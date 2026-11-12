Chủ tịch Hà Nội: Đảm bảo tiến độ đường kết nối dọc quốc lộ 1 tới sân Olympic trong năm 2027

Toàn cảnh phiên họp - Ảnh: VIẾT THÀNH

Ngày 12-11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm và các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng

Phát biểu chỉ đạo, ông Vũ Đại Thắng cho biết các dự án PPP đang triển khai có quy mô lớn, trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ các công trình cầu vượt sông Hồng, đường vành đai, tuyến kết nối sân bay, trục không gian quốc lộ 1 đến các dự án môi trường.

Hà Nội đã chủ động vận dụng các quy định pháp luật, nghị quyết của Quốc hội và các cơ chế, chính sách đặc thù để thúc đẩy triển khai dự án, tạo điều kiện cho nhà đầu tư tham gia thực hiện. Tuy nhiên, theo Chủ tịch Hà Nội, tiến độ chung vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng.

Trước thực tế này, ông Thắng yêu cầu các sở, ngành và chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ, khẩn trương hoàn thành các bước chuẩn bị đầu tư, đặc biệt là lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.

Chủ tịch Hà Nội phát biểu chỉ đạo - Ảnh: VIẾT THÀNH

Sau khi hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi và xác định rõ các nội dung liên quan, các bên cần nhanh chóng ký kết hợp đồng, làm rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của từng bên trong quá trình thực hiện dự án.

Chủ tịch Hà Nội lưu ý những dự án cấp thiết, được TP quan tâm từ lâu như các dự án xử lý nước thải, cũng cần sớm hoàn thiện thủ tục để ký hợp đồng và triển khai đồng bộ.

Các sở, ngành, ban quản lý dự án và nhà đầu tư phải chủ động phối hợp, cụ thể hóa các cam kết bằng hợp đồng, trong đó xác định rõ trách nhiệm và tiến độ thực hiện của từng bên.

Đối với các xã, phường có dự án đi qua, cần tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để bảo đảm tiến độ.

Không để ảnh hưởng đến tiến độ thi công

Hà Nội đang mở rộng không gian đường quốc lộ 1 - Ảnh: DANH KHANG

Theo Chủ tịch Hà Nội, 14 dự án đều là những công trình quan trọng của TP. Trong đó, dự án trục không gian quốc lộ 1 nhận được sự chỉ đạo trực tiếp từ trung ương đến TP. Vì vậy, yêu cầu bảo đảm tiến độ triển khai tuyến kết nối dọc quốc lộ 1 đến khu vực sân vận động Olympic trong năm 2027.

Các địa phương cần chủ động phối hợp, tập trung giải quyết các vướng mắc về mặt bằng, không để ảnh hưởng đến tiến độ thi công của nhà đầu tư.

Đối với Sở Xây dựng, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh công tác quy hoạch, bảo đảm quy hoạch đi trước một bước và khẩn trương hoàn thiện các báo cáo nghiên cứu khả thi.

Sở Xây dựng cũng cần phối hợp với các địa phương tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, nhất là việc bố trí tái định cư tại chỗ đối với dự án trục không gian quốc lộ 1 và các dự án liên quan.

Với các dự án khác, trong đó có dự án cải tạo và xử lý ô nhiễm môi trường sông Cầu Bây, TP đã triển khai các bước quy hoạch phân khu. Vì vậy, các đơn vị cần chủ động tính toán quỹ đất phục vụ tái định cư.

Bên cạnh phương án tái định cư tập trung, cần nghiên cứu phương án tái định cư tại chỗ tại các xã, phường nhằm tạo thuận lợi cho người dân, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Chủ tịch Hà Nội giao Sở Tài chính tiếp tục làm đầu mối theo dõi, giám sát, tổng hợp tình hình triển khai các dự án PPP; định kỳ cập nhật tiến độ, báo cáo UBND TP và tham mưu xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Tình hình thực hiện các dự án cũng cần được tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy để theo dõi, đôn đốc.

Một số dự án còn chậm, phát sinh vướng mắc Phát biểu tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường nhấn mạnh các dự án đầu tư theo phương thức BT được TP lựa chọn đều có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nhất là các thủ tục đầu tư, ký kết hợp đồng, giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công. Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết hiện TP đang triển khai khối lượng công việc lớn với 12 dự án BT và 2 dự án BOT. Qua rà soát, phần lớn các dự án có chuyển biến tích cực, tiến độ cơ bản thuận lợi. Tuy nhiên, một số dự án còn chậm, phát sinh vướng mắc về giải phóng mặt bằng, quy hoạch và thủ tục quỹ đất thanh toán, cần tập trung tháo gỡ.