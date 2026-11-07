Du học sinh Việt đứng sau website Làng Gai hút 25.000 lượt truy cập là ai mà rần rần cõi mạng?

Bùi Tiến Quốc là chủ nhân của website Làng Gai gây bão cộng đồng mạng - Ảnh: NVCC

Đằng sau dự án Làng Gai là chàng trai Việt đang theo đuổi ngành Khoa học máy tính tại trường Kỹ thuật và Khoa học máy tính (EPITA) tại Pháp, với niềm say mê lập trình được nuôi dưỡng từ những năm phổ thông.

Làng Gai là món quà dành tặng cộng đồng "Gai con"

Ý tưởng về Làng Gai được Quốc ấp ủ từ mùa đầu tiên của Anh trai vượt ngàn chông gai. Tuy nhiên, sau khi bắt tay làm sườn, anh tạm gác dự án.

Đến khi theo dõi tập chung kết 1 của mùa mới và nhìn thấy nhiều dự án do người hâm mộ thực hiện, Quốc có thêm động lực hoàn thiện ý tưởng.

Làng Gai được xây dựng như một không gian trực tuyến để người hâm mộ có thể nhập vai thành một “Gai con”, khám phá những địa điểm gắn với chương trình và tham gia các hoạt động tương tác.

Người chơi có thể trải nghiệm cảm giác sống trong ký túc xá nơi các “anh tài” sinh hoạt, tự chọn giường, tham gia diễu hành cùng cộng đồng Gai con đặc biệt là được đu concert online.

Toàn bộ website do Quốc tự thực hiện, từ lên ý tưởng, thiết kế giao diện, viết mã nguồn đến vận hành. Dự án không đặt mục tiêu thương mại mà hướng đến việc tạo một không gian để người hâm mộ cùng vui và kết nối.

Khi website được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, lượng truy cập tăng nhanh. Chỉ trong một tuần ra mắt, hơn 25.000 người đã ghé thăm Làng Gai, khiến hệ thống có lúc quá tải.

“Thấy mọi người tận hưởng website, mình rất vui. Có lúc đang làm việc ở công ty, mình nhận được thông báo hệ thống quá tải, phải vào mua và nâng cấp gấp, rồi sửa lỗi để mọi người không bị giật, lag hay crash.

Thậm chí 3-4h sáng ở Việt Nam vẫn thấy nhiều bạn Gai con đi dạo quanh làng, chạy ngược xuôi làm nhiệm vụ. Nhìn những điều đó mình rất vui, vì sản phẩm mình làm ra thực sự được mọi người đón nhận”, Quốc chia sẻ.

Sau khi Làng Gai được chú ý, Quốc cũng nhận được sự quan tâm từ nhiều đơn vị, doanh nghiệp tại Việt Nam. Anh cho biết dự án giúp mình được biết đến nhiều hơn và nhận những lời mời trao đổi, đề xuất hợp tác cho các dự án trong tương lai.

Website Làng Gai nhận hơn 25.000 người ghé thăm chỉ trong 1 tuần ra mắt - Ảnh: NVCC

Hành trình theo đuổi đam mê lập trình tại Pháp

Niềm yêu thích lập trình của Quốc bắt đầu từ những năm THPT. Khi ấy, anh chủ động tự học, tìm hiểu công nghệ và thử sức với các dự án cá nhân.

Càng tìm hiểu, Quốc càng tò mò về cách một chương trình vận hành. Nếu ban đầu câu hỏi của anh là làm sao để một sản phẩm chạy được, về sau anh muốn hiểu sâu hơn vì sao nó hoạt động, giới hạn ở đâu và có thể cải thiện như thế nào.

Năm 2022, sau khi tốt nghiệp THPT, Quốc quyết định sang Pháp theo học ngành Khoa học máy tính thay vì tiếp tục học trong nước.

“Ở thời điểm đó, tôi muốn thử đặt mình vào một môi trường mà mọi thứ đều mới: cách học, cách sống, những người mình gặp và cả cách mình nhìn về bản thân. Tôi tò mò rằng khi bước ra khỏi những điều đã quen thuộc, mình sẽ xoay xở ra sao và có thể đi xa đến đâu”, Quốc kể.

Những ngày đầu ở Pháp, anh phải tự sắp xếp sinh hoạt, thích nghi với chương trình học và tìm cách giải quyết những khó khăn trong cuộc sống mới. Càng học chuyên sâu, Quốc càng có thêm động lực gắn bó với ngành.

“Tôi thích cảm giác đi từ chỗ chưa hiểu một vấn đề đến lúc có thể tự mình làm rõ và đóng góp vào lời giải. Mỗi lần như vậy, thế giới lập trình lại mở rộng thêm một chút. Càng học, tôi càng thấy còn nhiều điều để tìm hiểu”, anh chia sẻ.

Không chỉ học trên giảng đường, Quốc tiếp tục duy trì thói quen tự làm dự án. Thời THPT, anh từng tham gia YOULIGHT, ứng dụng hỗ trợ người khiếm thị nhận dạng giá trị tiền tệ. Dự án lọt top 4 và đoạt giải Dự án được yêu thích nhất tại cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp CiC 2021.

Sang Pháp, Quốc tiếp tục tham gia chương trình phát triển phần mềm mã nguồn mở Google Summer of Code. Qua những dự án này, anh có thêm cơ hội áp dụng kiến thức vào những bài toán thực tế và xây dựng hồ sơ bằng những sản phẩm cụ thể.

Một nhân sự tuyển dụng sau đó chủ động liên hệ với Quốc qua LinkedIn, sau khi chú ý đến hồ sơ và dự án anh thực hiện trong chương trình. Sau các vòng đánh giá kỹ thuật và phỏng vấn, anh có thêm cơ hội làm việc trong môi trường công nghệ chuyên nghiệp.

Theo Quốc, những dự án cá nhân không chỉ giúp anh học thêm mà còn trở thành cách để người khác nhìn thấy năng lực của mình.

“Qua một dự án, người ta có thể nhìn thấy mình đã làm gì, giải quyết vấn đề ra sao, đưa ra những lựa chọn nào và học được gì từ quá trình đó. Những phần việc ấy giống như một lời giới thiệu có dấu vết, giúp người khác hiểu cách mình làm việc”, anh nói.

Nhớ về cậu học trò năm lớp 12, thầy Trần Văn Việt, giáo viên chủ nhiệm của Quốc, nhận xét: “Quốc là lớp trưởng gương mẫu, học tập tốt, luôn học hỏi, trau dồi kiến thức. Ngoài thời gian học văn hóa ở trường, em còn lên Sài Gòn học tiếng Pháp để phục vụ cho việc du học sau này”. Theo thầy Việt, Quốc được bạn bè trong lớp quý mến bởi tính cách hòa đồng, không làm mất lòng ai. Dù đã sang nước ngoài, Quốc vẫn duy trì câu lạc bộ từng xây dựng khi còn học ở trường và gửi kinh phí về hỗ trợ hoạt động.