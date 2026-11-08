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Vinh danh bác sĩ trẻ chế máy đóng ép túi y tế tự động

tác giả
VŨ TUẤN
VŨ TUẤN
VŨ TUẤN

Máy cắt túi ép tự động trong đóng gói dụng cụ y tế của bác sĩ ở Nghệ An chi phí chỉ 1 triệu đồng nhưng rút ngắn thời gian thao tác gấp 4 lần cho các y sĩ trong bệnh viện.

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Bác sĩ Vũ Hồng Sơn (bên trái) chia sẻ về câu chuyện chế chiếc máy chi phí 1 triệu đồng - Ảnh; VŨ TUẤN

Tại Lễ vinh danh cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi và trao giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc tối 7-11 tại TP Bắc Ninh, bác sĩ Vũ Hồng Sơn, Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn – Bệnh viện Đa khoa TP Vinh (Nghệ An) được vinh danh viên chức trẻ giỏi toàn quốc.

Giải thưởng  do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức. Có 45 cán bộ, công chức, viên chức trẻ được vinh danh và 30 tác giả, nhóm tác giả được nhận giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc 2026.

Bác sĩ chế máy 1 triệu đồng, kỹ sư có robot xuất khẩu Hàn Quốc

Bác sĩ Sơn chia sẻ, trước đây, các nhân viên Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn phải cắt túi đựng dụng cụ y tế bằng tay. Công việc lặp đi lặp lại nhưng tốn rất nhiều thời gian. 

Mỗi ngày, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn tiếp nhận hàng trăm dụng cụ y tế, nếu cứ phải làm công việc ấy mất nhiều thời gian không cần thiết. Từ đó, bác sĩ Sơn và cộng sự tìm ra giải pháp chế tạo máy cắt túi, ép tự động.

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Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn trao bằng khen cho đại biểu được nhận giải thưởng Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi - Ảnh: ĐĂNG HẢI

"Chi phí chỉ 1 triệu đồng nhưng nó có nghĩa là không phải sáng kiến nào cũng cần là công nghệ cao siêu. Thực tế, sáng tạo chính là tìm cách tốt nhất, đơn giản nhất nhưng ứng dụng luôn vào thực tiễn, cải thiện công việc của mình" – Bác sĩ Sơn nói.

Lên sân khấu chia sẻ cùng bác sĩ Sơn, anh Giang Quốc Hoàn, Phó trưởng phòng Robotics - Trung tâm Công nghệ Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel được nhận giải thưởng với công trình Hệ thống robot chia chọn hàng hóa thông minh.

Điều đặc biệt, hệ thống này do nhóm anh Hoàn sáng tạo làm chủ hoàn toàn công nghệ lõi, có khả năng điều phối tới 500 robot cùng thực hiện.

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Anh Giang Quốc Hoàn với công trình Hệ thống robot chia chọn hàng hóa thông minh - Ảnh: VŨ TUẤN

Anh Hoàn cho hay, thời gian tới, tập đoàn Viettel sẽ xuất khẩu lô robot sử dụng hệ thống này đầu tiên sang Hàn Quốc.

Anh Hoàn chia sẻ, với một trung tâm logic như Trung tâm khai thác 5, tại Khu công nghiệp Quang Minh (Hà Nội), mỗi ngày phải chia, chọn hơn 1,4 triệu bưu phẩm. Anh khẳng định nếu để con người làm công việc này phải có hàng nghìn nhân công.

"Chúng ta sử dụng công nghệ để tự động hóa và robot để hỗ trợ việc lựa chọn, phân loại. Trong đó, phần mềm điều phối có thể quản trị tới 500 robot. Trong đó, phần mềm lập trình để robot tìm được đường ngắn nhất, nhanh nhất để làm việc và các robot sẽ đoán được vị trí của robot khác để tránh xung đột" – anh Hoàn cho hay.

Sáng tạo không phải công trình to tát

Tại lễ vinh danh và trao giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo, anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết, thực tiễn cho thấy, sáng tạo không nhất thiết phải bắt đầu từ những phát minh lớn lao hay những công trình mang tầm vóc vĩ mô, mà có thể xuất phát từ chính những vấn đề cụ thể trong lao động, sản xuất và đời sống.

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Anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát biểu tại lễ vinh danh - Ảnh: VŨ TUẤN

Đó là những giải pháp chuyển đổi số giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, những ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ tra cứu pháp luật, cảnh báo và ngăn chặn các giao dịch gian lận, lừa đảo, quản lý đất đai, chăm sóc sức khoẻ…

Bằng trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến, các tác giả, nhóm tác giả được nhận giải thưởng đã tạo ra những công trình, sản phẩm, giải pháp có giá trị thực tiễn, góp phần giải quyết các bài toán đặt ra trong sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội.

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Có 45 đại biểu được vinh danh Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi và 30 tác giả, nhóm tác giả nhận giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo 2026 - Ảnh: ĐĂNG HẢI

Vinh danh bác sĩ trẻ chế máy đóng ép túi y tế tự động chi phí 1 triệu đồng - Ảnh 6.Việt Nam chế tạo thành công robot hỗ trợ bác sĩ chăm sóc bệnh nhân cách ly

TTO - Robot y tế có tên là Vibot ra đời sau hai tuần được đặt hàng để tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, không chỉ phục vụ bệnh nhân mà còn là phương tiện tương tác giữa bác sĩ và bệnh nhân đang điều trị cách ly.

Anh Quy đề nghị các cá nhân được tuyên dương, các tác giả, nhóm tác giả được trao giải tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, không ngừng học hỏi, rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn, giữ vững đạo đức nghề nghiệp và tinh thần phụng sự.

"Mỗi bạn hãy trở thành một hạt nhân tích cực trong cơ quan, đơn vị, địa phương; chủ động chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa những cách làm hay, truyền cảm hứng và khơi dậy tinh thần thi đua, sáng tạo trong đồng nghiệp và thế hệ trẻ" – anh Quy nói.

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VŨ TUẤN
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    Chủ đề: bác sĩ robot tuổi trẻ sáng tạo công chức

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