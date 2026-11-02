Hai bác sĩ tình nguyện ra xã đảo Thạnh An, lãnh đạo xã gửi tặng bài thơ về áo blouse trắng

Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh Trần Văn Khanh (giữa) đã trực tiếp đưa hai bác sĩ CKI của bệnh viện đến làm việc tại xã đảo Thạnh An theo chương trình của Sở Y tế TP.HCM - Ảnh: HỮU DUY

"Chiếc áo trắng đâu chỉ là màu vải,

Mà là niềm tin thắp giữa cuộc đời,

Là bàn tay nâng niu từng nhịp thở,

Giữ con người ở lại với ngày mai".

Tại lễ tiếp nhận bác sĩ luân phiên từ Bệnh viện Lê Văn Thịnh đến hỗ trợ tại Trạm y tế xã Thạnh An sáng 2-11, ông Trần Văn Lợi - Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh An - đã mượn những câu thơ trên để gửi lời tri ân đến tập thể bệnh viện và hai bác sĩ CKI tình nguyện ra xã đảo làm việc, gồm: Trần Thịnh Toàn (chuyên khoa thần kinh) và Huỳnh Kim Thuyên (chuyên khoa y học cổ truyền).

Đây là lần đầu tiên BS.CKI Trần Thịnh Toàn nhận nhiệm vụ công tác dài ngày tại xã đảo Thạnh An. Anh cho biết mình vừa háo hức, mong chờ, vừa có chút bỡ ngỡ và áp lực - Ảnh: HỮU DUY

Tại buổi lễ, bác sĩ CKI Trần Thịnh Toàn gửi lời cảm ơn ban giám đốc Sở Y tế, ban giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh và lãnh đạo địa phương đã tạo điều kiện để anh và đồng nghiệp có cơ hội tham gia chương trình luân phiên bác sĩ hỗ trợ y tế cơ sở, đặc biệt là tại xã đảo Thạnh An.

"Tôi vừa vui, vừa tự hào, nhưng cũng có một chút hồi hộp khi bắt đầu nhận nhiệm vụ tại một môi trường làm việc mới, với những đặc thù và khó khăn riêng so với bệnh viện mà tôi đang công tác.

Với tôi, đây là một nhiệm vụ chuyên môn và cơ hội để bản thân được trải nghiệm, học hỏi và đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng", bác sĩ Toàn chia sẻ khi nhận nhiệm vụ làm việc tại trạm y tế xã Thạnh An trong hai tháng.

Bác sĩ Toàn hiểu rằng người dân ở địa bàn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe. Anh mong muốn trong thời gian công tác tại đây có thể vận dụng tốt nhất kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn của mình để phục vụ người dân.

Ông Trần Văn Lợi - Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh An (trái) và Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh Trần Văn Khanh (phải) tặng hoa chúc mừng hai bác sĩ Trần Thịnh Toàn và Huỳnh Kim Thuyên - Ảnh: HỮU DUY

BS.CKII Trần Văn Khanh - Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh - cho biết hai bác sĩ CKI Trần Thịnh Toàn và Huỳnh Kim Thuyên là những người đầu tiên tình nguyện nhận nhiệm vụ về hỗ trợ trạm y tế xã Thạnh An, dù bệnh viện chưa phân công cụ thể bác sĩ nào sẽ đi trước.

"Nghe tin các bác sĩ từ thành phố về hỗ trợ, bà con rất mừng. Các em về đây coi như là một thành viên "ruột" của trạm, thành viên của xã", Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh nhắn gửi.

Theo ông Khanh, việc bệnh viện tăng cường đưa bác sĩ về Thạnh An là cầu nối chuyên môn, phối hợp cùng trạm y tế tìm hiểu nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Với những bệnh lý cần điều trị chuyên sâu sẽ được hội chẩn, chuyển tuyến hoặc hỗ trợ phù hợp. Còn các bệnh mạn tính không lây nhiễm cần được quản lý, điều trị ngay tại địa phương.

Ông Trần Văn Lợi - Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh An bày tỏ sự cảm ơn đến Ban giám đốc cùng đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Lê Văn Thịnh đã đồng hành, chăm lo sức khỏe cho nhân dân xã đảo Thạnh An - Ảnh: HỮU DUY

Ông Trần Văn Lợi - Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh An - cho hay, do đặc thù địa bàn xã đảo, người dân chủ yếu di chuyển bằng đường thủy nên việc tiếp cận dịch vụ y tế, nhất là khám chữa bệnh chuyên sâu và cấp cứu chuyển viện vào đất liền, còn nhiều khó khăn.

Đảng bộ, chính quyền và người dân xã Thạnh An rất phấn khởi khi địa phương là một trong 37 xã, phường đầu tiên được tăng cường bác sĩ. Trong đợt này, hai bác sĩ chuyên khoa I của Bệnh viện Lê Văn Thịnh sẽ về hỗ trợ trạm y tế, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân.

"Những tình cảm và sự hỗ trợ thiết thực của Sở Y tế cùng Bệnh viện Lê Văn Thịnh dành cho Thạnh An thể hiện tinh thần vì nhân dân phục vụ, không để ai bị bỏ lại phía sau", ông Thọ nói và cảm ơn ban giám đốc và tập thể y bác sĩ bệnh viện đã đồng hành, chăm sóc sức khỏe người dân địa phương.

Trong đợt 1 luân phiên bác sĩ đến công tác tại các trạm y tế xã, phường, đặc khu năm 2026, ngành y tế TP.HCM tăng cường 79 bác sĩ đa khoa, chuyên khoa có kinh nghiệm của các bệnh viện trên địa bàn thành phố đến luân phiên tại 37 trạm y tế đang thiếu nhân lực, để mỗi trạm có ít nhất 05 bác sĩ trực tiếp chăm sóc sức khỏe người dân. Các đợt sau sẽ dựa trên khảo sát thực tế của từng trạm, cần bao nhiêu người, chuyên khoa nào, trong bao lâu.