Cô gái trẻ bền bỉ nhặt rác, kết nối cộng đồng giữ màu xanh cho Côn Đảo

Trần Thị Lam, trưởng nhóm Xanh Côn Đảo (bên phải) là một trong 71 gương thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu giai đoạn 2021-2016 do Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM trao tặng - Ảnh: K.A

Gieo thói quen xanh từ những việc nhỏ

Ở Côn Đảo, Trần Thị Lam thường cùng tình nguyện viên có mặt tại các bãi biển, tuyến đường, điểm du lịch để thu gom chai nhựa, vỏ hộp sữa và rác thải. Những buổi ra quân nối tiếp nhau qua nhiều năm, không chỉ làm sạch môi trường mà còn góp phần thay đổi thói quen của cộng đồng.

Từ năm 2024 đến nay, mỗi năm Lam tham gia hơn 10 đợt ra quân "Ngày thứ bảy xanh - sạch - đẹp", phối hợp đoàn viên, thanh niên vệ sinh đường phố, chỉnh trang cảnh quan và thực hiện mô hình "Vườn thuốc nam phủ xanh điểm rác".

Cô còn kết nối tình nguyện viên tham gia "Ngày Chủ nhật xanh", chiến dịch của Xanh Việt Nam, tổ chức thu gom rác tại Bãi Vông - Cỏ Ống, Bến Đầm, tuyến du lịch Núi Con Voi và nhiều khu vực công cộng.

Với địa bàn du lịch như Côn Đảo, giữ gìn môi trường không thể chỉ trông chờ vào những chiến dịch làm sạch theo đợt. Rác thải từ sinh hoạt và hoạt động du lịch đòi hỏi sự chung tay thường xuyên của người dân, doanh nghiệp và du khách. Vì vậy, Lam chú trọng kết nối lực lượng, duy trì hoạt động định kỳ, tạo cơ hội để ngày càng nhiều người cùng tham gia.

Lam tuyên truyền mô hình "Du lịch xanh - Du lịch không rác", vận động người dân và du khách thực hiện "Giỏ lễ xanh" khi viếng Nghĩa trang Hàng Dương. Mô hình cô tham gia đạt giải nhất tại hội thi Giỏ lễ xanh trong khuôn khổ Ngày hội Sống xanh.



Trần Thị Lam - Trưởng nhóm Xanh Côn Đảo Điều khiến mình gắn bó với hoạt động này nhiều nhất vẫn là tình yêu dành cho Côn Đảo. Mình rất yêu và tự hào vì được sống và làm việc trên mảnh đất này. Đây là vùng đất thiêng liêng, nơi các thế hệ cha ông đã phải đánh đổi rất nhiều để gìn giữ Đảo. Mình nghĩ thế hệ hôm nay cũng có trách nhiệm giữ gìn hòn đảo xanh, sạch, đẹp, như một cách tri ân những người đi trước.

Trần Thị Lam thủ lĩnh Xanh Côn Đảo kêu gọi bạn trẻ cùng du khách tham gia nhặt rác bảo vệ biển và không gian sống góp phần giữ màu xanh cho đảo - Ảnh: NVCC

Tìm cách biến rác thành tài nguyên

Trần Thị Lam là một trong những thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu giai đoạn 2021-2026 được Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM tuyên dương tại phố đi bộ dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15-10) - Ảnh: K.A

Lam còn tìm kiếm những giải pháp lâu dài để tận dụng chất thải, giảm áp lực xử lý rác trên đảo. Năm 2024, Lam xây dựng dự án tái chế chai thủy tinh thành vật liệu xây dựng như gạch, gạch men. Dự án được Huyện đoàn Côn Đảo hỗ trợ tham gia Hackathon "Ươm mầm khởi nghiệp" năm 2024 và lọt top 3.

"Rác thải không chỉ là thứ cần thu gom, xử lý mà còn có thể là nguồn nguyên liệu để nghiên cứu, tạo ra sản phẩm mới. Với địa bàn biển đảo, nơi việc vận chuyển và xử lý chất thải có những đặc thù riêng, tìm kiếm giải pháp tái chế phù hợp càng có ý nghĩa", Lam chia sẻ.

Tháng 9-2024, Lam đại diện Huyện đoàn Côn Đảo tham dự hội thảo do WWF tổ chức tại A Lưới, Thừa Thiên Huế, chia sẻ kinh nghiệm triển khai các mô hình giảm rác thải nhựa, bảo vệ môi trường. Năm 2025, cô tiếp tục đề xuất phối hợp với Huyện đoàn, Đoàn đặc khu nghiên cứu thử nghiệm mô hình tận dụng chất hữu cơ để sản xuất nước tẩy rửa sinh học.

Năm 2026, Lam tiếp tục kết nối nhóm Xanh Côn Đảo với Đoàn đặc khu và Six Senses Côn Đảo duy trì hoạt động "Đổi rác lấy quà", tổ chức thu gom rác ven biển. Cô được ghi nhận là "thủ lĩnh đầu cầu nhiệt huyết" trong chiến dịch Earth Day Việt Nam 2026 và "thủ lĩnh xuất sắc" tại Clean Up Việt Nam lần thứ 8.

Những đóng góp ấy góp phần giúp Lam trở thành một trong 71 gương được Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM tuyên dương danh hiệu Thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu giai đoạn 2021-2026. Ngày 3-10-2026, Lam cũng được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chị Nguyễn Ngọc Ánh, người sáng lập Cộng đồng Xanh Việt Nam, cho biết: "Tôi khâm phục trước những nỗ lực của Lam. Với đặc thù địa lý biển đảo, việc kết nối tình nguyện viên và tổ chức hoạt động cộng đồng có nhiều hạn chế hơn đất liền. Dù vậy, Lam vẫn triển khai hiệu quả các hoạt động bảo vệ môi trường, kết nối cả khách du lịch quốc tế tham gia; có chiến dịch thu hút hơn 1.000 tình nguyện viên".