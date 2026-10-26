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Công ty Điện lực Đà Nẵng đẩy mạnh tuyên truyền App EVN CSKH và tổng đài 1558

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BỘI UYÊN - T.D.V
BỘI UYÊN - T.D.V
BỘI UYÊN - T.D.V

Từ ngày 15-8-2026, ngành Điện cả nước đã chính thức dùng chung một tổng đài chăm sóc khách hàng là 1558. Trước đó, từ ngày 15-6-2026, App EVN CSKH đã được dùng chung trên toàn quốc.

Công ty Điện lực Đà Nẵng đẩy mạnh tuyên truyền App EVN CSKH và tổng đài 1558 - Ảnh 1.

Để App thực sự đến với người dân, nhân viên Điện lực đã nỗ lực tuyên truyền bằng nhiều hình thức - Ảnh: Bội Uyên

Với người dân Đà Nẵng, mọi vấn đề về điện giờ đơn giản hơn khi chỉ cần một chiếc điện thoại.

Hơn 9 giờ tối, nhà bà Nguyễn Thị Hoa, ở phường Điện Bàn bỗng tối om. Ngày trước, gặp cảnh này, bà phải lục tìm tờ hóa đơn cũ để xem số điện thoại, hoặc chạy sang nhờ hàng xóm. Lần này thì khác. Bà chỉ bấm bốn số 1558, nói địa chỉ nhà mình. Chưa đầy một giờ sau, thợ điện đã có mặt. "Số này dễ nhớ lắm, người già như tôi cũng thuộc ngay", bà cười.

Dễ nhớ, dễ gọi, gọi lúc nào cũng có người nghe, đó chính là điều ngành Điện muốn mang lại khi thống nhất đầu số 1558 trên cả nước. Tổng đài làm việc suốt 24 giờ, kể cả ngày lễ, Tết.

Khách hàng gọi khi mất điện, khi thấy dây điện đứt hay cột điện nghiêng, khi muốn hỏi vì sao tiền điện tháng này tăng, hay cần biết thủ tục lắp công tơ mới. Không còn phải nhớ nhiều số khác nhau, không còn cảnh "không biết gọi đâu".

Người trẻ, quen dùng điện thoại thông minh, có thể làm nhiều hơn thế với App EVN CSKH. Tải ứng dụng miễn phí trên CH Play hoặc App Store, nhập mã khách hàng in trên hóa đơn là dùng được. Mỗi sáng mở App ra, khách hàng có thể biết hôm qua nhà mình dùng bao nhiêu số điện để theo dõi, điều chỉnh thói quen sử dụng.

Hóa đơn hiện ngay trên màn hình, thanh toán chỉ mất vài giây. Sắp cắt điện để sửa chữa, App báo trước nên khách hàng có thể chủ động sắp xếp được công việc. Muốn lắp điện mới, sang tên hợp đồng hay kiểm tra công tơ, cũng làm luôn trên điện thoại mà không phải xếp hàng ở quầy giao dịch.

Công ty Điện lực Đà Nẵng đẩy mạnh tuyên truyền App EVN CSKH và tổng đài 1558 - Ảnh 2.

Người dân được nhân viên ngành điện hỗ trợ cài App EVN CSKH và hướng dẫn sử dụng App - Ảnh: Bội Uyên

Để App thực sự đến với người dân, Công ty Điện lực Đà Nẵng đã nỗ lực tuyên truyền qua nhiều kênh thông tin khác nhau. Mỗi lần nhân viên Điện lực đi khắc phục sự cố hay lắp đặt công tơ, đều tranh thủ dành thời gian để cài App giúp, chỉ cho bà con từng thao tác. \

Công ty còn phối hợp với phường, xã, tổ dân phố đưa thông tin lên nhóm Zalo khu dân cư, loa phát thanh và các buổi họp tổ dân phố. Đến ngày 15-10, toàn công ty đã có 23.280 khách hàng liên kết App EVN CSKH.

"Tải App chỉ là bước đầu. Chúng tôi mong bà con dùng App thành thói quen: mở điện thoại là biết nhà mình dùng bao nhiêu điện, có lịch cắt điện không, cần thủ tục gì thì làm ngay. Còn với người lớn tuổi, chưa quen công nghệ, chỉ cần nhớ số 1558, ngành Điện luôn có nhân viên tiếp nhận và xử lý", ông Bùi Đỗ Quốc Huy - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Đà Nẵng chia sẻ.

Dĩ nhiên, không phải ai cũng làm quen được ngay. Có cụ ông quên mật khẩu đến mấy lần, có người dùng điện thoại đời cũ không cài được App. Những lúc ấy, nhân viên Điện lực kiên nhẫn chỉ lại, nhờ con cháu trong nhà giúp thêm. Nếu vẫn chưa được thì chỉ cần nhớ số 1558 để liên hệ khi cần thiết.

Chị Nguyễn Thị Lan Phương, ở phường Bàn Thạch kể: "Ba mẹ tôi lớn tuổi, trước cứ mất điện là gọi tôi. Giờ tôi cài App trên máy mình, liên kết luôn mã điện nhà ba mẹ. Ở xa vẫn xem được tiền điện, lịch cắt điện để báo trước cho ông bà. Còn ba mẹ thì tôi dán số 1558 ngay cạnh cửa".

Công ty Điện lực Đà Nẵng cũng khuyến cáo người dân chỉ tải App EVN CSKH từ kho ứng dụng chính thức và lưu số 1558 vào danh bạ. Nếu có ai gọi điện, nhắn tin xưng là nhân viên Điện lực rồi đòi chuyển tiền hay bảo cài phần mềm lạ, bà con tuyệt đối đừng làm theo. Hãy gọi ngay 1558 để kiểm tra.

EVN CSKH trong túi, một số điện thoại dễ nhớ, dịch vụ điện đang ngày càng gần gũi hơn với mỗi gia đình.

Công ty Điện lực Đà Nẵng đẩy mạnh tuyên truyền App EVN CSKH và tổng đài 1558 - Ảnh 3.Công ty Điện lực Đà Nẵng bàn giao thêm ba căn nhà tình nghĩa

Ngày 7-10, Công ty Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) đã phối hợp với chính quyền ba xã gồm Quế Phước, Nông Sơn và Quế Sơn nhằm tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa thuộc chương trình hỗ trợ an sinh xã hội năm 2026 của ngành điện.

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BỘI UYÊN - T.D.V
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    Chủ đề: Đà Nẵng chăm sóc khách hàng PC Đà Nẵng Công ty Điện lực Đà Nẵng App EVN CSKH tổng đài 1558

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