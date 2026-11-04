Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Vé concert lại 'hot', Anh trai vượt ngàn chông gai chưa có điểm dừng

tác giả
ĐẬU DUNG
ĐẬU DUNG
ĐẬU DUNG

Hai đêm concert Anh trai vượt ngàn chông gai ở TP.HCM chưa kịp hạ nhiệt, cộng đồng ’Gai con’ lại lao vào cuộc đua săn vé day 3, day 4 tại Hưng Yên đầu tháng 12.

Săn vé concert Anh trai vượt ngàn chông gai chưa có điểm dừng - Ảnh 1.

Day 1 và day 2 tại TP.HCM thu hút gần 100.000 khán giả - Ảnh: NSXCC

Theo thông tin từ nhà sản xuất Anh trai vượt ngàn chông gai công bố đầu giờ chiều nay (4-11), toàn bộ vé concert trong hai ngày 5 và 6-12 tại Ocean Park, Hưng Yên đã hết sạch trong vòng chưa đầy 90 phút.

Fan đòi m luôn day 5, day 6

Từ sáng tới 12h trưa, ban tổ chức công bố lần lượt ba đợt mở bán vé. Trong đó hai đợt Early Bird (vé sớm) gây ra tình trạng nghẽn mạng cục bộ, khiến chương trình phải thông báo trên trang fanpage chính thức: 

"Do lượng truy cập tăng đột biến, hệ thống đang tạm thời quá tải. Mong cả nhà kiên nhẫn chờ chút nha!". Không bao lâu sau đó, 35.000 vé đã bay sạch.

Tới 12h, khi mở cổng bán vé chính thức, toàn bộ các hạng vé của concert day 3 "cháy vé" trong vòng 39 phút. Cuộc đua săn vé day 4 cũng nhanh chóng kết thúc khi hệ thống chính thức thông báo "sold out" (bán hết) toàn bộ sau 88 phút mở bán.

Như vậy, toàn bộ vé của hai đêm diễn day 3 và day 4 tại Hưng Yên đã có chủ trong vòng chưa đầy một tiếng rưỡi.

Trên fanpage của chương trình, nhiều khán giả đang đòi ban tổ chức "mang day 5, day 6 ra nhanh", "tầm này lên sẵn lịch day 5, day 6, day 7, day 8 là vừa rồi đấy"…

Nhiều "Gai con" (tên cộng đồng fan của chương trình) chia sẻ: "Tháng 12 concert ở miền Bắc vẫn cứ là một cái gì đó rất huyền thoại của Gai con", "miền Bắc không nói đùa, chúng tôi làm thật"…

Săn vé concert Anh trai vượt ngàn chông gai chưa có điểm dừng - Ảnh 3.

Các anh tài K26 hẹn khán giả miền Bắc đầu tháng 12 tới - Ảnh: NSXCC

Anh trai vượt ngàn chông gai tiếp tc "st vé" concert

Trong suốt giai đoạn phát sóng gameshow, Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 phải đối mặt nhiều thách thức. Trong đó có áp lực từ chiếc bóng quá lớn của mùa đầu tiên khi đã thiết lập được một tiêu chuẩn về cả cảm xúc, tính chuyên môn lẫn độ phủ sóng truyền thông.

Bước sang mùa 2, áp lực vượt qua chính mình, thậm chí tiếp tục giữ được "nhiệt", trở thành bài toán hóc húa với nhà sản xuất. Chưa kể khán giả ngày càng khắt khe hơn, đòi hỏi cao hơn.

Thế nhưng vượt lên mọi drama, ồn ào, thiếu hit bùng nổ, cũng như thiếu một nhân tố toàn năng như cách Soobin ở mùa 1 đã từng làm được, Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 đang dần xóa bỏ hoài nghi đó.

Săn vé concert Anh trai vượt ngàn chông gai chưa có điểm dừng - Ảnh 4.

Các anh tài K26 bước vào mùa 2 với nhiều áp lực nhưng tới thời điểm hiện tại, họ vẫn cho thấy Anh trai vượt ngàn chông gai đang là một thương hiệu mạnh - Ảnh: NSXCC

Tất nhiên chất lượng game show mùa 2 và tốc độ "cháy vé" concert là hai câu chuyện khác nhau. Xem game show trên truyền hình và "đu" concert cũng là hai trải nghiệm hoàn toàn khác.

Điều giữ chân và thôi thúc khán giả móc tiền túi mua vé chính là chất lượng âm nhạc và trải nghiệm trình diễn trực tiếp. Khi bước ra khỏi khung hình chữ nhật để đứng trên sân khấu thực tế, làm sao để duy trì "nhiệt" của cả chuỗi lúc nào cũng "nóng" như mùa 1, vẫn là một hành trình dài của các anh tài K26.

Vé concert lại 'hot', Anh trai vượt ngàn chông gai chưa có điểm dừng - Ảnh 4.‘Từ Anh trai say hi đến Hò Dô’, TP.HCM có thể đưa công nghiệp văn hóa thành ngành mũi nhọn

Từ những chương trình như 'Anh trai say hi', 'Anh trai vượt ngàn chông gai' đến lễ hội âm nhạc 'Hò Dô', đại biểu Nguyễn Thị Thanh Thúy cho rằng TP.HCM có thể xác lập công nghiệp văn hóa là ngành kinh tế mũi nhọn trong quy hoạch.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
ĐẬU DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Anh trai vượt ngàn chông gai

    Dòng sự kiện: Công nghiệp giải trí ở Việt Nam

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất