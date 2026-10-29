Bác sĩ giàu kinh nghiệm về trạm y tế TP.HCM làm việc: Được gần dân, cơ hội đóng góp chuyên môn

79 bác sĩ đa khoa, chuyên khoa của các bệnh viện, trung tâm y tế khu vực trên địa bàn TP.HCM chuẩn bị lên đường về trạm y tế phường, xã làm việc trong đợt 1 - Ảnh: HỮU DUY

Theo Sở Y tế TP.HCM, đợt 1, ngành y tế tăng cường các bác sĩ chuyên khoa có kinh nghiệm về các trạm y tế, để mỗi trạm có ít nhất 5 bác sĩ trực tiếp chăm sóc sức khỏe người dân. Các đợt sau dựa trên tình hình thực tế của từng trạm để phân bổ.

Tình nguyện đến xã đảo, vùng ven của thành phố

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 29-10, BS CKI Trần Thịnh Toàn - chuyên khoa thần kinh Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP.HCM) - cho biết bản thân tình nguyện đến công tác tại Trạm Y tế xã đảo Thạnh An trong 2 tháng, bắt đầu từ đầu tháng 11 tới.

Khi nhận nhiệm vụ, bác sĩ Toàn thấy đây là cơ hội để mình đóng góp chuyên môn ở nơi bà con còn khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ y tế. Đồng thời cũng có những băn khoăn về việc đi lại, điều kiện làm việc và nhất là khi gặp người bệnh cần cấp cứu, chuyển viện.

Vì vậy, bác sĩ Toàn xác định phải chuẩn bị kỹ, chủ động học hỏi và phối hợp thật tốt với đồng nghiệp tại trạm. "Tôi mong có thể giúp bà con được khám, tư vấn chu đáo hơn và thêm yên tâm vì có đội ngũ y tế đồng hành ngay tại xã đảo", bác sĩ Toàn chia sẻ.

Lần đầu về làm việc tại trạm y tế xã, cụ thể tại xã Châu Pha, bác sĩ Thân Trọng Tường Nguyên, khoa nội tổng hợp, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, mong muốn mang những kinh nghiệm tích lũy trong 4 năm công tác tại bệnh viện đến gần hơn với người dân ở tuyến y tế cơ sở.

Theo anh, đây là cơ hội đóng góp chuyên môn, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

“Tôi hy vọng sau đợt luân phiên sẽ có thêm kinh nghiệm, hiểu hơn về người bệnh ở tuyến cơ sở để có thể hỗ trợ tốt hơn trong quá trình điều trị”, bác sĩ Nguyên nói.

Người dân được sơ cứu ban đầu tại một trạm y tế ở TP.HCM - Ảnh: XUÂN MAI

Cần gì để bác sĩ yên tâm làm việc tại trạm y tế?

Để bác sĩ yên tâm gắn bó với tuyến cơ sở, nhất là ở xã đảo, theo bác sĩ Trần Thịnh Toàn, cần quan tâm đồng thời đến đời sống và điều kiện làm nghề.

Trước hết là hỗ trợ chỗ ở, phương tiện đi lại và bố trí thời gian nghỉ hợp lý. Đó là những điều rất thiết thực để người đi công tác xa nhà có thể yên tâm làm việc.

Bên cạnh đó, bác sĩ cần được hỗ trợ về chuyên môn: có thuốc, thiết bị thiết yếu, được đào tạo thường xuyên, có bác sĩ tuyến trên sẵn sàng hội chẩn và có phương án vận chuyển cấp cứu phù hợp. Khi gặp ca khó mà biết mình luôn có đồng nghiệp hỗ trợ, chúng tôi sẽ vững tâm hơn rất nhiều.

Về lâu dài, bác sĩ Toàn mong thành phố quan tâm đào tạo, thu hút và giữ chân nhân lực tại chỗ, nhất là những người có nguyện vọng gắn bó với xã đảo. Các đợt tăng cường cũng cần có bàn giao đầy đủ, để việc theo dõi người bệnh được liên tục.

"Hai tháng công tác là khoảng thời gian không dài. Nhưng tôi mong mình làm được những việc thiết thực và cùng anh chị em tại trạm góp thêm sự an tâm cho bà con. Đó cũng là ý nghĩa của việc tình nguyện: đem chuyên môn, sự tận tâm đến phục vụ sức khỏe người dân ở nơi còn nhiều khó khăn", bác sĩ Toàn chia sẻ.

Phát biểu tại lễ triển khai chương trình luân phiên bác sĩ đến công tác tại các trạm y tế xã, phường, đặc khu năm 2026 sáng 28-10, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh chương trình luân phiên bác sĩ cần được tổ chức bài bản, đi kèm cơ chế hỗ trợ phù hợp để bác sĩ yên tâm công tác, phát huy năng lực chuyên môn và gắn bó với tuyến cơ sở.

Phó bí thư đề nghị đội ngũ bác sĩ tham gia luân phiên tại trạm y tế cần nắm rõ định hướng phát triển chung của ngành y tế thành phố để xác định đúng vai trò, trách nhiệm và cơ hội đóng góp của mình.

"Trong số 79 bác sĩ tham gia đợt luân phiên lần này, gần một nửa có trình độ chuyên khoa 1, chuyên khoa 2. Đây là tín hiệu đáng phấn khởi, đồng thời là cơ hội để các y, bác sĩ rèn luyện chuyên môn, duy trì năng lực nghề nghiệp và chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp tại cơ sở", Phó bí thư nói.

BS CKII Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP.HCM), cho biết trong đợt ra quân lần thứ nhất, bệnh viện đã cử hai bác sĩ chuyên khoa 1, gồm một bác sĩ nội khoa và một bác sĩ y học cổ truyền, đến hỗ trợ Trạm Y tế xã đảo Thạnh An. Sau khảo sát thực tế cùng chính quyền địa phương và trạm y tế, bệnh viện xác định các trọng tâm hỗ trợ gồm nâng cao năng lực khám, chữa bệnh ban đầu, quản lý bệnh mạn tính không lây nhiễm và triển khai các chương trình y tế quốc gia. Theo bác sĩ Khanh, người dân vẫn chưa có thói quen và niềm tin cao vào trạm y tế. Trong khi đó, một số cơ sở còn xuống cấp, thiếu trang thiết bị và chưa bảo đảm đủ thuốc điều trị bệnh mạn tính. Thời gian tới, bệnh viện kỳ vọng các trạm y tế được đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị thiết yếu và bảo đảm nguồn thuốc để duy trì điều trị liên tục. Qua đó, từng bước nâng cao năng lực y tế cơ sở, củng cố niềm tin để người dân thuận tiện tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngay tại nơi sinh sống.