Phó bí thư Thành Đoàn TP.HCM Nguyễn Minh Sơn làm Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường Gò Vấp

Thành ủy TP.HCM công bố quyết định Phó bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn TP.HCM Nguyễn Minh Sơn được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường Gò Vấp, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy (thứ hai từ phải sang), dự và trao quyết định - Ảnh: THÀNH ĐOÀN



Theo đó, Phó bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn TP.HCM Nguyễn Minh Sơn được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường Gò Vấp, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Minh Sơn sinh ngày 22-3-1991, quê phường Tân Phú, TP.HCM. Ông có trình độ nghiên cứu sinh chuyên ngành quản lý công, thạc sĩ quản lý công, cử nhân quản lý nhà nước, cử nhân ngôn ngữ Anh và cao cấp lý luận chính trị.

Ông Sơn có hơn 12 năm công tác trong lĩnh vực Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Từ tháng 6-2013 đến tháng 6-2025, ông công tác tại Tỉnh Đoàn Bình Dương, trải qua nhiều vị trí như Phó chánh văn phòng, Trưởng Ban Thanh niên trường học, Trưởng Ban Thanh thiếu nhi trường học, Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra và Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn.

Tháng 6-2024, ông được bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương. Trong quá trình công tác, ông còn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Dương, giữ chức Phó chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh và Phó chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh.

Sau khi TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu sắp xếp đơn vị hành chính, từ tháng 7-2025, ông được chỉ định làm Phó bí thư Thành Đoàn TP.HCM giai đoạn lâm thời.

Tháng 12-2025, Ban Bí thư Trung ương Đoàn chỉ định ông giữ chức Phó bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn TP.HCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.