Toàn cảnh buổi đối thoại - Ảnh: VĂN TUYẾN

Tạo điều kiện để thanh niên tham gia giải quyết những bài toán lớn

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đánh giá năm 2026 đánh dấu nhiều dấu mốc quan trọng đối với Hà Nội, với việc triển khai nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị; Luật Thủ đô năm 2026 và Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Đây là những tiền đề quan trọng mở ra giai đoạn phát triển mới, đồng thời đặt ra yêu cầu huy động sự tham gia ngày càng sâu rộng, mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Chủ tịch Hà Nội gợi mở hội nghị tập trung thảo luận 3 nhóm vấn đề trọng tâm, cụ thể:

Thứ nhất, về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực, tạo điều kiện để thanh niên học tập, nghiên cứu, khởi nghiệp sáng tạo và tham gia giải quyết những bài toán lớn đặt ra.

Thứ hai, về vai trò của thanh niên trong xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.

Thứ ba, về phát huy giá trị văn hóa và hội nhập quốc tế; vai trò của thanh niên trong gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với chủ động hội nhập khu vực và quốc tế.

Tại hội nghị, đại diện các thanh niên đã nêu câu hỏi, kiến nghị với Chủ tịch UBND TP và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan về những vấn đề thực tiễn mà thanh niên đang quan tâm.

Các đại biểu thanh niên đặt câu hỏi tại buổi đối thoại - Ảnh: VĂN TUYẾN

Thi tuyển, tuyển chọn cạnh tranh đối với các chức danh lãnh đạo

Tại buổi đối thoại, các đại biểu thanh niên nêu vấn đề về cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài trẻ; mở rộng thi tuyển, tuyển chọn cạnh tranh các chức danh lãnh đạo, quản lý.

Bên cạnh đó, thanh niên đề xuất xây dựng ngân hàng dữ liệu công khai gắn với các bài toán thực tiễn, tạo môi trường thử nghiệm cho các nhóm nghiên cứu trẻ; có cơ chế để nhà khoa học yên tâm theo đuổi dự án rủi ro cao.

Đồng thời, kiến nghị các đơn vị hướng dẫn khắc phục sai sót trước khi xử lý về thuế đối với hộ kinh doanh và người trẻ khởi nghiệp.

Trả lời về cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Quang Hiếu cho biết HĐND TP đã ban hành nghị quyết số 92 và UBND TP ban hành kế hoạch số 92 triển khai đồng bộ chính sách, công khai thông tin về nhu cầu tuyển dụng, vị trí việc làm.

Theo đó, TP sẽ bố trí công việc phù hợp với năng lực, mạnh dạn giao nhiệm vụ khó, lấy kết quả, sản phẩm làm thước đo đánh giá.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng chú trọng phát hiện, đào tạo cán bộ trẻ; tiếp tục thực hiện tuyển chọn công khai, cạnh tranh và rà soát việc áp dụng thi tuyển, tuyển chọn cạnh tranh đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý khác phù hợp quy định.

Trả lời câu hỏi về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ cho biết TP đang đổi mới theo hai hướng: Đặt hàng nhiệm vụ từ các bài toán thực tiễn và thử nghiệm có kiểm soát với cơ chế chấp nhận rủi ro.

Đối với hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và người trẻ khởi nghiệp, đại diện Thuế TP Hà Nội cho biết từ cuối năm 2025, đơn vị đã triển khai xuyên suốt chiến dịch "60 ngày cao điểm" hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai.

Tiếp đó, trong năm 2026 tiếp tục tổ chức "Tháng cao điểm đồng hành, hỗ trợ hộ kinh doanh" trên toàn TP.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đối thoại với các thanh niên - Ảnh: VĂN TUYẾN

Cần công khai thông tin về các chính sách nhà ở

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đánh giá cao những ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm, xuất phát từ thực tiễn học tập, việc làm, khởi nghiệp và đời sống của thanh niên.

Ông Thắng cho biết Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển với yêu cầu cao: Phát triển nhanh nhưng phải bền vững, hiện đại nhưng vẫn giữ gìn bản sắc, tạo thêm cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng sống của người dân.

Những mục tiêu trên vì vậy không thể chỉ dựa vào đầu tư hạ tầng hay nguồn lực ngân sách, mà cần tri thức, sáng tạo và tinh thần dám làm của thế hệ trẻ.

Về thu hút, trọng dụng nhân tài, người đứng đầu UBND TP Hà Nội yêu cầu các cơ quan tiếp tục hoàn thiện chính sách theo hướng dễ tìm hiểu, dễ tiếp cận, thực hiện minh bạch.

Khi lựa chọn được người có năng lực, cần mạnh dạn giao việc, kể cả việc khó; đánh giá bằng sản phẩm và hiệu quả công việc, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ trẻ rèn luyện, trưởng thành qua thực tiễn.

Đặc biệt, TP cần công khai những bài toán thực tiễn trong các lĩnh vực giao thông, môi trường, quản lý đô thị, dịch vụ công và chuyển đổi số để các nhóm nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và thanh niên cùng tham gia giải quyết.

Việc tổ chức các cuộc thi ý tưởng phải gắn với điều kiện thử nghiệm và khả năng ứng dụng thực tế.

Đối với hoạt động đổi mới sáng tạo, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu phân biệt rõ rủi ro trong thử nghiệm được nhận diện, kiểm soát theo quy định với hành vi thiếu trách nhiệm hoặc vi phạm pháp luật.

Sở Khoa học và Công nghệ cần hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, tạo điều kiện để nhà khoa học và doanh nghiệp trẻ yên tâm sáng tạo.

Cũng theo ông Thắng, các kiến nghị về việc làm, nhà ở, điều kiện học tập, xây dựng gia đình, không gian sinh hoạt và môi trường sống đều là những vấn đề thiết thực.

Một TP dù có nhiều công trình mới nhưng nếu người trẻ khó tìm việc phù hợp, khó ổn định chỗ ở, thiếu không gian học tập, sinh hoạt thì sức hấp dẫn cũng sẽ bị hạn chế. Vì vậy, TP cần công khai thông tin về các chính sách nhà ở, điều kiện và thủ tục tiếp cận để người có nhu cầu thực sự được thụ hưởng.

Đồng thời, cần quan tâm hơn đến chăm sóc sức khỏe, sinh con, nuôi dạy con và các dịch vụ hỗ trợ gia đình trẻ.