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Thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Cà Mau

tác giả
THANH HUYỀN
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THANH HUYỀN
THANH HUYỀN
TDV
TDV

Ngày 1-11, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị công bố quyết định của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo.


Thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Cà Mau - Ảnh 1.

Giám đốc sở Khoa học và Công nghệ Cà Mau Nguyễn Phương Bắc (áo xanh ở giữa) trao quyết định bổ nhiệm giám đốc và các phó giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Cà Mau - Ảnh: THANH HUYỀN

Sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong công tác kiện toàn bộ máy tổ chức, nhằm tinh gọn đầu mối và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước cũng như chất lượng cung ứng dịch vụ công lập trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

Theo quyết định được công bố, Trung tâm Đổi mới sáng tạo (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau) chính thức được thành lập trên cơ sở tổ chức lại và sáp nhập 3 đơn vị gồm: Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Chuyển đổi số, cùng Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo.

Việc hợp nhất này xuất phát từ yêu cầu thực tiễn nhằm phát huy tối đa thế mạnh, kinh nghiệm và nguồn lực sẵn có của từng đơn vị, tạo sức mạnh tổng hợp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại hội nghị, ban tổ chức đã công bố các quyết định về công tác cán bộ cho một giám đốc và 6 phó giám đốc. Theo đó, ông Huỳnh Tuấn Anh được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm.

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Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt bảng hiệu Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Cà Mau - Ảnh: THANH HUYỀN

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Phương Bắc - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh việc sáp nhập không đơn thuần là sự thay đổi về mặt cơ học hay hình thức tổ chức, mà mục tiêu cốt lõi là tạo ra sự chuyển biến căn bản về chất lượng hoạt động và hiệu quả công tác chuyên môn. 

Để trung tâm nhanh chóng ổn định và phát huy vai trò tiên phong, lãnh đạo sở đã giao nhiều nhiệm vụ trọng tâm mang tính chiến lược.

Trước hết, trung tâm cần khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy, hoàn thiện cơ chế hoạt động và xây dựng quy chế phối hợp nội bộ thật chặt chẽ, bảo đảm nguyên tắc "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm".

Bên cạnh đó, đơn vị phải bảo đảm tính kế thừa, tiếp nhận và triển khai liền mạch các nhiệm vụ, chương trình, dự án đang dang dở từ các trung tâm cũ, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng gián đoạn công việc hay ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp.

Bước sang giai đoạn nước rút từ nay đến cuối năm 2026, tập thể lãnh đạo và viên chức trung tâm cần tập trung rà soát toàn bộ kế hoạch công tác, dồn sức hoàn thành các mục tiêu đề ra; đồng thời quản lý, sử dụng tài sản, trang thiết bị công được bàn giao một cách tiết kiệm, đúng mục đích và hiệu quả cao nhất.

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Ông Huỳnh Tuấn Anh - Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo phát biểu nhận nhiệm vụ tại hội nghị - Ảnh: THANH HUYỀN

Nhìn xa hơn cho năm 2027 và những năm tiếp theo, lãnh đạo sở đề nghị đơn vị bám sát thực tiễn địa phương. Trong đó, chú trọng công tác hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao công nghệ; tiếp sức cho các doanh nghiệp nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh; thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; đồng thời tăng cường kết nối chặt chẽ giữa "bốn nhà" gồm Nhà nước, nhà khoa học, nhà trường và doanh nghiệp.

Thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Cà Mau - Ảnh 4.Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau được xếp đơn vị sự nghiệp y tế hạng I

Ngày 19-10, UBND tỉnh Cà Mau công bố quyết định xếp hạng Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau là đơn vị sự nghiệp y tế hạng I.

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    Chủ đề: Sáng tạo Sở Khoa học công nghệ Đổi mới sáng tạo

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