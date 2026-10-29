Người dân Cà Mau dùng điện theo cách mới

Chỉ với vài thao tác chạm nhẹ trên màn hình di động, yêu cầu hỗ trợ về điện đã được tiếp nhận và xử lý tức thì. Đây là cách người dân Cà Mau hôm nay ứng dụng công nghệ số vào nhu cầu sử dụng điện.

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