Phạm Tu giao với đường 70 - Ảnh: HỒNG QUANG

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có thông báo về phương án phân luồng, tổ chức giao thông tại nút giao đường Phạm Tu với đường 70, phục vụ thi công cầu vượt thuộc dự án đầu tư đường giao thông bao quanh Khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An.

Theo đó, để phục vụ thi công kết cấu nhịp M0-T1, T1-T2 của cầu vượt trực thông đường 70 (nối đường Phạm Tu với đường Phúc La), đơn vị thi công sẽ sử dụng hàng rào tôn cố định để rào chắn một nửa mặt đường phía bên phải theo hướng từ đường Phạm Tu đi đường 70, tại vị trí trước đầu tường chắn cầu vượt.

Đồng thời, xén một phần dải phân cách giữa trên đường Phạm Tu, bảo đảm chiều rộng lưu thông khoảng 10m để làm đường tạm cho các phương tiện từ đường Phạm Tu đi đường 70.

Các phương tiện được tổ chức lưu thông hai chiều trên phần đường bên trái tuyến đường Phạm Tu, đoạn từ đảo giao thông số 1 đến gần cổng Bệnh viện K, với chiều dài khoảng 150m.

Tại đoạn phân luồng, đơn vị thi công bố trí cọc tiêu trụ dẻo để phân tách hai chiều xe chạy, bảo đảm chiều rộng phần đường lưu thông tối thiểu 7,5m mỗi chiều.

Thời gian thực hiện phân luồng từ ngày 26-11-2026, dự kiến đến hết ngày 11-1-2027.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư chỉ tổ chức phân luồng sau khi hoàn thành đường tạm, lắp đặt đầy đủ hệ thống báo hiệu giao thông; đồng thời kiểm tra, thống nhất với Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông về điều kiện an toàn, độ êm thuận của phần đường đưa vào khai thác.

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án mở rộng đường 70, đường vành đai 3,5 Phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông yêu cầu đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” để bù tiến độ các dự án đường 70, vành đai 3,5 và nút giao với đại lộ Thăng Long.



