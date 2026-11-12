Làm tuyên giáo trên TikTok, cán bộ trẻ biến lịch sử thành nội dung triệu view

Thông qua mạng xã hội, anh Ngọc (bên trái) tích cực lan tỏa những tấm gương, câu chuyện lịch sử đến với người trẻ - Ảnh: NVCC

Sau hai năm, kênh TikTok gần 100.000 lượt theo dõi của anh tiếp tục phát triển, với nhiều video đạt hơn 2 triệu lượt xem, qua đó trở thành một kênh hỗ trợ công tác tuyên giáo đến người trẻ.

Biến TikTok giải trí thành kênh tuyên truyền hiệu quả

Anh Phạm Văn Ngọc bắt đầu xây dựng kênh TikTok từ năm 2024, khi đang công tác tại Thành Đoàn Biên Hòa, phụ trách phong trào và tuyên giáo. Tốt nghiệp chuyên ngành lịch sử Đảng (Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM), anh có nền tảng về lịch sử và xem việc làm nội dung ban đầu như một cách giải trí.

“Ban đầu tôi xây dựng kênh cũng chỉ là giải trí. Về sau dần dần tôi cảm thấy thích, muốn đi chuyên sâu hơn, muốn tạo ra các bài viết có nội dung truyền tải hơn để có thể tiếp cận được nhiều người hơn”, anh Ngọc kể.

Nội dung trên kênh tập trung vào lịch sử dân tộc, các anh hùng liệt sĩ, những câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Những ngày đầu, anh chủ yếu tự tìm kiếm và biên tập nội dung. Từ những video đơn giản, anh tìm hiểu các công cụ như CapCut, Canva, AI để cải thiện hình ảnh, cách dựng và âm thanh, đồng thời học cách chọn thông tin, đặt tiêu đề và xây dựng nội dung ngắn gọn hơn.

Mỗi video thường mất khoảng nửa ngày để hoàn thành. Anh bắt đầu từ việc tìm tư liệu, thống kê và tóm tắt nội dung chính, tìm hình ảnh, thiết kế, chọn nhạc rồi kiểm tra lại thông tin trước khi đăng. Có những ngày, anh làm và đăng tới 5 video, duy trì việc cập nhật nội dung đều đặn.

Theo anh Ngọc, khó khăn lớn nhất khi làm nội dung lịch sử là bảo đảm tính chính xác. Anh thường đối chiếu thông tin từ sách, văn kiện, tư liệu về Đảng và những nguồn chính thống trước khi biên tập thành nội dung ngắn gọn, dễ tiếp cận trên TikTok.

“Viết về lịch sử hay viết về Bác Hồ, hay viết về các anh hùng dân tộc, mình cần sự chuẩn xác khoa học, cũng như tạo ra một hướng đi nào cho giới trẻ dễ tiếp cận, dễ hiểu”, anh nói.

“Tôi xác định ngay từ đầu, kênh hoạt động với mục đích truyền thêm động lực cũng như một chút đam mê về lịch sử cho các bạn trẻ, để các bạn hiểu hơn về lịch sử đất nước và con người Việt Nam”, anh Ngọc chia sẻ.



Anh cho biết bản thân cũng sẽ không bật kiếm tiền hay làm tiếp thị trên kênh. Với anh, đây vẫn là nơi phục vụ công tác tuyên truyền và thỏa niềm đam mê lịch sử.

Kênh TikTok Bình LS đạt gần 100.000 người theo dõi được anh xây dựng trong 2 năm qua - Ảnh: NVCC

Đối thoại để giúp người trẻ hiểu đúng về lịch sử

Trong quá trình làm nội dung, anh Ngọc nhận được nhiều bình luận. Với những ý kiến mà anh cho rằng đi lệch khỏi nội dung lịch sử đang truyền tải, thay vì tranh luận trực tiếp dưới phần bình luận, anh thường chọn cách trao đổi riêng hoặc thực hiện một video khác để giải thích vấn đề.

“Có những trường hợp tôi sẽ làm một cái nội dung nào đó về vấn đề mà bạn đấy đang bình luận để giải thích. Cái thứ hai là tôi sẽ nhắn tin trực tiếp với bạn đấy để có thể trao đổi”, anh Ngọc nói.

Theo anh, mỗi người có thể có quan điểm riêng, nhưng quan điểm cần dựa trên tư liệu và nguồn thông tin cụ thể. Nếu người xem đưa ra góp ý có căn cứ, anh sẵn sàng tiếp nhận và điều chỉnh.

Anh Ngọc cho biết kênh còn nhận được nhiều tin nhắn, bình luận từ các bạn trẻ quan tâm đến những nhân vật, sự kiện lịch sử được giới thiệu.

“Có những câu hỏi khiến bản thân phải tiếp tục tìm kiếm, đối chiếu tư liệu từ nhiều nguồn để trả lời chính xác và đầy đủ hơn. Qua đó, tôi nhận ra các bạn trẻ không hề thờ ơ với lịch sử. Điều quan trọng là mình phải biết cách kể chuyện, lựa chọn phương thức truyền tải gần gũi, hấp dẫn để khơi gợi sự tò mò và mong muốn tìm hiểu của các bạn”, anh Ngọc chia sẻ.

Hiện anh Ngọc cũng chia sẻ cách làm này với những cán bộ trẻ khác. Với vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lý luận trẻ của phường, trong các buổi sinh hoạt, anh giới thiệu những nội dung từng thực hiện trên TikTok, fanpage và hướng dẫn các thành viên xây dựng nội dung lịch sử, về các anh hùng dân tộc phù hợp với người trẻ.

Một vài nội dung hút view trên kênh TikTok của anh Ngọc - Ảnh: TIKTOK

Ông Ngô Quốc Thắng, nguyên Phó bí thư Thành Đoàn Biên Hòa, hiện là Phó trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy phường Tam Phước, đánh giá cách làm của anh Ngọc cho thấy cán bộ Đoàn có thể chủ động đổi mới phương thức tuyên truyền, đưa nội dung giáo dục truyền thống đến với thanh niên trên chính nền tảng họ sử dụng hằng ngày. Theo ông Thắng, điểm đáng ghi nhận không chỉ là lượng người theo dõi mà còn ở việc anh Ngọc lựa chọn lịch sử làm nội dung xuyên suốt, qua đó tạo thêm một cách tiếp cận để người trẻ tìm hiểu về truyền thống, quê hương và đất nước. Kênh TikTok của anh Ngọc được ghi nhận tại giải thưởng truyền thông mạng xã hội tiêu biểu “Dong Nai Social Network Awards” với hạng mục “Trang thông tin của năm” do Sở Thông tin và Truyền thông TP Đồng Nai tổ chức.