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Phó bí thư Thành Đoàn TP.HCM Nguyễn Minh Sơn làm Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường Gò Vấp

tác giả
KIM ANH
KIM ANH
KIM ANH

Chiều 5-11, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Phó bí thư Thành Đoàn TP.HCM Nguyễn Minh Sơn làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Gò Vấp - Ảnh 1.

Thành ủy TP.HCM công bố quyết định Phó bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn TP.HCM Nguyễn Minh Sơn được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường Gò Vấp, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy (thứ hai từ phải sang), dự và trao quyết định - Ảnh: THÀNH ĐOÀN

Theo đó, Phó bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn TP.HCM Nguyễn Minh Sơn được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường Gò Vấp, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Minh Sơn sinh ngày 22-3-1991, quê phường Tân Phú, TP.HCM. Ông có trình độ nghiên cứu sinh chuyên ngành quản lý công, thạc sĩ quản lý công, cử nhân quản lý nhà nước, cử nhân ngôn ngữ Anh và cao cấp lý luận chính trị.

Ông Sơn có hơn 12 năm công tác trong lĩnh vực Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Từ tháng 6-2013 đến tháng 6-2025, ông công tác tại Tỉnh Đoàn Bình Dương, trải qua nhiều vị trí như Phó chánh văn phòng, Trưởng Ban Thanh niên trường học, Trưởng Ban Thanh thiếu nhi trường học, Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra và Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn.

Tháng 6-2024, ông được bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương. Trong quá trình công tác, ông còn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Dương, giữ chức Phó chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh và Phó chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh.

Sau khi TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu sắp xếp đơn vị hành chính, từ tháng 7-2025, ông được chỉ định làm Phó bí thư Thành Đoàn TP.HCM giai đoạn lâm thời.

Tháng 12-2025, Ban Bí thư Trung ương Đoàn chỉ định ông giữ chức Phó bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn TP.HCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó bí thư Thành Đoàn TP.HCM Nguyễn Minh Sơn làm Phó bí thư Thường trực Đảng ủy phường Gò Vấp - Ảnh 2.Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc: Thanh niên phải dấn thân, tạo giá trị cho cộng đồng

Sáng 15-10, ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM - cùng đoàn công tác đến thăm, chúc mừng Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM dịp 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15-10).

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KIM ANH
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    Chủ đề: Gò Vấp Nguyễn Minh Sơn TP.HCM Thành Đoàn

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