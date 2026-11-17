Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri - Ảnh: VIẾT THÀNH

Sáng 17-11, tại xã Đoài Phương (Hà Nội), Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng tiếp xúc cử tri tại tổ đại biểu số 14 HĐND TP Hà Nội trước kỳ họp thường lệ cuối năm.

Đề nghị dịch hướng tuyến đường Tây Thăng Long để giảm độ cong

Tại buổi tiếp xúc, với dự án đường Tây Thăng Long, đoạn tuyến từ nút giao quốc lộ 32 đến khu vực cầu Cộng, cử tri tổ dân phố Phùng Hưng, Lê Lợi đề nghị nghiên cứu phương án dịch chuyển hướng tuyến khoảng 15m về phía điểm công nghiệp Phú Thịnh.

Phương án cử tri nêu được kỳ vọng giảm độ cong của tuyến đường, hạn chế ảnh hưởng đến khu dân cư hiện hữu, giảm số hộ phải thu hồi đất ở, di dời, tái định cư, qua đó tiết kiệm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và ổn định đời sống nhân dân.

Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri - Ảnh: VIẾT THÀNH

Cử tri đề nghị TP Hà Nội tổ chức khảo sát, đánh giá, so sánh phương án hướng tuyến hiện tại với phương án điều chỉnh, bảo đảm phù hợp quy hoạch, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn giao thông và hiệu quả đầu tư.

Đồng thời, công khai phương án hướng tuyến, tổ chức lấy ý kiến các hộ dân bị ảnh hưởng trước khi quyết định triển khai, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Tiếp thu những băn khoăn về phương án hướng tuyến đường Tây Thăng Long

Trao đổi với cử tri về kiến nghị liên quan đến đường trục Tây Thăng Long, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định đây là tuyến đường quan trọng, được TP tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, nhất là công tác giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công. Dự án được kỳ vọng góp phần giảm ùn tắc giao thông khu vực trung tâm thủ đô.

TP ghi nhận sự đồng tình, ủng hộ của người dân, đồng thời tiếp thu những băn khoăn về phương án hướng tuyến và phạm vi giải phóng mặt bằng.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi tiếp xúc - Ảnh: VIẾT THÀNH

Chủ tịch UBND TP giao Sở Xây dựng phối hợp với chủ đầu tư và các cơ quan liên quan rà soát phương án hướng tuyến, đánh giá toàn diện trên các phương diện thực tiễn, kinh tế - xã hội và kỹ thuật. Sau khi rà soát, các cơ quan phải trao đổi, thông tin đầy đủ để tạo sự đồng thuận cao nhất trong nhân dân trước khi triển khai.

Ông cũng mong muốn các hộ dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng chia sẻ, đồng thuận và chấp hành chủ trương, chính sách của Nhà nước về giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án.

Liên quan đến kiến nghị điều tiết mực nước hồ Đồng Mô và quy hoạch sân golf, Chủ tịch UBND TP cho biết khu vực Đoài Phương có nhiều tiềm năng phát triển du lịch. Trong quá trình xây dựng Quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm và các quy hoạch phân khu, quy hoạch vùng xã, TP đã quan tâm bổ sung các không gian phát triển du lịch, thể thao.

Theo ông, sân golf là loại hình dịch vụ cần thiết trong định hướng phát triển đô thị, dịch vụ và du lịch, có thể thúc đẩy các ngành phụ trợ như du lịch nghỉ dưỡng, khách sạn và dịch vụ liên quan.

Tuy nhiên, việc triển khai các dự án phải tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật, đặc biệt là các quy định về sử dụng đất, không sử dụng đất lúa trái quy định. Đồng thời, phải bảo đảm chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất, không để ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người dân.

Hà Nội tập trung xử lý các điểm nghẽn Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết qua đánh giá 10 tháng, kinh tế - xã hội TP có nhiều chuyển biến tích cực, kết quả quý sau tốt hơn quý trước. Đến hết tháng 10-2026, Hà Nội cơ bản hoàn thành mục tiêu thu ngân sách Trung ương giao. Trong những tháng cuối năm, TP tiếp tục bổ sung nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đẩy nhanh tiến độ giải ngân, triển khai các dự án đầu tư công. Về hạ tầng, Hà Nội tập trung triển khai các dự án đường vành đai, cầu qua sông Hồng và đường sắt đô thị. Nhiều dự án cầu qua sông Hồng đã được khởi công, triển khai; một số công trình dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2027-2028. Các tuyến vành đai 1, vành đai 2,5 cũng được thúc đẩy sau nhiều năm gặp khó khăn trong giải phóng mặt bằng. Cùng với đó, Hà Nội đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp nhằm tạo thêm việc làm, sinh kế cho người dân, đồng thời tạo tiền đề phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp công nghệ cao. Đối với các điểm nghẽn về ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm và ngập úng, thành phố đang tập trung triển khai các giải pháp xử lý.