Vé concert lại 'hot', Anh trai vượt ngàn chông gai chưa có điểm dừng

Day 1 và day 2 tại TP.HCM thu hút gần 100.000 khán giả - Ảnh: NSXCC

Theo thông tin từ nhà sản xuất Anh trai vượt ngàn chông gai công bố đầu giờ chiều nay (4-11), toàn bộ vé concert trong hai ngày 5 và 6-12 tại Ocean Park, Hưng Yên đã hết sạch trong vòng chưa đầy 90 phút.

Fan đòi mở luôn day 5, day 6

Từ sáng tới 12h trưa, ban tổ chức công bố lần lượt ba đợt mở bán vé. Trong đó hai đợt Early Bird (vé sớm) gây ra tình trạng nghẽn mạng cục bộ, khiến chương trình phải thông báo trên trang fanpage chính thức:

"Do lượng truy cập tăng đột biến, hệ thống đang tạm thời quá tải. Mong cả nhà kiên nhẫn chờ chút nha!". Không bao lâu sau đó, 35.000 vé đã bay sạch.

Tới 12h, khi mở cổng bán vé chính thức, toàn bộ các hạng vé của concert day 3 "cháy vé" trong vòng 39 phút. Cuộc đua săn vé day 4 cũng nhanh chóng kết thúc khi hệ thống chính thức thông báo "sold out" (bán hết) toàn bộ sau 88 phút mở bán.

Như vậy, toàn bộ vé của hai đêm diễn day 3 và day 4 tại Hưng Yên đã có chủ trong vòng chưa đầy một tiếng rưỡi.

Trên fanpage của chương trình, nhiều khán giả đang đòi ban tổ chức "mang day 5, day 6 ra nhanh", "tầm này lên sẵn lịch day 5, day 6, day 7, day 8 là vừa rồi đấy"…

Nhiều "Gai con" (tên cộng đồng fan của chương trình) chia sẻ: "Tháng 12 concert ở miền Bắc vẫn cứ là một cái gì đó rất huyền thoại của Gai con", "miền Bắc không nói đùa, chúng tôi làm thật"…

Các anh tài K26 hẹn khán giả miền Bắc đầu tháng 12 tới - Ảnh: NSXCC

Anh trai vượt ngàn chông gai tiếp tục "sốt vé" concert

Trong suốt giai đoạn phát sóng gameshow, Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 phải đối mặt nhiều thách thức. Trong đó có áp lực từ chiếc bóng quá lớn của mùa đầu tiên khi đã thiết lập được một tiêu chuẩn về cả cảm xúc, tính chuyên môn lẫn độ phủ sóng truyền thông.

Bước sang mùa 2, áp lực vượt qua chính mình, thậm chí tiếp tục giữ được "nhiệt", trở thành bài toán hóc húa với nhà sản xuất. Chưa kể khán giả ngày càng khắt khe hơn, đòi hỏi cao hơn.

Thế nhưng vượt lên mọi drama, ồn ào, thiếu hit bùng nổ, cũng như thiếu một nhân tố toàn năng như cách Soobin ở mùa 1 đã từng làm được, Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 đang dần xóa bỏ hoài nghi đó.

Các anh tài K26 bước vào mùa 2 với nhiều áp lực nhưng tới thời điểm hiện tại, họ vẫn cho thấy Anh trai vượt ngàn chông gai đang là một thương hiệu mạnh - Ảnh: NSXCC

Tất nhiên chất lượng game show mùa 2 và tốc độ "cháy vé" concert là hai câu chuyện khác nhau. Xem game show trên truyền hình và "đu" concert cũng là hai trải nghiệm hoàn toàn khác.

Điều giữ chân và thôi thúc khán giả móc tiền túi mua vé chính là chất lượng âm nhạc và trải nghiệm trình diễn trực tiếp. Khi bước ra khỏi khung hình chữ nhật để đứng trên sân khấu thực tế, làm sao để duy trì "nhiệt" của cả chuỗi lúc nào cũng "nóng" như mùa 1, vẫn là một hành trình dài của các anh tài K26.